Dobroczynna mikstura na odchudzanie, która rozkręci metabolizm. Przepis

Picie różnego rodzaju koktajli owocowo-warzywnych jest dobrym pomysłem w trakcie procesu odchudzania. Stanowią one bogactwo witamin, składników mineralnych, ale często również błonnika pokarmowego. Co więcej, są po prostu bardzo smaczne i szybkie w przygotowaniu. Można je także zabrać ze sobą na przykład do pracy. Należy jednak pamiętać, że takie koktajle jedynie wspomagają odchudzanie, natomiast podstawą jest zdrowa dieta i aktywność fizyczna.

Szpinakowa mikstura na odchudzanie

Głównym składnikiem mikstury, która pomoże uporać się ze zbędnymi kilogramami, jest szpinak. Jest to sprzymierzeniec w walce z nadwagą. Zawiera niewielką ilość kalorii, jest także świetnym źródłem błonnika, a do tego oczyszcza organizm. Przyspiesza także przemianę materii. Kolejnym składnikiem jest banan – owoc, który zawiera duże ilości błonnika. Dzięki temu uczucie głodu zostaje zniwelowane na dłuższy czas. Jeśli będziecie czuć się dłużej nasyceni – może to prowadzić do zmniejszenia całkowitej liczby kalorii spożywanych w ciągu dnia.

Z kolei zawartość soku jabłkowego w koktajlu nie tylko nada mu świetnego smaku, ale wpłynie też pozytywnie na proces utraty wagi. Jest on niskokaloryczny, dlatego bez obaw możecie włączyć go do diety odchudzającej. Nie musicie martwić się o kalorie – szklanka soku jabłkowego dostarcza organizmowi około 100 kcal. Ma także niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jego picie zapobiega nagłym napadom głodu. Dodatkowo przyczynia się do przyspieszenia przemiany materii i bardziej intensywnego spalania spożywanych z pokarmem kalorii. Podobnie działa też imbir – ułatwia trawienie i pozwala przyspieszyć metabolizm.

Przepis: Koktajl szpinakowy na odchudzanie Picie tego koktajlu pozwoli wam znowu wskoczyć w ulubione dżinsy. Zrobicie go dosłownie w kilka minut. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki garść szpinaku,

1/2 banana,

1 cm imbiru,

1 szklanka (250 ml) soku jabłkowego. Sposób przygotowania Przygotujcie składnikiNajpierw dokładnie opłuczcie szpinak i włóżcie do pojemnika blendera. Wrzućcie też obrany i pokrojony w plasterki imbir. Podzielcie na cząstki banana i dodajcie go do pozostałych składników. Na koniec wlejcie sok jabłkowy. Wymieszajcie całośćPorządnie zblendujcie ze sobą wszystkie składniki koktajlu – róbcie to do momentu, aż uzyskacie gładką konsystencję. Przed wypiciem koktajl możecie na chwilę włożyć do lodówki, będzie wtedy jeszcze smaczniejszy.

Zasady przygotowywania koktajli odchudzających

Dużą zaletą takich koktajli odchudzających jest to, że możemy przygotować je z wyprzedzeniem i wyjmować z lodówki w ciągu dnia, gdy nadejdzie akurat pora ich wypicia. Dodatkowo, jeśli decydujemy się na wprowadzenie do diety koktajli – bez trudu możemy przemycić dzienną porcję warzyw i owoców, a w efekcie – dostarczyć organizmowi niezbędne witaminy i minerały nawet podczas redukcji.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na produkty, jakich używamy do przygotowania takiego napoju. Warto, by były one niskokaloryczne, a przy tym dostarczały cennych wartości odżywczych. Istotnym elementem jest również zawartość błonnika, który odpowiada za uczucie sytości. Dodając do koktajlu odrobinę cynamonu – dodatkowo wpłynie to na termogenezę organizmu, co przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej. Ważne jest, żeby do warzyw i owoców dolewać też składnik płynny (wodę, sok, napój roślinny), który rozrzedzi całą mieszankę. Koniecznie sprawdźcie też, jakie owoce można jeść podczas odchudzania. Musicie również wiedzieć, których warzyw unikać na diecie.

