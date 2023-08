Otręby pomogą zgubić oponkę z brzucha. W czym tkwi ich sekret?

Otręby to produkt uboczny przemiału zbóż. Podczas tego uzyskuje się różne rodzaje otrębów, między innymi owsiane, pszenne, orkiszowe czy żytnie. Ich ważnym składnikiem jest błonnik, który jest nieoceniony w walce o piękną sylwetkę. Są jednak też bogate w białka, węglowodany, a także fosfor, cynk, potas czy żelazo.

Otręby to idealny dodatek podczas odchudzania

Otręby są produktem, po który powinny sięgnąć osoby przebywające na diecie odchudzającej. Są one świetnym źródłem wielu witamin i składników mineralnych. Dostarczają organizmowi również błonnika pokarmowego, który poprzez zdolność do wiązania znacznych ilości wody wchłania ją i pęcznieje w żołądku, przez co daje na dłużej uczucie sytości. W ten sposób możemy uchronić się przed podjadaniem między posiłkami. Jedzenie otrębów podczas diety odchudzającej zapobiega nagłym napadom głodu, dzięki czemu nie będziemy czuli też potrzeby sięgania po niezdrowe i wysokokaloryczne przekąski.

Dodatkową zaletą otrębów jest fakt, że dzięki zawartości błonnika, ich jedzenie przyspiesza przemianę materii i usprawnia pracę jelit. To z kolei wpływa na regularne wypróżnianie – jest to istotne u osób z nadmierną masą ciała, które często zmagają się z zaparciami. Zawarty w otrębach błonnik doskonale wspomaga również proces oczyszczania organizmu z toksyn, co jest konieczne podczas skutecznego odchudzania. „Wymiata” on zalegające w jelitach resztki pokarmowe, przez co zapobiega ich niekorzystnemu działaniu na organizm.

W jaki sposób włączyć otręby do codziennej diety?

Żeby schudnąć w zdrowy sposób, dobrą metodą jest włączenie otrębów do swojej codziennej diety. Nie tylko pomoże to zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale także poprawi ogólną kondycję organizmu. W jaki sposób to zrobić? Otręby można dodawać niemal do każdej potrawy. Wystarczą zaledwie 2-3 łyżeczki dziennie. Dzięki wprowadzaniu ich do diety w tak małej ilości – unikniecie ewentualnego bólu brzucha. Otręby możecie dodawać do:



jogurtu,

koktajlu,

soku,

owsianki.



Takie otręby świetnie pasują też do innych potraw, na przykład zup, ciasta naleśnikowego, a także różnego rodzaju ciastek czy deserów.

Pamiętajcie, żeby spożywając otręby, zwiększyć także podaż płynów – koniecznie trzeba wypijać minimum 1,5-2 litry wody dziennie. W przeciwnym razie dieta bogata w błonnik może powodować zaparcia lub wzdęcia. Należy też pamiętać o tym, że nadmierne spożywanie otrębów wcale nie przyspieszy procesu odchudzania, lecz może zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie jelit – należy więc zachować zdrowy rozsądek podczas ich jedzenia.

Inne zalety jedzenia otrębów

Jedzenie tych drobinek, poza wspomaganiem procesu odchudzania, ma również inne zalety. Otręby pomagają między innymi na zaparcia oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia nowotworów jelit. Dodatkowo ich spożywanie pomaga naturalnie obniżyć poziom cholesterolu, chroniąc tym samym przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Regularne jedzenie otrębów pozytywnie wpływa na pamięć oraz koncentrację i sen – dzieje się to dzięki dawce witamin z grupy B oraz magnezu, które są niezbędne, by układ nerwowy pracował w prawidłowy sposób. Otręby pomagają także pozbyć się nagromadzonych w organizmie toksyn i zbędnych produktów przemiany materii.

Jakie są rodzaje otrębów?

W zależności od zboża, z którego powstały, wyróżniamy kilka rodzajów otrębów. Najpopularniejsze z nich to:



otręby owsiane (to produkt uboczny przerobu owsa, są najbardziej kalorycznymi otrębami –wynika to z dużej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w ziarnie owsa, uważane są jednak za bardzo zdrowe),

otręby żytnie (otrzymuje się je z żyta, są cenione z uwagi na wysoką zawartość magnezu oraz potasu),

otręby orkiszowe (uzyskuje się je podczas przemiału orkiszu, mają dużą zawartość wapnia oraz żelaza),

otręby gryczane (dostarczają dużą dawkę białka do organizmu),

otręby pszenne (są wynikiem przemiału ziaren pszenicy i cechuje je najniższa kaloryczność, mają dużą zawartość błonnika i dobrze przyswajalnego białka).



