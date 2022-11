Co oznaczają typy mąki pszennej? Czym różni się mąka 450 od mąki 650?

Wiele mąk pszennych posiada konkretne informacje na etykietach, które ułatwiają wybór tej właściwej: najlepsza do tortów, najlepsza do pierogów czy naleśników. Ale co zrobić, jeśli tych informacji nie ma? Zwróć uwagę na typ mąki.

Co oznaczają typy mąki?

Typ mąki oznacza zawartość substancji mineralnych w mące, czasem też określanych ilością popiołu w mące. O co dokładnie chodzi? Aby określić typ mąki umieszcza się jej próbkę w specjalnym tygielku z porcelany i poddaje działaniu temperatury 950 stopni Celsjusza. Potem waży się pozostały popiół, a mnożąc otrzymaną wartość przez 1000, określa się typ mąki.

Mąka o najniższym typie, czyli mąka tortowa (typ 450) będzie najdelikatniejsza i najbielsza. Im wyższy typ mąki, tym produkt ciemniejszy. Mąki wyższego typu zawierają więcej rozdrobnionej okrywy ziarna (inaczej po prostu otrąb). Oznacza to też, że mąki wyższego typu są zdrowsze i zawierają chociażby więcej błonnika. Warto dodać, że typy mąki w Polsce są odkreślone przez przepisy, które określają normy dla poszczególnych typów mąki pszennej.

Jakie typy mąki pszennej wyróżniamy?

typ 450 – mąka tortowa – zawartość popiołu do 0,5%,

typ 550 – mąka luksusowa – zawartość popiołu od 0,51% do 0,58%,

typ 650 – mąka bułkowa – zawartość popiołu od 0,59% do 0,69%,

typ 750 – mąka chlebowa – zawartość popiołu od 0,70% do 0,78%,

typ 1050 – zawartość popiołu od 0,79% do 1,20%,

typ 1400 – mąka sitkowa – zawartość popiołu od 1,21% do 1,60%,

typ 1850 – mąka graham – zawartość popiołu od 1,61% do 2,00%,

typ 2000 – mąka razowa, śruta chlebowa – zawartość popiołu nie więcej niż 2,00%.

Do czego wykorzystać mąkę tortową?

Jak sugeruje popularna nazwa mąki typu 450 idealnie nadaje się do robienia biszkoptów i innych delikatnych ciast (przede wszystkim takich, do których nie używa się proszku do pieczenia czy innych spulchniaczy, a jedynie ubite białka jajek). Ta mąka jest najdelikatniejsza ze wszystkich rodzajów mąk, przesiewana dobrze się napowietrza.

Z jakiej mąki upiec chleb i bułki?

Pieczywo najlepiej piec z mąk o wyższym typie, co najmniej 650. Mąkę typu 650 nazywa się czasem mąką bułkową (chociaż delikatniejsze, jasne bułki drożdżowe można też zrobić z mąki 550). Jak sama nazwa wskazuje, mąka typu 750, czyli mąka chlebowa – będzie dobra do wypieku chleba. Mąka sitkowa zawiera dość dużo otrąb, a wypieczony z niej chleb nazywa się chlebem sitkowym. Mąka sitkowa doskonale nadaje się do robienia zakwasu chlebowego. Mąki najciemniejsze służą do wypieku chlebów razowych i grahama.

Z jakiej mąki zrobić pierogi, a z jakiej naleśniki?

Do ciasta na pierogi, ale też ciasta na naleśniki dobra będzie mąka typu 550, nazywana potocznie mąką luksusową. Jeśli zależy ci na delikatnych, jasnych naleśnikach, wykorzystaj mąkę tortową (czyli typ 450). Mąka typu 550 jest także idealna do wszelkich ciast drożdżowych: np. drożdżówek, chałek, ale też racuchów.

Z jakiej mąki zrobić pierniczki i kruche ciasteczka?

Do zrobienia pierniczków idealna będzie mąka typu 650. Tę samą mąkę można z powodzeniem wykorzystać do zrobienia kruchych ciast na tartę czy różnego rodzaju ciasteczek. Mąka typu 650 jest też dobra do cięższych ciast, np. miodownika, keksa czy piernika.

