Post przerywany. Co można pić podczas postu przerywanego?

Jesteś na diecie zwanej przerywanym postem? Jeśli tak, to zapewne zastanawiasz się, czy jest on zgodny z zasadami zdrowego żywienia i co dokładnie wolno ci pić. A na to, jak i na wiele innych pytań związanych z utratą wagi można odpowiedzieć krótko: to zależy. Na temat diety IF i postu przerywanego narosło wiele mitów, dlatego warto dowiedzieć się więcej, jakie są zalety tej diety i co można pić w trakcie postu.

Co to jest post przerywany?

Post przerywany znany jest jako dieta IF. To wariant diety redukcyjnej, który polega na przyjmowaniu posiłków tylko w czasie tzw. okna żywieniowego, czyli ściśle wyznaczonych godzin. Osoba, która decyduje się na przejście na dietę IF, ma do dyspozycji krótkie okno żywieniowe, w czasie którego powinna spożywać zdrowe posiłki składające się w pierwszej kolejności z produktów bogatych w białko oraz zdrowe tłuszcze. Poza oknem żywieniowym nie przyjmuje się żadnych posiłków. Można jedynie pić, ale też nie wszystkie napoje.

Post przerywany porównywany jest do diety śródziemnomorskiej, uważaną za najzdrowszą dietę świata. Jest to dieta bogata w ryby, warzywa, owoce, tłuszcze roślinne. Korzyści z niej płynące to nie tylko redukcja masy ciała, ale też obniżenie ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego.

Dieta 8/16

Post przerywany jest nazywany również dietą IF, dietą 8/16, 20/4. Co to oznacza? Liczby te są oznaką czasu przeznaczonego na post oraz na okno żywieniowe. Istnieje kilka wariantów postu przerywanego, a czas okna żywieniowego powinien zostać dobrany do indywidualnej sytuacji danej osoby. Zasady postu przerywanego zakładają, że spożywanie posiłków jest możliwe tylko w czasie okna, dlatego warto rozsądnie ocenić swoje możliwości, by nie zniechęcić się szybko w trakcie postu.

Aby zrozumieć zasady postu przerywanego, wystarczy prześledzić model 16/8. Oznacza on, że przez 16 godzin w ciągu doby musimy pościć, a tylko przez 8 godzin dziennie przyjmować posiłku. Zgodnie z tym modelem okno żywieniowe może trwać np. od godziny 10 do 18. W tym czasie powinniśmy przyjmować posiłki bogate w składniki odżywcze. Pierwszy posiłek ma kluczowe znaczenie, a ostatni posiłek powinien być lekki, by nie obciążać nadmiernie organizmu przed snem. Od godziny 18 do 10 rano kolejnego dnia nie wolno nam przyjąć żadnego pokarmu, możemy jedynie sięgać po określone napoje.

Redukcja tkanki tłuszczowej i masy ciała, czyli efekty diety IF

Dieta IF przede wszystkim pozwala zredukować tkankę tłuszczową i doprowadzić do zrzucenia zbędnych kilogramów. Oprócz tego, jedzenie w określonych porach pozwala zapobiec podjadaniu między posiłkami i jedzeniu niezdrowych przekąsek. Dzięki temu, że okna żywieniowe zamykają się przed wieczorem, post przerywany może poprawić również jakość snu, ponieważ zapobiega objadaniu się na noc.

Dużą zaletą postu przerywanego są prawidłowe nawyki żywieniowe. Dieta IF zakłada komponowanie posiłków nieskładających się z produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Nie zawierają one substancji słodzących, są odpowiednio zbilansowane, zaspokajają uczucie głodu, nie powodując wyrzutu insuliny w organizmie. W praktyce oznacza to, że dieta IF jest dietą bardzo zdrową, której efekty porównywane są z efektami diety śródziemnomorskiej. Pozwala zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej i poprawić kondycję zdrowotną.

Jak indeks glikemiczny wpływa na nasz organizm?

Częste jedzenie i sięganie po niezdrowe przekąski może doprowadzać do skoków poziomu glukozy w organizmie. Po posiłku składającym się głównie z węglowodanów poziom glukozy szybko rośnie, a później równie szybko spada, przez co ponownie jesteśmy głodni. Post przerywany pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi, pod warunkiem, że zwracamy uwagę na to, co jemy.

Najważniejszy posiłek dnia to śniadanie, które powinno być białkowo-tłuszczowe. Ważne, by składało się z warzyw, dostarczających składników odżywczych, a także dobrego rodzaju tłuszczu i białka, które dostarczą energii. Po produkty bogate w węglowodany można sięgnąć w drugiej części dnia.

Produkty o niskim IG

Produkty o niskim indeksie glikemicznym to przede wszystkim pełnoziarniste produkty zbożowe, chleb żytni razowy, płatki owsiane, otręby, warzywa i owoce (jabłka, gruszki, maliny, wiśnie), bakalie i orzechy. Niski indeks glikemiczny ma też drób oraz ryby, a także tłuszcze roślinne (np. awokado). Stosowanie diety o niskim indeksie glikemicznym może zapobiec skokom cukru i stanowić profilaktykę insulinooporności czy stanu przedcukrzycowego, a także cukrzycy oraz otyłości. Komponowanie posiłków na bazie produktów o niskim IG nie tylko zaspokaja zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, ale także prowadzi do lepszego samopoczucia. Kolejne zalety tego rodzaju diety to obniżenie łaknienia i brak problemów z poziomem glukozy w organizmie. Posiłki powinny być bogate w witaminy i składniki odżywcze.

Co pić na diecie 8/16?

Na diecie IF można pić różne napoje. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, jakie pijemy w czasie okna żywieniowego, a jakie poza nim. Okno żywieniowe oznacza, że możemy sięgnąć po kawę z mlekiem czy herbatę z miodem lub sokiem malinowym, czyli napoje, które dostarczają pewnej ilości kalorii. Okresowe posty wykluczają takie napoje – poza oknem żywieniowym nie powinniśmy pić niczego, co jest źródłem kalorii. Możemy jedynie bez ograniczeń sięgać po wodę, skorzystać z picia naparów ziołowych czy herbat, które nie są słodzone. Jeśli bardzo potrzebujemy kawy, możemy wypić czarną, która nie dostarcza żadnych kalorii. Takie postępowanie wzmocni proces odchudzania.

Co można pić podczas przerywanego postu?

Przerywany post jest uważany za jedną z najlepszych diet, które można dziś stosować – obok diety śródziemnomorskiej. Wiele osób rekomendowało dietę jako sposób na zrzucenie wagi o wysokiej skuteczności. Post nie tylko pomaga schudnąć, ale też utrzymać wagę. Jednak chociaż sam pomysł jest prosty, czasami może być mylący. Pierwszy raz może nieść wiele pytań na ten temat.

Na przykład, jakiego harmonogramu postu należy przestrzegać i na jak długo? Co możesz jeść – a co ważniejsze, co możesz pić? Na szczęście istnieje wiele poradników, które mogą ci pomóc. Według ekspertów, ogólną ideą jest unikanie napojów, które mają jakiekolwiek kalorie. Mając to na uwadze, prawdopodobnie zapytasz raz jeszcze: co mogę pić? Spieszymy z odpowiedzią.

Kawa?

Jasne, ale upewnij się, że pijesz zwykłą czarną wersję, ponieważ czarna kawa nie ma żadnych kalorii. Ważne jest jednak, aby podczas postu nie dodawać cukru, śmietany ani mleka. Zamiast tego zachowaj je na czas trwania okien żywieniowych. Dodatkowo unikaj więcej niż jednego kubka, gdy pościsz.

Herbata?

Na szczęście masz mniej ograniczeń związanych z herbatą, ponieważ na ogół jest to napój bez kalorii. Upewnij się jednak, że jest to rodzaj pochodzący z torebek, liści lub płatków herbaty. Wynika to z tego, że herbata w butelkach jest często słodzona, więc może zawierać cukier i kalorie. Dodatki, takie jak miód, mleko lub śmietana, powinny być również spożywane podczas okien żywieniowych.

Woda?

Woda oczywiście nie zawiera kalorii. Dlatego zawsze będzie to dobry wybór napoju. W istocie, woda jest najlepszym sposobem na nawodnienie, na czczo lub nie. Jest to również sposób na uzupełnienie żołądka, aby uniknąć przekąsek. Dodanie odrobiny prawdziwej cytryny lub limonki może również pomóc poprawić smak, po prostu pamiętaj, by był to rzeczywiście owoc.

Napoje gazowane?

Tych opcji absolutnie nie wybieraj, nawet bez postu. Taki napój jest wypełniony dodanymi cukrami i, co ważne, jest gazowany. Po prostu nie jest to ogólnie zdrowy napój.

Czy herbata z cytryną przerywa post?

Herbata z sokiem z cytryny nie powinna podnosić poziomu glukozy w organizmie. Jeśli jednak sięgniemy po gotowe soki z cytryny, które często zawierają słodziki, mogą one doprowadzić do wyrzutu insuliny i zakłócić post. W tej sytuacji lepiej pić takie napoje w oknie żywieniowym.

Czego nie wolno jeść na poście przerywanym?

Na diecie zwanej postem przerywanym niewskazane są słone przekąski, produkty bogate w tłuszcze typu trans, fast foody, słodycze, napoje gazowane, słodkie soki. Tego rodzaju produkty nie dostarczają składników odżywczych, za to są źródłem pustych kalorii.

