Czarny pieprz działa antyrakowo i wspomaga odchudzanie. Przygotuj wodę z pieprzem i pij ją codziennie

Czarny pieprz to wysuszone owoce pochodzącego z Półwyspu Indyjskiego pnącza i jednocześnie jedna z najpopularniejszych na świecie przypraw. Pieprz znany jest od starożytnych czasów jako przyprawa i lek. Używany był w medycynie ajurwedyjskiej, a chęć dotarcia do cennych przypraw takich właśnie jak pieprz, skłoniła Krzysztofa Kolumba do podjęcia swojej morskiej wyprawy, zakończonej odkryciem Ameryki.

Cenne substancje w pieprzu

Pieprz od wieków wykorzystywany był w medycynie ludowej jako środek na pobudzenie trawienia, szczególnie w formie nalewki zwanej pieprzówką. Współczesne badania wykazały, że pieprz zawiera kilka substancji, które działają prozdrowotnie: alkaloidy w tym piperyna, olejek eteryczny oraz flawonoidy takie jak kwercetyna. Olejek eteryczny zawarty w czarnym pieprzu działa przeciwbakteryjnie, hamując rozwój wielu patogennych drobnoustrojów.

Piperyna działa przeciwnowotworowo. Oprócz potwierdzonego działania wspierającego trawienie wykazuje silne działanie przeciwutleniające, zmniejszając tym samym uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Wspiera tym samym organizm w przeciwdziałaniu stanom zapalnym oraz nowotworom. Badania wykazały, że piperyna zmniejsza reprodukcję komórek nowotworów jelita grubego, piersi i prostaty. Dodatkowo piperyna, której pieprz może zawierać nawet 8 g na 100 g produktu, może obniżać poziom tzw. złego cholesterolu (frakcji LDL) oraz stężenie glukozy we krwi.

Zastosowanie czarnego pieprzu w kuchni

Pieprz pojawia się w daniach większości kuchni świata. Może być wykorzystywany w postaci całych ziarenek do przygotowywania wywarów i zup, do marynat i kiszonych warzyw. Mielony pieprz to z kolei dodatek do dań mięsnych, makaronów i sałatek. Praktycznie każde danie zyskuje po dodaniu do niego odrobiny świeżo mielonego pieprzu, dlatego lepiej kupować pieprz w ziarenkach i mielić go bezpośrednio przed dodaniem do potrawy.

Pieprz jest na ogół dobrze tolerowany, jedynie spożycie go w zbyt dużej ilości może wywołać podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Co ciekawe, zawarta w pieprzu piperyna wspomaga wchłanianie witamin i innych cennych substancji jak np. kurkuminy. Z tego powodu warto dodawać czarny pieprz do dań z kurkumą, aby lepiej wchłonęła się cenna kurkumina w niej zawarta.

Woda pieprzowa na odchudzanie

Istnieją badania, które sugerują, że piperyna może przyspieszać spalanie kalorii i pomagać w pozbyciu się tkanki tłuszczowej. Polecanym napojem jest w tym wypadku woda z pieprzem. Jest uznawana za naturalny przyspieszacz spalania tłuszczu.

Przepis: Woda z pieprzem Odchudzająca woda z pieprzem Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Składniki jedna szklanka wody

jedna łyżka zmielonego czarnego pieprzu Sposób przygotowania Przygotuj naparZagotuj wodę w rondelku, wsyp pieprz i ponownie zagotuj. Zestaw z ognia i odstaw na 10 minut. Pij 2 razy dzienniePrzecedź i pij 2 razy dziennie, jako ciepły lub zimny napar.

Czytaj też:

Czy używasz cytrynowego pieprzu? Wspomaga trawienie i usuwa toksynyCzytaj też:

Wyleczysz nim nie tylko dolegliwości żołądkowe. Pij napar z mięty