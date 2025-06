Biorę liście kapusty i wypełniam nietypowym farszem. Tak powstają „dwa babcine szlagiery w jednym”

Jagna Niedzielska to znana kucharka. Prowadzi programy kulinarne. Pisze książki na temat gotowania. Popularyzuje ideę „zero waste” (niemarnowania żywności). Swoją pasją do dobrej kuchni dzieli się również w sieci. Publikuje w mediach społecznościowych różnego rodzaju przepisy na znane i lubiane dania. Jakiś czas temu „wzięła na warsztat” gołąbki. Przygotowała je jednak w nieco innym wydaniu niż zwykle. Postawiła na niecodzienny farsz. Dzięki temu – jak sama stwierdziła w opublikowanym poście – łączy dwa babcine szlagiery w jednym. „Jeśli ktoś mi powie, że oszalałam, to ja właśnie tak chcę oszaleć. To jest pyszne” – dodała.

Jak przygotować kapustę na gołąbki?

Przyszykowanie kapusty na gołąbki bywa trudnym i pracochłonnym zadaniem. Konieczność obgotowywania warzywa zniechęca wiele osób do przyrządzania gołąbków. Na szczęście można tę czynność w sprytny sposób obejść i zmiękczyć liście w inny znacznie prostszy sposób. Jagna Niedzielska nie obgotowuje kapusty. Wsadza ją na noc do zamrażarki, a rano rozmraża w lodówce. Cały proces jest czasochłonny, ale przynosi bardzo dobre rezultaty.

Jeśli nie chcesz tyle czekać, wykorzystaj inny patent. Wykrój głąb z kapusty i wlej do środka główki wodę lub mleko. Następnie zawiń ją w folię spożywczą i wstaw do kuchenki mikrofalowej. Nastaw urządzenie na maksymalną moc. Po 8-15 minutach wyjmij ostrożnie warzywo i pozostaw je do wystygnięcia. Liście powinny być miękkie.

Jak zrobić ruskie gołąbki Jagny Niedzielskiej?

Sekretem tych przysmaków jest niecodzienny farsz nazywany przez Jagnę Niedzielską babcinym gourmet. W jego skład wchodzą ugotowane ziemniaki, tłusty twaróg, podsmażana na maśle cebula oraz przyprawy (sól, pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa). Wykorzystuje się go również do przygotowania innych znanych klasyków goszczących często na polskich stołach – pierogów. Stąd nazwa dania, czyli ruskie gołąbki.

Przepis: Gołąbki ruskie Jagny Niedzielskiej To rewelacyjny przysmak, który z pewnością pokochają nawet najbardziej wybredni smakosze. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 20 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 278 w każdej porcji Składniki 1 główka młodej kapusty

700 g ziemniaków

300 g tłustego twarogu

duża cebula

200 mililitrów wody

majeranek

gałka muszkatołowa

sól

czarny pieprz Dodatkowo: kostka masła

100 ml śmietany 18% Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZiemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie, a następnie odcedź i rozgnieć. Obierz cebulę i pokrój w kostkę. Potem podsmaż ją na maśle ze szczyptą soli. Powinna zyskać złoty kolor. Robienie farszuDo ugotowanych ziemniaków dodaj twaróg, szczyptę gałki muszkatołowej, kopiastą łyżeczkę majeranku i podsmażoną wcześniej cebulę. Dopraw całość solą i pieprzem, a na koniec dokładnie wymieszaj. Zawijanie gołąbkówKapustę oczyść z wierzchnich liści, ale ich nie wyrzucaj. Odrywaj kolejne liście kapusty. Usuń z nich zgrubiałe i twarde części. Na każdy liść połóż sporą porcję farszu, a następnie zwiń gołąbki. Wykańczanie gołąbkówNaczynie żaroodporne wyłóż wierzchnimi, odłożonymi liśćmi kapusty. Ułóż na nich gołąbki, a potem zalej je wodą. Na gołąbkach ułóż kilka niewielkich kawałeczków masła. Duś wszystko przez 50 minut. Na koniec odlej z garnka trochę sosu i połącz go ze śmietaną. Tak stworzysz sos do gołąbków.

