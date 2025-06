To najzdrowsza gorzka czekolada z Biedronki. Dietetyczka zdradza, dlaczego warto ją mieć w domu

Gorzka czekolada to słodki przysmak, którego z całą pewnością nie warto sobie odmawiać. Włączenie jej do jadłospisu przynosi bowiem wiele korzyści i świetnie wpływa na organizm. Wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego. Poprawia pamięć i koncentrację. Zmniejsza ryzyko rozwoju insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Łagodzi stres i polepsza samopoczucie psychiczne. Takie efekty daje jednak wyłącznie jedzenie produktów wysokiej jakości. Dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz wskazuje najlepszą gorzką czekoladę, jaką można znaleźć w ofercie Biedronki. Sprawdź, co warto kupić i dlaczego.

To najlepsza gorzka czekolada z Biedronki

W ocenie ekspertki najlepszym wyborem będzie gorzka czekolada Meltie o wysokiej zawartości kakao sięgającej 85 procent. Co ważne, dostarcza ona tylko 13 g cukru w stugramowej porcji. To wbrew pozorom niewiele. Dla porównania inne słodkie przysmaki z opisywanej kategorii mają ponad dwa razy więcej tego składnika w 100 gramach. Warto jednak podkreślić, że gorzka czekolada spożywana w nadmiarze sprzyja występowaniu nadwagi oraz wielu problemom zdrowotnym. Dlatego warto zachować umiar. Dwie kostki produktu w ciągu dnia w zupełności wystarczą.

Kto nie powinien sięgać po gorzką czekoladę?

Nie ma wątpliwości, że gorzka czekolada wywiera niezwykle pozytywny wpływ na organizm. Jednak nie zawsze służy zdrowiu. Niektórym grupom może poważnie zaszkodzić. Powinny na nią uważać między innymi osoby zmagające się z refluksem żołądkowo-przełykowym. Spożycie tego słodkiego przysmaku nierzadko nasila objawy towarzyszące schorzeniu, takie jak na przykład zgaga, czyli pieczenie w przełyku. Warto jednak podkreślić, że każdy człowiek może mieć inną tolerancję na gorzką czekoladę. Dlatego zawsze należy słuchać swojego organizmu i zwracać uwagę na to, jakie sygnały wysyła ciało.

