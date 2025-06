Nie masz czasu? Zrób najszybszego wrapa z przepisu od dietetyka. Danie ratuje dzień

Szybkie obiady to doskonałe rozwiązanie na dni, kiedy brakuje czasu na długie gotowanie, ale nie chcemy rezygnować ze zdrowego odżywiania. Wystarczy kilka prostych składników i kilkanaście minut, by przygotować pełnowartościowy posiłek — na przykład makaron z warzywami czy kurczakiem. Dzięki takim daniom nie musimy sięgać po gotowe produkty z supermarketu, które często zawierają konserwanty, nadmiar soli czy tłuszczu. Szybko, zdrowo i domowo – to naprawdę możliwe.

Jak zrobić szybkiego i zdrowego wrapa? Przepis dietetyka

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu podał przepis na „najszybszego wrapa na świecie” (jak sam określił przygotowane przez siebie danie).

Kroję pomidorki, paprykę i mozzarellę, wrapa smaruję serkiem kanapkowym, układam rukolę, wędlinę, mozzarellę, paprykę i pomidorki. Dodaję odrobinę pieprzu, zawijam i kroję na pół. I życzę ci smacznego – powiedział dietetyk.

Przepis: Szybki i zdrowy wrap Ten posiłek przygotujesz w mgnieniu oka, a do tego doskonale smakuje Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 568 Składniki 1 papryka

1 mozzarella

1 tortilla pełnoziarnista

4 pomidorki koktajlowe

1 serek kanapkowy śmietankowy

20 gramów rukoli

2 plastry szynki drobiowej Sposób przygotowania Krojenie warzywPokrój paprykę, pomidorki, mozzarellę. Przygotowywanie wrapaTortillę posmaruj serkiem kanapkowym śmietankowym. Połóż rukolę, szynkę i warzywa, następnie zawiń wrapa i przekrój na pół.

Inne pomysły na zdrowe i sycące wrapy

Zdrowe wrapy to świetny pomysł na szybki i pożywny posiłek. Wystarczy pełnoziarnista tortilla, która stanowi bazę, a do środka można dodać chude białko, na przykład grillowanego kurczaka, ciecierzycę lub łososia. Warzywa — świeże lub lekko podsmażone — nadadzą wrapom chrupkości i koloru, a domowy sos jogurtowy lub hummus nada smaku (i nie dostarczy zbyt wielu kalorii). Taki posiłek nie tylko syci, ale dostarcza też witamin, błonnika pokarmowego i zdrowych tłuszczów.

W wersji wegetariańskiej świetnie smakuje z awokado, pieczonymi warzywami i pestkami słonecznika. Możesz też eksperymentować z różnymi dodatkami – kiszonkami, świeżymi ziołami czy serem typu feta. Warto urozmaicać wrapy różnorodnymi dodatkami, które nie tylko wzbogacą smak, ale i podniosą wartość odżywczą posiłku. Świetnym wyborem są domowe pasty – na przykład pesto z bazylii, pasta z fasoli czy guacamole, które zastąpią ciężkie sosy. Jeśli jednak jesteś miłośnikiem klasyki – postaw na domowy sos czosnkowy. Do środka można dodać również orzechy, pestki dyni.

