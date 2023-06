Są jak siostry, a jednak się różnią. Którą fasolkę szparagową wybrać – zieloną czy żółtą?

Fasolka szparagowa jest jednym z ulubionych warzyw Polaków. Mimo że nie wszyscy lubią obcinać jej końcówki (jest to konieczne z obu stron), ten produkt sezonowo bardzo często pojawia się na naszych talerzach. I bardzo dobrze – fasolka ma wiele właściwości zdrowotnych.

Fasolka szparagowa zielona i żółta – co je łączy?

W polskich sklepach znajdziemy dwa rodzaje fasolki szparagowej: żółtą i zieloną. Jeśli chodzi o kształt, są bardzo podobne. Jedna i druga bogata jest w cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały. Obie są niskokaloryczne – 100 g tego warzywa to tylko 30-40 kalorii, w związku z tym jest to idealny wybór dla osób walczących z dodatkowymi kilogramami. Ze względu na dużą zawartość błonnika, fasolka przyspiesza przemianę materii, pomaga wyeliminować zaparcia i sprawia, że po jej zjedzeniu czujemy się syci. Uwaga! Przeliczając dokładnie liczbę zjedzonych kalorii, pamiętajmy, że tradycyjna porcja fasolki waży od 200 do 300 g.

Fasolka szparagowa – niezależnie od swojej barwy – polecana jest cukrzykom ze względu na bardzo niski indeks glikemiczny. Po zjedzeniu porcji tego warzywa, poziom cukru we krwi będzie wzrastał powoli. Poza tym fasolka składa się głównie z wody, dzięki czemu przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu, co jest ważne dla nerek i całego układu moczowego.

W obu rodzajach fasolki znajdziemy witaminę E, która poprawia stan skóry oraz witaminę C wspomagającą odporność. Natomiast zawarte w warzywie witaminy z grupy B doskonale wpływają na układ krwionośny. W fasolce jest jeszcze witamina K – ważna dla kobiet o obfitych miesiączkach. W fasolce szparagowej znajdziemy ponadto kwas foliowy, usprawniający pracę mózgu i procesy poznawcze. Zarówno w wersji zielonej, jak i żółtej, występują minerały, takie jak magnez, fosfor, żelazo, potas, fluor, miedź i mangan – wspomagają one układ krążenia i nerwowy, obniżają ciśnienie, łagodzą stany napięcia miesiączkowego.

Fasolka (żółta i zielona) zawiera przeciwutleniacze, które chronią organizm przed wyniszczającym działaniem wolnych rodników i opóźniają procesy starzenia się skóry. I jeszcze coś – w fasolce znajdziemy spore ilości białka, dlatego jest szczególnie polecana osobom, które nie jedzą mięsa.

Czym zielona fasolka szparagowa różni się od żółtej?

Choć obie wersje fasolki są bardzo zdrowe, są między nimi pewne różnice. Zacznijmy od tych dotyczących smaku. Fasolka żółta jest delikatniejsza, kremowa, a zielona bardziej wyrazista w smaku. Jeśli chodzi o cenę jednej i drugiej, jest ona na podobnym poziomie.

Niektórzy uważają, że najzdrowsze są warzywa zielone – czy ta zasada sprawdza się w przypadku fasolki? Rzeczywiście, jej zielona odmiana zawiera więcej kwasu foliowego, dlatego kobietom w ciąży bardziej zalecana jest właśnie ta wersja. Na ten rodzaj fasolki powinny częściej decydować się osoby zmagające się z anemią. W zielonej fasolce szparagowej znajdziemy również więcej witaminy A, odpowiedzialnej nie tylko za stan skóry, włosów i paznokci, ale też za stan narządu wzroku i naszą odporność. Ale można powiedzieć, że na tym kończy się przewaga fasolki zielonej nad żółtą, która również ma swoje atuty. Głównym walorem żółtej fasolki szparagowej jest większa zawartość potasu i fosforu w porównaniu do zielonej koleżanki. Potas jest niezbędny do utrzymania prawidłowego stanu gospodarki wodno-elektrolitowej, natomiast fosfor wpływa na rozwój kości i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Porównując obie wersje warzywa trzeba pamiętać, że żółta fasolka wymaga krótszego gotowania – po wrzuceniu do wrzącej wody należy gotować ją około 10 minut, natomiast zieloną nawet do 20 minut. Podsumowując – obie wersji fasolki szparagowej są bardzo zdrowe i powinno się spożywać i jedną, i drugą. Najlepiej na zmianę.

Czy można jeść fasolkę szparagową na surowo?

Fasolkę szparagową należy spożywać dopiero po obróbce termicznej – najlepiej ugotować ją na parze, aby nie straciła właściwości odżywczych. Można też jeść fasolkę gotowaną w tradycyjny sposób lub pieczoną. Odradza się przygotowywanie fasolki z bułką tartą, ponieważ ta wersja ma o wiele więcej kalorii. Fasolka nie musi być serwowana w postaci osobnego dania. Świetnie sprawdza się jako składnik sałatek czy zapiekanek.

Odradza się jedzenie fasolki szparagowej na surowo, ponieważ zawiera fazynę, substancję o właściwościach trujących. Ponadto to warzywo w surowej wersji ma w sobie toksalbuminę, toksyczne białko, które jest silną trucizną zdolną zniszczyć narządy wewnętrzne. Białko to zostaje zneutralizowane w czasie obróbki termicznej.

