Ten eliksir młodości piją celebryci. Poznaj przepis na odchudzający i odmładzający sok

Chodzi o sok z selera naciowego. Warzywo to jest odmianą selera zwyczajnego. Warzywo zawiera dużą dawkę kilku kluczowych dla organizmu witamin i minerałów. Już jedna łodyga pokrywa 25 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę K, 5 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę A, kwas foliowy i potas. W mniejszych ilościach w selerze naciowym występuje również wapń, mangan, magnez, fosfor i witaminy z grupy B.

Napój z selera naciowego nazywany jest eliksirem młodości

Sok z selera naciowego to wypróbowany przez celebrytów sposób na zachowanie młodego wyglądu. Seler naciowy zawiera cenne dla organizmu flawonoidy, które zwalczają wolne rodniki wywołujące stres oksydacyjny przyczyniające się do szybszego starzenia się organizmu. Sok z selera działa też korzystnie na wygląd skóry. Przy regularnym spożywaniu soku staje się lepiej nawilżona i bardziej napięta.

Seler naciowy jest niskokaloryczny, w 100 g tego warzywa znajduje się tylko ok. 15 kcal. Ma niski indeks glikemiczny (IG 35) i dlatego osoby z cukrzycą mogą włączyć sok z tego warzywa do swojego jadłospisu. Warzywo bogate jest w błonnik (ok. 1 g na łodygę). Spożywany regularnie sok wspomaga odchudzanie. Ma działanie moczopędne i dzięki temu usuwa nadmiar wody z organizmu, likwidując obrzęki. Ale to nie jedyne jego zalety. Wiadomo również, że oczyszcza organizm z toksycznych związków.

Inne prozdrowotne właściwości soku z selera naciowego

Badania wskazują, że sok z selera jest bogaty w przeciwutleniacze fitoskładnikowe, które mają właściwości przeciwzapalne. Amerykańscy naukowcy z Ohio State University udowodnili, że zarówno sok z selera, jak i ekstrakty z tego warzywa, zmniejszają aktywność niektórych białek związanych ze stanem zapalnym w organizmie człowieka.

W soku z selera odkryto również fitochemikalia zwane ftalidami, które uelastyczniają ściany tętnic i zwiększają przepływ krwi. Rozszerzają również mięśnie gładkie w naczyniach krwionośnych co pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Sok z selera ma też działanie uspakajające, dzięki zawartej w nim niacynie. Tryptofan, który w nim znajdziemy, bierze udział w produkcji serotoniny, endorfiny i dopaminy — hormonów szczęścia. Warto więc pić sok z selera naciowego nie tylko na piękny wygląd, ale i na poprawę humoru.

Przygotuj sok z selera według sprawdzonego przepisu

Przepis: Eliksir młodości Sok z selera Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 4-5 łodyg selera naciowego

szklanka wody

opcjonalnie inne owoce np. jabłka Sposób przygotowania Przygotuj warzywaWarzywa należy pokroić na mniejsze kawałki, a następnie wycisnąć sok z pomocą wyciskarki bądź sokowirówki. Dolej wodyDo soku z selera można dolać wody, jeśli wydaje się za gęsty. Opcjonalnie dodaj inne owoceDla wzbogacenia smaku, do soku z selera można dodać również sok z jabłek, marchewki, cytryny lub ananasa.

