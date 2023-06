Nie możesz schudnąć? Włącz do diety fasolkę szparagową. Skutecznie wysmukla

W diecie osób, które chcą schudnąć, powinno znajdować się jak najwięcej warzyw. Komponując menu, warto brać pod uwagę sezonowość. Latem idealnym produktem sprzyjającym gubieniu dodatkowych kilogramów, a przy tym niezwykle zdrowym i smacznym, jest – polecana przez specjalistów dietetyki – fasolka szparagowa.

Wartości odżywcze fasolki szparagowej

Przeciętna wartość odżywcza w 100 g fasolki szparagowej:

wartość energetyczna – 37 kcal,

białko – 2,4 g,

tłuszcz – 0,2 g,

węglowodany ogółem – 7,6 g,

błonnik – 2,6 g.

Fasolka szparagowa jest dobrym źródłem witamin, takich jak:

witamina C – 23,8 mg/100 g,

tiamina – 0,08 mg,

ryboflawina – 0,110 mg,

niacyna – 0,5 mg,

witamina B6 – 0,16 mg,

foliany- 70 µg,

witamina E – 0,28 mg,

witamina K – 43 µg,

beta-karoten – 378 µg,

witamina A – 63 µg.

Składniki mineralne zawarte w 100 gramach fasolki szparagowej to:

wapń – 65 mg,

żelazo – 1,1 mg,

magnez – 22 mg,

fosfor – 44 mg,

potas – 264 mg,

sód – 6 mg,

cynk – 0,61 mg.

Czy fasolka szparagowa ma właściwości odchudzające?

Fasolka szparagowa jest idealna dla osób, które się odchudzają.Powodów jest kilka. To warzywo jest niskokaloryczne – 100 g to tylko 37 kcal (oczywiście w wersji bez dodatków). Biorąc pod uwagę, że porcja fasolki waży od 200 do 300 g, w sumie jej kaloryczność nie będzie wyższa niż 120 kcal. Fasolka w 90 procentach składa się z wody!

Poza tym odchudzające właściwości tego warzywa kryją się w błonniku pokarmowym – w 100 g produktu jest go aż 2,6 g. Nie od dziś wiadomo, że błonnik przyspiesza przemianę materii, prowokując układ trawienny do szybszej i bardziej efektywnej pracy. W związku z tym częściej się wypróżniamy, nie mamy zaparć i jeszcze jedno – po zjedzeniu porcji fasolki jesteśmy najedzeni i rzadziej sięgamy po inne przekąski. Głównie z tego powodu można uznać fasolkę za warzywo sprzyjające odchudzaniu. Ale ma jeszcze wiele innych atutów. Zawiera choćby znaczne ilości potasu, który przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu.

Fasolkę szparagową w swojej diecie powinni uwzględnić także cukrzycy zmagający się z nadwagą i otyłością. Chodzi o jej bardzo niski indeks glikemiczny. Po zjedzeniu porcji fasolki poziom cukru we krwi wzrasta powoli.

Na co jeszcze pomaga fasolka szparagowa?

Do wyboru są dwa rodzaje fasolki. Czym różni się fasolka szparagowa zielona od żółtej? Obie wersje są bardzo zdrowe, choć ta pierwsza zawiera więcej kwasu foliowego, dlatego szczególnie zalecana jest kobietom w ciąży. Znajdziemy w niej również więcej witaminy A. Natomiast w żółtej więcej jest potasu i fosforu. Oba rodzaje fasolki to bogactwo witaminy E, która świetnie działa na stan skóry. Witamina C wspomaga odporność, natomiast witaminy z grupy B doskonale wpływają na układ krwionośny. Jest jeszcze witamina K, polecana dla kobiet o obfitych miesiączkach. Minerały zawarte w fasolce wspomagają układ krążenia i nerwowy, obniżają ciśnienie, łagodzą stany napięcia miesiączkowego. Atutem tego warzywa są też przeciwutleniacze, które chronią organizm przed wyniszczającym działaniem wolnych rodników. Coraz częściej właśnie fasolkę szparagową wymienia się jako warzywo antyrakowe.

W jakiej wersji jeść fasolkę szparagową, jeśli chcemy schudnąć?

Fasolkę możesz jeść nawet codziennie. Dla osób, które się odchudzają, najlepsza będzie fasolka ugotowana na parze lub we wrzątku. Żółta wersja warzywa wymaga krótszego gotowania (około 10 minut od momentu włożenia do wrzątku), natomiast zielona – nawet do 20 minut. Osoby, które się odchudzają, mogą też spożywać fasolkę w wersji pieczonej, polaną niewielką ilością oliwy. Ale sprawdzi się również jako osobne danie lub przekąska. Fasolka jest świetnym dodatkiem do zup, zapiekanek czy sałatek. Odradza się jedzenie jej na surowo, ponieważ zawiera fazynę, substancję o właściwościach trujących. Jeśli chcemy pozbyć się dodatkowych kilogramów, unikajmy fasolki w tradycyjnej polskiej wersji, z bułką tartą podsmażoną na maśle – to opcja wysokokaloryczna.

