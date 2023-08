Winogronowa kuracja na odchudzanie i usunięcie toksyn z organizmu? Bądźmy ostrożni

O kuracji winogronowej po raz pierwszy prawie 100 lat temu opowiadała pielęgniarka Johanna Brandt, która cierpiała na nowotwór żołądka. Terapia bazująca na winogronach miała znacznie poprawić stan jej zdrowia. Kiedy przybyła do Stanów Zjednoczonych, starała się przekazać lekarzom informację o – jej zdaniem – skutecznej kuracji. Większość do tych rewelacji podchodziła sceptycznie. Monodiety, czyli diety oparte na jednym produkcie, wciąż wzbudzają wiele kontrowersji. Dietetycy odradzają ich stosowanie ze względu na małą kaloryczność i niską odżywczość. Zatem w jaki sposób spożywać winogrona, aby oczyścić organizm z toksyn i zrzucić zbędne kilogramy?

Winogrona – na czym polega fenomen tych owoców?

Winogrona to owoce bardzo popularne w Polsce. W sklepie można znaleźć różne ich odmiany. Różnią się kolorem, smakiem, wielkością. Niektóre mają pestki, inne nie. Wszystkie łączy to, że są niskokaloryczne (jedna szklanka winogron ma tylko 100 kalorii i składa się w ponad 80% z wody) i mają niski indeks glikemiczny (IG = 45). Nie zawierają tłuszczów nasyconych i cechują się niską zawartością sodu, co jest niezmiernie istotne dla osób z problemami kardiologicznymi. Chronią również naczynia krwionośne poprzez zwiotczeniem oraz korzystnie wpływają na profile lipidowe we krwi, przeciwdziałając stresowi oksydacyjnemu.

Kolejnym bardzo ważnym atutem winogron jest to, że zawierają polifenole, czyli organiczne związki chemiczne, które wykazują właściwości antynowotworowe. Świetnie działają na mózg, zapobiegają rozwojowi demencji i choroby Alzheimera. Poza tym przeciwutleniacze zawarte w winogronach, takie jak resweratrol, zmniejszają stan zapalny i mogą pomóc chronić przed rakiem, chorobami serca i cukrzycą.

Winogrona a detoksykacja i odchudzanie

Johanna Brandt twierdziła, że gronoterapia pobudza nerki do filtrowania większej ilości toksyn, które są wydalane wraz z moczem. Mówiła również, że winogrona aktywizują do pracy wątrobę, wspomagając usuwanie zanieczyszczeń tkwiących w jej tkankach. Twierdziła, że pestki tych owoców działają na jelita niczym miotełki, ułatwiając przesuwanie się treści jelitowej i wypróżnianie.

Natomiast w książce „Nasze zdrowie. Poradnik dla całej rodziny” czytamy, że czerwone i niebieskie winogrona zawierają eninę, antybakteryjny barwnik należący to antocyjanów, wchodzących także w skład buraków czerwonych, jagód i czarnych porzeczek. Barwnik ten ma zbawienne działanie na jelita, przede wszystkim zapobiega infekcjom układu pokarmowego. Książka podaje też, że picie soku winogronowego może przeciwdziałać zaparciom i być pomocne w leczeniu nadwagi i nadciśnienia. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych odkryli, że jedzenie winogron znacznie poprawia wydajność flory bakteryjnej w jelitach, co przekłada się na ich lepszą pracę. Jednocześnie specjaliści podkreślają, że terapii winogronowej nie powinno się traktować jak diety odchudzającej.

Na czym polega kuracja winogronowa?

Kuracja winogronowa to nic innego jak spożywanie przez trzy dni wyłącznie winogron i picie wody. Specjaliści medycyny naturalnej zalecają ją przy zaparciach, chorobach serca, zapaleniu pęcherza moczowego, chorobach nerek, chorobach reumatycznych i otyłości. Kuracja polega na tym, że pierwszego dnia można spożyć wyłącznie pół kilograma winogron podzielonych na małe porcje (je się je co dwie godziny). Nie należy pomijać pestek, ponieważ ułatwiają trawienie (tylko trzeba je pogryźć). Trzeciego dnia można spożyć więcej winogron, bo 1,5 kg, a trzeciego dnia – 2 kg. Jest to dieta bardzo restrykcyjna, jej konsekwencją mogą być m.in. zawroty i bóle głowy i dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Kto nie powinien stosować kuracji winogronowej?

Winogronowa kuracja wzbudza wiele wątpliwości, jak większość monodiet. Dietetycy ostrzegają, aby nie stosować jej na własną rękę. Bezwzględnie diety winogronowej powinny unikać osoby chore na cukrzycę, z uwagi na to, że można w ten sposób rozregulować poziom cukru i doprowadzić organizm do niebezpiecznego stanu. Za to o wiele bezpieczniejsza i mniej rygorystyczna jest dieta winogronowa w wersji light, zgodnie z którą można spożywać winogrona trzy razy dziennie, włączając je do głównych posiłków. Poza tym bazą tej diety powinno być m.in. chude mięso i ryby, warzywa i kefir. Jednak i taki sposób odżywiania powinien być właściwie zbilansowany, aby nie osłabić organizmu i nie doprowadzić do efektu jojo.

