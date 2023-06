Stosuj tę przyprawę jak Hindusi. Działa antynowotworowo i wspomaga odchudzanie. Masz ją w kuchni

Kurkumina jest głównym składnikiem kurkumy, przyprawy pochodzącej z Indii. I to właśnie w kurkumie znajdziemy jej najwięcej i w największym stężeniu. To ona odpowiada za nietypowy, ostrawy smak potraw. W Indiach od zawsze traktowana jest jako składnik leczniczy. Pewnie dlatego mieszkańcy tego kraju rzadziej chorują na choroby układu pokarmowego.

Kurkuma jest rzadziej używana przez Polaków niż curry. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z różnic między nimi. Warto wiedzieć, że kurkuma to samodzielna przyprawa, natomiast curry jest mieszanką wielu innych, np. imbiru czy kminku. Różnice są również w smaku – kurkuma smakuje bardzo intensywnie.

Właściwości prozdrowotne kurkuminy

Kurkumina znana jest przede wszystkim z działania przeciwzapalnego.Dzieje się tak, ponieważ zapobiega powstawaniu wolnych rodników. To one odpowiedzialne są za uszkodzenia komórek i wywołanie stresu oksydacyjnego, a tym samym procesu zapalnego. W związku z tym polecana jest osobom, które borykają się z chorobami autoimmunologicznymi, np. Hashimoto czy reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jej działanie jest o wiele bardziej wszechstronne. Zapobiega chorobom układu krwionośnego i łagodzi dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

Jako że jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, polecana jest kobietom w trakcie menopauzy. Łagodzi też stany napięcia przedmiesiączkowego. Poprawia funkcje poznawcze, pamięć i koncentrację, w związku z tym wymienia się ją jako naturalny środek zapobiegający chorobie Alzheimera. Kurkumina może być też pomocna w leczeniu depresji, ponieważ może pobudzać produkcję neuroprzekaźników, serotoniny i dopaminy. Reguluje poziom cukru – mogą ją stosować osoby zmagające się z cukrzycą typu 2 lub będące w stanie przedcukrzycowym. I jeszcze jedna ważna informacja – kurkumina wzmacnia odporność.

Czy kurkumina ma działanie antynowotworowe?

Kurkumina – jako że jest antyoksydantem – ma właściwości antynowotworowe. Naukowcy na całym świecie zastanawiają się, czy fakt, iż mieszkańcy Indii rzadziej niż inni chorują na choroby układu pokarmowego (w tym nowotwory), może mieć związek ze spożywaniem dużych ilości kurkuminy. Ten fenomen badali m.in. niemieccy badacze z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. Udowodnili, że kurkumina może być niezwykle pomocna w hamowaniu i leczeniu raka jelita grubego. Jak do tego dochodzi? Zagadkę rozwiązał zespół pod przewodnictwem profesora Heiko Hermekinga. Dowiódł, że kurkumina uruchamia reakcje obronne przed nowotworem. Prowadzi to do przedwczesnego starzenia się komórek nowotworowych, osłabia zdolność komórek nowotworowych do migracji i czyni komórki nowotworowe bardziej wrażliwe na określony rodzaj chemioterapii.

Czy kurkumina odchudza?

Kurkuma wspomaga proces odchudzania, dlatego warto włączyć ją do diety także w procesie redukcji wagi. Należy do termogeników, czyli naturalnych związków występujących w żywności. Jej spożywanie pobudza termogenezę – chodzi o sytuację, gdy pod wpływem pewnego składnika zwiększa się temperatura ciała. Gdy organizm wytwarza więcej ciepła, musi włożyć w to więcej energii, co przyspiesza spalanie tłuszczu i potęguje efekt odchudzania.

Poza tym kurkumina stymuluje procesy trawienne, produkcję żółci oraz enzymów trzustkowych, dzięki czemu układ trawienny działa wydajniej i szybciej. Wspomaga to utratę zbędnych kilogramów. Poza tym ten składnik stymuluje produkcję enzymów trzustkowych, dzięki czemu przyspiesza trawienie węglowodanów i tłuszczu.

Kto nie powinien stosować kurkuminy?

Mimo że kurkumina reguluje procesy trawienne, przypraw ją zawierających powinny unikać osoby z niedrożnością dróg żółciowych, kamieniami żółciowymi i innymi chorobami dróg żółciowych. Choć jest wykorzystywana w leczeniu stanów zapalnych wątroby, stosowanie kurkuminy w zbyt dużych ilościach może zadziałać na ten narząd negatywnie. W związku z tym nie powinno się przekraczać 1,5 g kurkuminy dziennie. Kurkumy powinny unikać osoby cierpiące na choroby układu krążenia, zwłaszcza te stosujące leki przeciwzakrzepowe – może wzmagać ich działanie.

Jak stosować kurkuminę?

Kurkumina słabo wchłania się w przewodzie pokarmowym. Ale jest na to skuteczne rozwiązanie – można połączyć ją z czarnym pieprzem (ze względu na zawartość piperyny). Dzięki temu działanie kurkuminy będzie dłuższe i bardziej efektywne. Najprostszym rozwiązaniem jest rozpuszczenie jej w wodzie (w gorącej wodzie rozpuśćmy 1/4 łyżeczki kurkumy, można dodać pieprz i kawałek imbiru). Na podobnej zasadzie kurkumę można rozpuścić w herbacie czy mleku. Kurkumę można dodawać do sosów, panierek, zapiekanek, zup. Nie przekraczajmy jednej czwartej łyżeczki (około 1,5 grama) kurkumy na dobę.

Czytaj też:

Kurkuma hamuje nowotwór jelita grubego? Obiecujące wyniki badańCzytaj też:

Czarny pieprz działa antyrakowo i wspomaga odchudzanie. Przygotuj wodę z pieprzem i pij ją codziennie