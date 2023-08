Pij kefir zamiast kawy i herbaty. Możesz zrzucić nawet kilka kilogramów

Od dawna ludzie na całym świecie szukają receptury na napój, dzięki któremu będzie można skutecznie i bezpiecznie pozbyć się dodatkowych kilogramów. Na liście pojawiają się m.in. woda (np. z cytryną i imbirem), ocet jabłkowy, zielona herbata czy koktajl z buraka, selera i marchewki. Jednak jest pewien napój, dzięki któremu możemy wzbogacić nasz organizm o ważne składniki odżywcze, zrzucić masę i jednocześnie poczuć się fit. Do tego dostępny jest niemal w każdym sklepie spożywczym, za niewielkie pieniądze.

Dlaczego warto pić kefir?

Chodzi o kefir, czyli biały, gęsty napój, z mleka fermentowanego (najczęściej krowiego, ale można znaleźć też wersję na bazie mleka owczego, koziego, a nawet wielbłądziego). Ma jednak charakterystyczny, dość kwaśny smak, który nie wszyscy tolerują. Z tego powodu wiele osób nie włącza go do swojej diety, co jest dużym błędem. Po pierwsze dlatego, że kefir stanowi ważne źródło białka, które jest ważnym budulcem naszych komórek i mięśni. Jak wiadomo, dieta wysokobiałkowa sprzyja odchudzaniu i jest polecana zwłaszcza tym osobom, które chcą schudnąć i w tym celu – oprócz zmiany nawyków żywieniowych – włączyły do swojego życia aktywność fizyczną.

Kefir jest też źródłem fosforu (jego niedobór powoduje zaburzenia pracy serca i osteoporozę) i wapnia (buduje tkanki, bierze udział w krzepnięciu krwi). W kefirze znajdziemy ważne dla organizmu witaminy z grupy B (w tym B1 i B12). Ich rola jest bardzo duża – wspierają metabolizm, zmniejszają ryzyko chorób neurodegradacyjnych, zapobiegają miażdżycy i anemii. Poza tym picie kefiru poprawia odporność naszego organizmu i wspiera metabolizm. Kefir jest napojem niskokalorycznym – najczęściej jego kaloryczność nie przekracza 45 kalorii w 100 g. W sklepach są też dostępne kefiry o zerowej zawartości tłuszczu.

Kefir skuteczny na odchudzanie?

Picie kefiru jak najbardziej zalecane jest osobom będącym na diecie redukcyjnej. Powodów jest kilka. Poza niską kalorycznością tego napoju i zawartości składników, które przyspieszają metabolizm, kefir ma wiele innych atutów. Zawiera probiotyki, które mogą znacznie poprawić florę bakteryjną jelit. Natomiast utrzymanie równowagi bakteryjnej jest podstawą do właściwego, czyli również sprawniejszego, funkcjonowania układu pokarmowego. Im więcej korzystnych bakterii w naszym organizmie, tym szybciej wchłaniane są składniki odżywcze. Poza tym kefir jest sycącym napojem, który zaspokaja głód i sprawia, że po jego wypiciu nie sięgamy od razu po kolejny posiłek.

Naukowcy o działaniu kefiru na organizm

O atutach kefiru donosi "Insider", powołując się na słowa Erin Kenney, dyrektor generalnej Nutrition Rewired. Jej zdaniem, probiotyki zmniejszają wagę i redukują tłuszcz z brzucha, także u osób zmagających się z insulinoopornością oraz stanami zapalnymi. Kenney przywołuje wyniki badania przeprowadzonego na grupie 144 kobiet z nadwagą i otyłością, w wieku od 25 do 45 lat, które jeszcze nie przeszły menopauzy. Przez osiem tygodni panie stosowały niskokaloryczną dietę bogatą w nabiał. Ważnym elementem tej diety było spożywanie dwa razy w ciągu dnia napojów kefirowych. Okazało się, że w grupie badanych, które piły kefir regularnie przez dwa miesiące, znacznie zmniejszyła się masa ciała, BMI i obwody talii w porównaniu do pań, które nie spożywały kefiru. Zdaniem Kenneya, kefir powinien stanowić podstawę diety zwłaszcza tych osób, które mają dodatkowe kilogramy, w tym otyłość brzuszną. A jeśli ktoś nie lubi smaku tego napoju, warto dodać go do smoothie lub do domowego sosu sałatkowego.

Z kolei „Nourish by WebMD” powołuje się na badanie Stanford Medical School. Wynika z niego, że pacjenci z otyłością brzuszną, zoperowani metodą gastricbypass, którzy spożywali kefir, tracili na wadze szybciej niż pacjenci, którzy nie włączali tego produktu do swojej diety. Naukowcy nadal badają związek między utratą wagi a zażywaniem probiotyków w produktach mlecznych.

Jaki kefir odchudza?

Kefir jest takim produktem, który może być spożywany na różne sposoby – od bardziej kalorycznych (jak ziemniaki z sadzonym jajkiem, ale to danie odpada na diecie redukcyjnej) po dania w wersji fit. Sprawdzoną i skuteczną metodą na odchudzanie jest kefir z jagodami i siemieniem lnianym – wystarczy połączyć te składniki, a następnie zmiksować. Ten napój działa na jelita niczym miotełka, wspierając proces odchudzania. Świetnie sprawdzi się owsianka z kefirem. Warto też wypróbować jednodniową dietę oczyszczającą. Polega ona na tym, że przez cały dzień, co godzinę, wypija się jedną szklankę kefiru (w ciągu dnia można również pić wodę). Po zakończeniu diety oczyszczającej kefirem, można zastąpić nim jeden z posiłków i kontynuować taką dietę przez co najmniej dwa tygodnie.

Dużo emocji budzi dieta kefirowa. Zdaniem jej zwolenników można na niej schudnąć kilka kilogramów i oczyścić organizm z toksyn. Stosuje się ją maksymalnie przez pięć dni – do wyboru są dwa różne sposoby. Wersja pierwsza mówi o zastępowaniu każdego posiłku porcją kefiru (najlepiej odtłuszczonego). Dopiero na trzeci dzień można włączyć do diety gotowane warzywa i mięso. Natomiast druga wersja kefirowej diety mówi o jedzeniu kefiru w połączeniu z innymi niskokalorycznymi produktami (pięć razy w ciągu dnia). Jednak zdaniem dietetyków, obie te wersje diety są dość ryzykowne (są mało odżywcze i słabo zbilansowane) i – jeśli w ogóle – powinny być stosowane wyłącznie pod okiem specjalisty!

