Dobre mięso za grosze? Lidl i Biedronka zaskakują obniżkami cen. Trzeba się spieszyć

Mięso należy do tych produktów, po które Polacy sięgają najczęściej. Trudno się temu dziwić, bo da się je łatwo przyrządzić na wiele sposobów i przygotować pożywny obiad dla całej rodziny. Teraz nadarza się świetna okazja, by uzupełnić zapasy tego produktu, a jednocześnie sporo zaoszczędzić. Biedronka i Lidl obniżyły bowiem znacznie jego cenę. Możesz zdobyć różne rodzaje mięsa „za grosze”. Zobacz, co warto kupić.

Jak zdobyć tanie mięso w Biedronce?

Członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka mogą kupić za półdarmo schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo marki Kraina Mięs. Sieć zmniejszyła jego cenę o 58 procent. Teraz za kilogram zapłacisz jedynie 6 złotych i 99 groszy. Obniżka nie jest jednak dostępna dla wszystkich. Obowiązuje wyłącznie w sklepach bez lady tradycyjnej. Poza tym skorzystają z niej tylko wybrani – posiadacze dedykowanej aplikacji na telefon komórkowy. Można ją pobrać za darmo ze sklepu internetowego. Pamiętaj o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii – ta oferta ma swoje limity. Na jedno konto Moja Biedronka można nabyć nie więcej niż 2 kilogramy mięsa. Co więcej, promocja trwa przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku. Jeżeli zrobisz sprawunki innego dnia, rabat nie zostanie naliczony. Przy kasie wydasz 16 złotych i 95 groszy.

Możesz też sporo zaoszczędzić na zakupie chudego mięsa mielonego z szynki wieprzowej marki Kraina Mięs. Teraz zapłacisz za nie 53 procent mniej niż zwykle, czyli 5 złotych i 59 groszy. Tyle kosztuje opakowanie o wadze 500 gramów. Jego regularna cena wynosi niespełna 12 złotych. Rabat zacznie jednak obowiązywać dopiero wtedy, gdy włożysz do koszyka dwie paczki produktu. Tym razem sieć nie nałożyła na klientów żadnych ograniczeń. Możesz wziąć tyle mięsa, ile chcesz. W każdej Biedronce. Nie potrzebujesz żadnych kart ani aplikacji. Masz też więcej czasu na uzupełnienie zapasów. Promocja obowiązuje bowiem od poniedziałku do środy (2-4 czerwca 2025 roku).

Tanie mięso w Lidlu – warunki oferty

Natomiast Lidl sprzedaje za półdarmo ćwiartki polskiego kurczaka XXL marki Rzeźnik Codzienna Dostawa. Kilogram mięsa to teraz wydatek rzędu 4 złotych i 99 groszy. Oszczędność sięga 54 procent, bo „normalna” cena wynosi niespełna 11 złotych. Sieć przygotowała promocję z myślą o posiadaczach oprogramowania Lidl Plus. Rabat zostanie naliczony po zeskanowaniu aplikacji i wyświetleniu specjalnego kuponu. Oferta obowiązuje od poniedziałku do środy (2-4 czerwca 2025 roku). Na jeden kupon możesz nabyć nie więcej niż trzy kilogramy kurczaka.

