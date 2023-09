Maślanka w diecie „ostatniej chwili”. Jak schudnąć w 2-3 dni?

Maślanka powstaje jako efekt uboczny przy wytwarzaniu masła. Jest najmniej kaloryczna spośród wszystkich napojów mlecznych. Szklanka maślanki (220 g) zawiera około 136 kalorii. Dzięki zawartości białka, maślanka daje na długo uczucie sytości, co w procesie odchudzania jest bardzo istotne. Osoby, które chcą zredukować swoją wagę, powinny więc włączyć ją do swojego jadłospisu. Napój zawiera też dobroczynne bakterie probiotyczne, które wspomagają pracę jelit. Reguluje pracę układu pokarmowego, leczy wzdęcia oraz zaparcia i skutecznie oczyszcza. W maślance znajdziemy też spore ilości witamin, w tym z grupy B, wapnia, fosforu, potasu, sodu i lecytyny. Ten ostatni składnik bardzo korzystnie wpływa na organizm, ponieważ wspomaga pracę wątroby, obniża cholesterol i poprawia pamięć i koncentrację.

Maślanka w diecie „ostatniej chwili”

Maślankowa dieta „ostatniej chwili” zalecana jest osobom, które chcą szybko zgubić kilka kilogramów, oczyścić swój organizm, poprawić trawienie, pozbyć się wzdęć oraz zaparć. Jest to monodieta, i jak wskazuje jej nazwa, oparta jest na spożyciu maślanki. Dietę maślankową charakteryzuje mała kaloryczność, która wynosi średnio 700-800 kcal dziennie. Żeby osiągnąć pożądany efekt utraty wagi (ok. 2 kg), należy ją stosować ok. 2-3 dni. Nie dłużej jednak niż przez pięć dni.

W maślankowej diecie „ostatniej chwili” przez 2- 3 dni pije się wyłącznie maślankę (ok. 2 litry dziennie).

Inne wersje maślankowej diety

Ci, którzy nie są zwolennikami diet opartych na jednym produkcie, mogą spróbować mniej restrykcyjnej diety, ale również opartej na maślance. Przynosi dobre efekty, w postaci spadku wagi o ok. 2 kilogramy. Należy stosować ją przez tydzień lub dwa w zależności od efektów.

Przykładowe menu w diecie maślankowej

Śniadanie (ok. 200 kcal)

250 ml maślanki zmiksowanej z ½ banana

2 kromki pieczywa chrupkiego

łyżka chudego twarożku

5 g masła

łyżeczka naturalnego miodu

Obiad (ok. 250 kcal)

chłodnik z 25 dag dowolnych owoców (np. jabłka, gruszki, winogrona, maliny, truskawki) zmiksowanych z 250 ml maślanki z dodatkiem 2 pokruszonych sucharków.

Kolacja (ok. 300 kcal)

1 dość duży ziemniak ugotowany w mundurku

plaster (10 dag) chudego mięsa

250 ml maślanki.

Wskazówki stosowania diety maślankowej

W maślankowej diecie Istnieje możliwość zamieniania menu przewidzianego na obiad z jadłospisem na kolację. Istnieje dowolność wyboru owoców i rodzajów mięsa każdego kolejnego dnia, co pozwala urozmaicić dietę. Należy również pamiętać o aktywności fizycznej podczas stosowania diety. Po jej zakończeniu należy stopniowo wracać do normalnego sposobu odżywiania. Warto również na stałe wprowadzić zmiany nawyków żywieniowych opartych o zdrowe zasady odżywiania.

Uwaga: Maślanki nie powinny jeść osoby z alergią na białka mleka oraz nietolerancją laktozy.

Czytaj też:

Jak schudnąć w okresie menopauzy? Poznaj „talerz zdrowego odżywiania”Czytaj też:

Ajran – czy warto go pić? Poznaj przepis i zobacz, jak działa na organizm