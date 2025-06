Te śmietany mogą zrujnować twoje dania. Sprawdź skład, zanim znów po nie sięgniesz

Śmietana znajduje w kuchni bardzo szerokie zastosowanie. To nieodzowny składnik różnego rodzaju sałatek i sosów. Wiele osób wykorzystuje ją również do zabielania zup. Mało kto, zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że kiepski produkt może zepsuć całe danie. Dlatego, zanim włożysz go do zakupowego koszyka, dokładnie sprawdź, co ma na etykiecie. Skład sporej części sklepowych wyrobów może cię mocno zaskoczyć – niestety, na niekorzyść. Przekonaj się dlaczego.

Te śmietany to jeden z najgorszych możliwych wyrobów

Sklepowa śmietana kryje często w sobie sporo różnego rodzaju dodatków. Można w niej znaleźć między innymi: skrobię modyfikowaną, mączkę chleba świętojańskiego, pektyny, gumę guar, a nawet żelatynę wieprzową. Te substancje są powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. Służą przede wszystkim do zagęszczania produktów i nadawania im odpowiedniej konsystencji. Są uznawane za bezpieczne i zostały dopuszczone do ogólnego użytku. Nie zmienia to jednak faktu, że to zbędne i niepotrzebne substancje. Ich obecność nie świadczy zbyt dobrze o jakości danego wyrobu.

Zbędne dodatki można znaleźć między innymi w śmietanie marki Figand (18%) sprzedawanej w opakowaniach o wadze jednego kilograma, dostępnej w supermarketach sieci E.Leclerc. Nie brakuje ich również w śmietanie (18%) OSM Radomsko. Produkt ten ma w swojej ofercie między innymi Carrefour.

Jak wybrać dobrą śmietanę?

Radami dotyczącymi wyboru dobrej śmietany podzieliła się w sieci Katarzyna Bosacka. W jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych dziennikarka zwróciła uwagę na to, co powinien zawierać ten nabiał, by można go było uznać za naturalny produkt wysokiej jakości. Skład wyrobu powinien obejmować jedynie śmietankę oraz kultury bakterii mlekowych. Wszystkie inne elementy są zbędne.

Kiedy otworzymy kubek ze śmietaną, w której nie ma substancji dodatkowych, to ona się »rozwarstwia«. To znaczy, że na jej powierzchni gromadzi się woda. Niektórym wydaje się, że coś z tym produktem jest nie tak (wolą, gdy jest gładka), a właśnie taka śmietana jest całkowicie naturalna” – podkreśla dziennikarka.

