Jedz te produkty do woli i chudnij. Idealne warzywa na odchudzanie

Podstawą diety redukcyjnej jest obniżenie bilansu kalorycznego. O ile? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ za każdym razem jest to sprawa bardzo indywidualna. Najlepiej, aby zasady diety odchudzającej omówić z dietetykiem – wówczas będziemy mieć pewność, że dostarczamy organizmowi wystraczającej ilości składników odżywczych, a nasze codzienne menu nie jest zbyt ubogie. Specjalista zapewne wskaże nam również produkty, które będziemy mogli spożywać niemalże w ograniczonych ilościach. Najlepszym wyborem będą warzywa, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie w czasie odchudzania można jeść do woli.

Jakie produkty najlepiej jeść, gdy na diecie dopadnie nas głód?

Jeśli chcemy pozbyć się tłuszczu i zgubić zbędne kilogramy, zadbajmy o to, aby nasza dieta nie była zbyt uboga w składniki odżywcze. Powinna dostarczać odpowiedniej ilości białka, tłuszczów, i węglowodanów. Jeśli poczujemy się głodni, najlepiej jako przekąskę wybierać niskokaloryczne warzywa. Warto sięgać zwłaszcza po te o niskiej gęstości energetycznej, które zawierają mało węglowodanów, za to dużo błonnika i wody. Wśród warzyw, które na diecie odchudzającej można jeść niemal bez ograniczeń wymieniane są m.in. pomidory, brokuły, cukinia, ogórki, kapusta kiszona i dynia. Niezależnie od tego, na jaki sposób ich podania się zdecydujemy, pamiętajmy, aby unikać zbędnych dodatków jak masło, olej, śmietana czy ser. Dzięki temu nie zwiększymy niepotrzebnie ich kaloryczności.

Pomidory odchudzają i działają antynowotworowo

Pomidory podczas redukcji masy ciała to świetny wybór. Najlepiej jeść je świeże, w wersji solo albo jako dodatek do sałatki, ale bez pieczywa. Te warzywa są szczególnie polecane osobom, które się odchudzają, ponieważ zawierają błonnik regulujący pracę jelit, ułatwiający wypróżnianie, przeciwdziałający zaparciom. Poza tym pomidory zawierają w sobie mnóstwo witamin – m.in. witaminę C, która wzmacnia odporność. Są bogate w potas, miedź i mangan, kobalt oraz likopen, który ma właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Na diecie redukcyjnej każda porcja pomidorów jest wskazana. Dobrym sposobem jest przygotowanie sałatki z pomidorów, z dodatkiem bazylii i soku z cytryny.

Brokuły na diecie – w jakiej formie są najlepsze?

Osobom będącym na diecie polecane są brokuły w każdej postaci – gotowane, przyrządzane na parze, surowe czy zapieczone. To niskokaloryczne warzywa – 100 g brokułów to zaledwie 35 kcal. Atutem brokułów jest duża zawartość błonnika, co powoduje, że po zjedzeniu tych warzyw dłużej pozostajemy nasyceni. Poza tym w brokułach znajdziemy fitochemikalia, czyli pierwiastki pomagające w redukcji otyłości. Warto ugotować sobie różyczki brokuła i sięgać po nie w momencie, gdy poczujemy się głodni. Natomiast z surowych brokułów można przygotować pyszną surówkę lub surowe różyczki maczać w dipach.

Niskokaloryczna cukinia zaspokaja apetyt

Jedząc cukinię, nie przytyjemy, ponieważ to warzywo praktycznie nie ma tłuszczu i w około 95 procentach składa się z wody. To niskokaloryczne warzywo – 100 g cukinii to tylko 17 kcal. Działanie odchudzające cukinii wzmacnia zawartość błonnika, który przyspiesza przemianę materii i sprzyja redukcji masy ciała. Poza tym cukinia chroni przed zaparciami i stanami zapalnymi układu pokarmowego. Cukinia uzupełnia też niedobory witaminy (K i A) czy wapnia i potasu – osoby, które się odchudzają, często cierpią na ich deficyt. Na diecie można jeść cukinię w każdej postaci – duszoną, grillowaną, pieczoną, gotowaną, ale też surową. Pyszną przekąską jest cukiniowy makaron.

Ciemnozielone warzywa liściaste – jakie jeść na diecie?

Większość ciemnozielonych warzyw liściastych na diecie można jeść do woli. Wśród nich warto wymienić m.in. szpinak, kapustę włoską i rzymską, jarmuż czy boćwinę. Wspomniane propozycje mają dużą zawartość beta karotenu, potasu, żelaza i witamin z grupy B. Ich spożywanie powoduje, że w organizmie zmniejszają się stany zapalne i stres oksydacyjny, który jest źródłem wielu chorób. Spożywanie warzyw liściastych w kolorze ciemnozielonym poprawia perystaltykę jelit.

Ogórki usuwają nadmiar wody z organizmu

Ze względu na dużą zawartość wody (96 procent) i małą kaloryczność (14 kcal w 100 g), w diecie osób chcących zrzucić dodatkowe kilogramy powinno znajdować się jak najwięcej ogórków. Zawierają błonnik pokarmowy, który pobudza do pracy cały układ pokarmowy, dzięki czemu szybciej gubimy dodatkowe kilogramy. Ogórki zapobiegają też zatrzymywaniu wody w organizmie, pomagają usuwać jej nadmiar oraz niwelują obrzęki. Jedzenie ogórków odkwasza organizm i oczyszcza jelita. Dietetycy jednak ostrzegają, aby nie stosować na własną rękę diet ogórkowych, których ideą jest jedzenie prawie wyłącznie ogórków (oraz ryb, mięsa i jajek) i dzięki temu zrzucenie nawet 7 kg w 7 dni. Zdaniem specjalistów jest to bardzo restrykcyjna i słabo zbilansowana dieta, która może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i skutkować efektem jo-jo.

Kapusta kiszona w wersji odchudzającej surówky i zupy kapuścianej

Jeśli jesteś na diecie redukcyjnej, surówka z kapusty kiszonej powinna być jedną z twoich ulubionych przekąsek. Kiszona kapusta wspiera układ trawienny, przyspiesza przemianę materii i pomaga zlikwidować zaparcia – głównie dzięki zawartości błonnika. Jej regularne spożywanie poprawia mikroflorę jelitową. Kapusta kiszona jest niskokaloryczna – porcja wielkości filiżanki dostarcza zaledwie 27 kcal, 6 g węglowodanów, 4 g błonnika, 1 g białka i 0 g tłuszczu! W utracie wagi skutecznie pomaga jedzenie kapuśniaku.

Dynia na diecie

Dynia zawiera duże ilości błonnika, co pozytywnie wpływa na pracę układu trawiennego. To smaczne warzywo, które można jeść zarówno na surowo, jak również w postaci zupy, placuszków czy musu. Dynia reguluje cykl wypróżnień i przeciwdziała zaparciom. Polecana jest osobom będącym na diecie z uwagi na to, że jest bardzo sycąca, a przy tym niskokaloryczna – 100 g dyni dostarcza zaledwie 40 kcal.

