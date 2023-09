Spalanie tłuszczu z brzucha. 5 zaleceń od dietetyczki

Eliminacja tłuszczu z brzucha to przede wszystkim kwestia zdrowia, a dopiero w drugim rzędzie estetyki. Jeśli postanawiamy schudnąć, szczuplejsza sylwetka będzie miłym dodatkiem, ale najważniejsze jest to, że będzie to z korzyścią dla zdrowia. Obecnie naukowcy skłaniają się nawet ku opinii, że obwód w pasie lepiej obrazuje stan zdrowia i ryzyko wystąpienia chorób związanych z otyłością, niż wyliczenie wskaźnika BMI (wskaźnika masy ciała), którego wartość jest również pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą, czyli miażdżycy lub choroby niedokrwiennej serca.

Aktualne normy ustalone przez diabetologów wskazują, że u kobiet niskie ryzyko chorób to obwód pasa do 80 cm zaś u mężczyzn do 94 cm. Pomiar wykazujący powyżej 88 cm w pasie dla kobiet i 102 cm w pasie u mężczyzn stanowi już naprawdę poważne ryzyko dla zdrowia.

Co robić, aby zmniejszyć otyłość brzuszną?

Zlikwidowanie otyłości brzusznej wymaga zintegrowanych działań, które łączą zbilansowaną dietę, ukierunkowane ćwiczenia i zdrowe nawyki. Jednym z warunków osiągnięcia widocznych rezultatów jest ograniczenie spożycia przetworzonej żywności i rafinowanych cukrów. Należy stosować dietę bogatą w warzywa i owoce, chude białka i zdrowe tłuszcze. Uzupełnienie tej diety o ćwiczenia kardio oraz oporowe, takie jak szybki marsz, bieganie, pływanie lub praca z ciężarkami, pomoże spalić kalorie i wzmocnić mięśnie brzucha. Ponadto eliminowanie stresu, dobry sen i unikanie siedzącego trybu życia są kluczem do skutecznej i trwałej utraty tłuszczu z brzucha.

Oprócz diety, ćwiczeń i dobrych nawyków, istnieje szereg mniej znanych zaleceń dietetyków i naukowców dotyczących spalania tłuszczu z brzucha. Doktor Isabel Beltran Margarit, lekarz dietetyk oraz ekspert w leczeniu otyłości i nadwagi na łamach hiszpańskiego portalu o zdrowiu clara.es podzieliła się kilkoma z nich.

5 zaleceń dietetyczki na spalanie tłuszczu z brzucha

Jedz jogurt lub kefir na śniadanie. Spożywanie jogurtu naturalnego lub kefiru na śniadanie dostarcza probiotyków, takich jak pałeczki kwasu mlekowego, które poprawiają trawienie i pracę jelit. Przykładowo łyżka zmielonych nasion chia zmieszana z jogurtem lub kefirem zapobiega wzdęciom, poprawiając jednocześnie pracę jelit. Każdego dnia pij napój z kofeiną. Kofeina stymuluje metabolizm tłuszczów i pomaga zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu w organizmie, więc picie dwóch filiżanek kawy lub herbaty dziennie może pomóc na zmniejszenie tłuszczu na brzuchu. Jedz wystarczająco dużo białka. Często, myśląc o diecie odchudzającej, zwiększamy spożycie warzyw i owoców, ale może nam brakować białka. Dieta o zbyt niskiej zawartości białka może powodować zatrzymywanie płynów w nogach i brzuchu. Aby prawidłowo eliminować płyny, organizm potrzebuje albuminy, białka odpowiedzialnego za prawidłową dystrybucję płynów ustrojowych. Na kolację jedz dania lekkostrawne.Jest to jeden z sekretów budzenia się z płaskim brzuchem. Idealne na kolację będzie danie z gotowanych warzyw np. zupa krem z warzyw. Do tego możemy zjeść kawałek ryby gotowanej na parze lub białe mięso. A na deser jogurt lub kefir. Takie menu nie obciąża żołądka, więc trawienie jest łatwe. Po posiłku idź na spacer. Spokojna aktywność po posiłku pomaga lepiej strawić zjedzone pożywienie i czuć się mniej ociężale. Dodatkowo ruch po posiłku zmniejsza stężenie glukozy we krwi, co może również zapobiec odkładaniu się części tego, co zjedliśmy w postaci tłuszczu na brzuchu.

