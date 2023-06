Pij ten napój codziennie, aby schudnąć. Stosują go Victoria Beckham i Agnieszka Maciąg

Chodzi o ocet jabłkowy. Do jego spożywania przyznaje się coraz więcej gwiazd, w tym Victoria Beckham, Katy Perry i Megan Fox. Jak go stosują? Katy Perry pije mieszankę z 200 ml wody i dwóch stołowych łyżek octu jabłkowego. Stosuje też inny patent – octową mieszanką przepłukuje surowe warzywa. I jeszcze przykład z polskiego podwórka – Agnieszka Maciąg (była modelka, obecnie autorka książek i propagatorka zdrowego stylu życia) przygotowuje mieszankę z 1 szklanki ciepłej wody i 1 łyżki naturalnego octu jabłkowego. Taki napój wypija 15 minut przed każdym głównym posiłkiem.

Na co pomaga ocet jabłkowy?

W occie jabłkowym znajdziemy wiele minerałów, w tym potas, żelazo, fosfor, sód, fluor, miedź. Są w nim również witaminy: A, C, E, z grupy B – wzmacniają one układ odpornościowy i krwionośny i nerwowy. Zawarte w occie jabłkowym pektyny obniżają poziom cholesterolu, przez co zmniejszają ryzyko zawału. Stosowanie octowej mikstury może zapobiec rozwojowi stanu przedcukrzycowego. Według badań opublikowanych w „Journal of Evidence-Based Integrative Medicine”, regularne picie wody z octem może pomóc obniżyć średni dzienny poziom cukru we krwi.

Ale to nie wszystko. Ocet jabłkowy jest pomocny we wchłanianiu składników odżywczych pochodzących z innych produktów spożywczych – pomaga jelitom w lepszym wchłanianiu wapnia. Istnieją również dowody naukowe na to, że regularne picie octu jabłkowego może zmniejszyć ryzyko raka. W czasopiśmie „Journal of Gastroenterology and Hepatology” czytamy, że: „kwas octowy jest silnym środkiem przeciwnowotworowym. Miejscowe stosowanie kwasu octowego może być dobrą metodą w leczeniu raka żołądka i ewentualnie innych nowotworów złośliwych”. Jednak stosowanie tej metody zawsze powinno odbywać się pod okiem lekarza onkologa. Ocet jabłkowy działa też przeciwzapalnie – może zabijać bakterie chorobotwórcze, takie jak E. coli, a także szkodliwe drobnoustroje i wirusy. Pomaga usuwać z organizmu szkodliwe toksyny i opóźnia procesy starzenia.

Czy ocet jabłkowy odchudza?

Ocet jabłkowy jest niskokaloryczny – jedna łyżka octu to tylko trzy kalorie. Ocet zwiększa produkcję soków żołądkowych i enzymów trawiennych, pobudzając procesy metaboliczne. Składniki zawarte w miksturze octowej pomagają rozkładać tłuszcze, co nie tylko powoduje redukcję tkanki tłuszczowej, ale i sprzyja zachowaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu. Ponadto picie octowej mikstury zwiększa uczucie sytości i zapobiega podjadaniu między posiłkami. A jeśli połączymy z ocet miodem, zmniejszymy ochotę na słodycze. Ocet działa też moczopędnie, dzięki czemu udaje się oczyścić organizm ze złogów pokarmowych i toksyn. Aby zauważyć efekty odchudzającego działania octu jabłkowego, trzeba stosować go co najmniej przez kilka tygodni. Efekty nie są natychmiastowe i spektakularne, lecz przychodzą stopniowo. Oczywiście, w celu redukcji wagi nie wystarczy stosowanie wyłącznie octu jabłkowego. Ważne jest wprowadzenie dobrze zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Jak stosować ocet jabłkowy?

Jeśli zamierzamy zastosować ocet jabłkowy w celach leczniczych oraz w procesie odchudzania, przygotujmy następującą miksturę. 1 łyżkę octu jabłkowego rozpuśćmy w 1 szklance ciepłej wody. Taką miksturę pijmy 3 razy dziennie (rano, w południe i wieczorem), kwadrans przed głównymi posiłkami. Napój najlepiej pić na czczo, ponieważ w ten sposób przyspieszymy trawienie pokarmu. Jeśli macie wrażliwy żołądek albo taka mieszanka wypita na czczo powoduje u was nudności, można wypić miksturę bezpośrednio po głównym posiłku. Po kilku tygodniach stosowania octowego napoju należy zrobić miesięczną przerwę, aby nie doprowadzić do przeciążenia żołądka. Ocet jabłkowy może być też świetnym dodatkiem do sałatek, do koktajli i dressingów.

Jak zrobić ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy można zrobić samodzielnie, z polskich jabłek. – Agnieszka Maciąg w książce „Smak wiecznej młodości” wskazuje, że najlepsze octy wychodzą z połączenia 1:1 gatunku jonagold i szarej renety. Jak pisze autorka, „ocet można zrobić z pokrojonych jabłek lub z samych obierek, a z miąższu przygotować pyszny mus jabłkowy lub szarlotkę”. Do przygotowania octu nie należy używać nadpsutych jabłek, ani ogonków (gniazdo jabłka może się trafić raz na jakiś czas). Jeśli na powierzchni octu pojawi się pleśń, należy go wyrzucić.

Kto nie powinien pić octu jabłkowego?

Ocet jabłkowy nie jest wskazany dla osób cierpiących na chorobę wrzodową lub mających inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Powinny go unikać osoby, które mają problemy ze szkliwem – pity w dużych ilościach może je uszkadzać i powodować nadmierną wrażliwość dziąseł. Octowa mikstura może wchodzić w interakcje z lekami, dlatego jeśli stosujecie farmakoterapię, stosowanie octowej mikstury trzeba skonsultować z lekarzem.Czytaj też:

