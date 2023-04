Tej wody nigdy nie wylewaj! Odchudza i oczyszcza organizm

Pewnie po zjedzeniu ogórków kiszonych zwykle wylewasz do zlewu wodę, która pozostała w słoiku. To błąd! Nie tylko można ją dodać np. do zupy ogórkowej, ale przede wszystkim świetnie sprawdzi się jako napój, mający właściwości prozdrowotne.

Wartości odżywcze wody z ogórków

Sok z kiszonych ogórków uwielbiają zwłaszcza kobiety w ciąży. Jest kwaśny i doskonale łagodzi pragnienie. Nie wszyscy wiedzą, że jest źródłem cennych składników.

Woda z ogórków kiszonych ma bogaty skład. Zawiera:



witaminy z grupy B (B1, B2, B3 i B6),

witaminę A,

witaminę C,

witaminę E,

witaminę K,

kwas mlekowy,

magnez,

cynk,

potas,

wapń.

Na co pomaga sok z ogórków?

Poznaj powody, dla których warto włączyć do diety wodę po ogórkach kiszonych. Przede wszystkim jej picie:



wspomaga odporność,

reguluje pracę układu trawiennego,

wspiera układ nerwowy,

przywraca równowagę elektrolitową (łagodzi objawy kaca),

poprawia funkcjonowanie jelit oraz żołądka,

łagodzi objawy refluksu i zgagi,

wspomaga pracę nerek i układu moczowego,

łagodzi bóle głowy,

wzmacnia kondycję włosów, skóry i paznokci,

obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy,

łagodzi stres oksydacyjny.

Ciekawostki o soku z kiszonych ogórków

Wodę z kiszonych ogórków cenią sobie specjaliści medycyny sportowej, którzy często polecają ją swoim pacjentom jako środek na uzupełnianie utraconych elektrolitów po intensywnych treningach. Taki napój może również łagodzić skurcze mięśni wywołane aktywnością fizyczną.

Woda po ogórkach jest źródłem kwasu mlekowego. Dzięki zawartym w niej bakteriom probiotycznym poprawia się skład mikroflory jelitowej, co przekłada się na wydajność organizmu.

Sok z ogórków polecany jest także osobom z nietolerancją laktozy, ponieważ wspiera funkcjonowanie układu trawiennego.

Ponadto regularne picie wody ogórkowej obniża stężenie lipidów oraz reguluje poziom cukru we krwi, dlatego polecana jest pacjentom z insulinoopornością oraz tym, u których zdiagnozowano stan przedcukrzycowy.

Co ciekawe, woda z kiszonych ogórków wspiera również kobiety w okresie napięcia miesiączkowego. Wypicie nawet jednej czwartej szklanki wody po ogórkach łagodzi bóle i skurcze.

Woda z kiszonych ogórków a odchudzanie

Woda po ogórkach może stanowić też element diety odchudzającej, ponieważ ma działanie przeczyszczające. Znakomicie wspiera pracę jelit, powodując, że procesy trawiennie przebiegają dużo sprawniej. Sok z kiszonych ogórków przyspiesza pracę żołądka i wydzielanie kwasów żołądkowych, co przekłada się na bardziej dynamiczną przemianę materii.

Także z tego powodu ten napój polecany jest osobom cierpiącym na zaparcia.

Po drugie woda z kiszonych ogórków zwiększa wchłanianie pokarmów, dlatego zapobiega podjadaniu między posiłkami. Osoby, które regularnie piją kiszonki, zwykle rzadziej sięgają po przekąski.

Ten napój pomaga pozbyć się zapasów wody w organizmie, dzięki czemu łagodzi obrzęki. Do tego regularne picie wody z kiszonych ogórków, przy stosowaniu odpowiedniej diety, pomaga pozbyć się dodatkowych kilogramów.

Ile i jak często pić wodę z ogórków kiszonych?

Po wodę z ogórków kiszonych można sięgać codziennie, ale – jak we wszystkim – należy zachować umiar. Dzienna porcja nie powinna przekraczać 200 ml. Najlepiej wypić ją po przebudzeniu albo w pierwszej połowie dnia. Osoby, które nie mają bardzo wrażliwego żołądka, mogą pić sok z ogórków nawet na czczo.

Nie zaleca się pić wody ogórkowej w czasie zatrucia pokarmowego lub biegunki.

Ze względu na dużą ilość soli w wodzie po ogórkach, napój nie jest wskazany pacjentom z nadciśnieniem. Nie poleca się go osobom chorującym na wrzody i nadkwasotę. Mogą ją natomiast pić kobiety w ciąży.

Jeśli pijemy wodę po treningu, najlepiej przygotować sobie jedną czwartą szklanki tego napoju.

