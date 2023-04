Czy po mleku roślinnym się tyje? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Ekspertka żywieniowa prof. Ewa Stachowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, która w mediach społecznościowych edukuje na temat kwestii związanych z odżywianiem, tym razem wzięła pod lupę etykiety mleka roślinnego i krowiego, aby sprawdzić je pod kątem węglowodanów i odpowiedzieć na pytanie: czy po mleku roślinnym się tyje?

Węglowodany w mleku owsianym to także cenny błonnik

Jak zdradziła prof. Stachowska, ona i jej bliscy często sięgają po roślinne alternatywy mleka, aby ograniczyć dolegliwości, jakie może powodować mleko krowie, a więc wzdęcia czy problemy jelitowe. Jak zaznaczyła specjalistka, sama często robi roślinne napoje na bazie orzechów i nasion, ale też sięga po te gotowe, dostępne w sklepach.

Dla osób odchudzających się ważną kwestią będzie zawartość węglowodanów i cukrów w takim produkcie. W mleku owsianym, którego etykietę omawia Stachowska, jest różna wartość węglowodanów i cukrów (węglowodany 6,7 w tym cukry 1,6 g w 100 ml) w przeciwieństwie do mleka krowiego, gdzie wartość jest taka sama (węglowodany 4,7 g w tym cukry 4,7 g na 100 ml). Co to oznacza? – W mleku roślinnym do węglowodanów będziemy zaliczać także błonnik, który jest bardzo korzystnym składnikiem dla naszej mikrobioty jelitowej – mówi prod. Stachowska. Jak podkreśla, choć w mleku krowim węglowodanów jest mniej, to są to cukry, które raczej nie będą służyć bakteriom jelitowym. To oznacza, że większe wartości dotyczące węglowodanów na napoju roślinnym, wcale nie muszą przekładać się na zbędne kilogramy, a wręcz przeciwnie – błonnik będzie wspierać pracę jelit.

Kupując mleko roślinne, warto zwrócić uwagę, aby nie były to produkty dodatkowo dosładzane. Jak podkreśla Ewa Stachowska, takie mleko powinno być również wzbogacone wapniem.

Jak zrobić domowe mleko roślinne?

Zrobienie mleka roślinnego w domu jest proste. Wystarczy zmiksować przy pomocy blendera lub miksera dowolne orzechy lub nasiona i następnie przez gazę albo czysty kawałek materiału odcedzić sam płyn. W domowych warunkach można zrobić np. mleko migdałowe, mleko z nerkowców, ale też mleko owsiane czy ryżowe.

