Koktajle odchudzające z marchwi. Te dodatki podkręcą metabolizm

Świeże marchewkowe soki wywołują skrajne skojarzenia. Jedni pamiętają je jako ulubiony przysmak z dzieciństwa (np. sok ze startej marchewki i jabłka), natomiast inni nie cierpieli jego smaku. Jednak marchew wraca do łask – okazuje się, że koktajle z tym warzywem w roli głównej mają właściwości przeczyszczające.

Odchudzające koktajle z marchwi – czy faktycznie działają?

Moda na sokowirówki wraca, a wraz z nią przepisy na smaczne i pożywne soki. Jednym z nich jest koktajl z marchwi, który ma właściwości oczyszczające. Skutecznie przyspiesza metabolizm, ułatwia redukcję wagi i oczyszcza organizm z toksyn. Jest niskokaloryczny (200 ml soku, czyli jedna szklanka to tylko 80 kcal) i jednocześnie bogaty w błonnik, niezbędny w procesie odchudzania. Poza tym sok z marchwi zwiększa wydzielanie żółci, co również przyspiesza metabolizm. O właściwościach pomarańczowego warzywa już w 1563 roku pisał Matthiolus w swojej książce „Działanie marchwi” – „miłe dla podniebienia”, „uśmierza bóle brzucha, poprawia apetyt, wzbudza chęć do spełniania powinności małżeńskich, wzmaga wydzielanie moczu i sprzyja pozbywaniu się kamieni”. Wspominał również o jej właściwościach odrobaczających.

Właściwości zdrowotne soku marchwiowego

Marchew ma również inne właściwości. Charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy A, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, poprawia wzrok i likwiduje stany zapalne. Zdaniem specjalistów marchwiowy sok – ze względu na zawartość potasu i azotanów – może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia krwi oraz zapobiegać chorobom serca. Poza tym ten napój pobudza mózg do pracy, poprawia jego funkcjonowanie, chroni przed demencją i przyspiesza gojenie ran – głównie ze względu na zawartość beta-karotenu. Poza tym sok marchewkowy jest źródłem witaminy K, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu krzepnięcia krwi, a także witaminy C, poprawiającej odporność.

Sok z marchwi – co w sobie kryje?

Sok ze świeżej marchwi jest prawdziwą bombą witamin i substancji odżywczych. 100 ml tego soku ma następujące wartości odżywcze:

wartość energetyczna – 40 kcal,

białko – 0,95 g,

tłuszcz – 0,15 g,

węglowodany – 9,28 g,

błonnik – 0,8 g,

witamina C – 8,5 mg,

witamina K – 15,5 µg,

beta-karoten – 9303 µg,

witamina A – 956 µg,

wapń – 24 mg,

żelazo – 0,46 mg,

magnez – 14 mg,

fosfor – 42 mg,

potas – 292 mg,

cynk – 0,18 mg.

Jak przygotować odchudzający koktajl z marchwi?

Przygotowanie marchwiowego koktajlu jest bardzo proste. Wystarczy umyć dwie duże marchwie, obrać je ze skórki, pokroić na kawałki i zblendować z jedną szklanką wody (można też użyć sokowirówki). Żeby spotęgować odchudzające działanie napoju, warto dodać do niego inne składniki.

Składniki, które warto dodać do soku marchwiowego, ponieważ mają wyjątkowe działanie na organizm (wystarczy dodać jeden składnik):

sok z wyciśniętej cytryny – zadziała oczyszczająco,

– zadziała oczyszczająco, miąższ z mango – ze względu na dużą zawartość błonnika ułatwi wypróżnianie,

– ze względu na dużą zawartość błonnika ułatwi wypróżnianie, jedno jabłko – pobudzi trawienie,

– pobudzi trawienie, pół główki sałaty rzymskiej – wspomoże metabolizm,

– wspomoże metabolizm, pokrojony melon – zadziała oczyszczająco i detoksykacyjnie,

– zadziała oczyszczająco i detoksykacyjnie, pół awokado – zaspokoi głód na dłużej,

– zaspokoi głód na dłużej, kurkuma – dodatkowo pobudzi metabolizm,

– dodatkowo pobudzi metabolizm, pieprz – przyspieszy spalanie kalorii,

– przyspieszy spalanie kalorii, imbir – wspomoże redukcję tkanki tłuszczowej,

– wspomoże redukcję tkanki tłuszczowej, pestki dyni – dostarczą błonnika pokarmowego.

Najlepsze efekty odchudzające osiągniesz, jeśli będziesz pić marchwiowy koktajl do śniadania przynajmniej przez tydzień.

Czytaj też:

Jedz te produkty do woli i chudnij. Idealne warzywa na odchudzanieCzytaj też:

Dobroczynna mikstura na odchudzanie, która rozkręci metabolizm. Przepis