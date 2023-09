Herbatka kminkowo-miętowa na płaski brzuch. Jak ją zrobić?

Kminek to przyprawa, która jest aromatyczna, ale lekko paląca i cierpka. Nie każdemu ten smak odpowiada, dlatego warto dodać do herbatki oprócz kminku również miętę. Będzie przyjemnie mentolowa i orzeźwiająca. To połączenie przynosi też korzyści dla zdrowia i urody. Herbatka kminkowo-miętowa poprawia trawienie i pozwala uzyskać upragnioną figurę, bez wyraźnie zaznaczonego brzucha. Dbając o sylwetkę, warto wspomóc się tym naparem, gdyż zdarza się często, że nawet osoby bez nadwagi zmagają się z problemem uporczywych wzdęć brzucha, które deformują sylwetkę.

Przepis: Herbatka kminkowo-miętowa Pij trzy razy dziennie po posiłku. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka nasion kminku roztartych w mozdzieżu

1 łyżeczka suszonej mięty pieprzowej lub w saszetce

szklanka wrzątku Sposób przygotowania Przygotuj ziołaPrzygotuj odpowiednią ilość ziół. Kminek, jeśli jest w nasionach, rozdrobnij w moździerzu. Zalej gorącą wodąZioła umieść w zaparzaczu i zalej szklanką gorącej wody. Jeśli nie masz zaparzacza, przecedź przez sitko. Odstaw do ostygnięciaOdstaw na kilka minut do ostygnięcia.

Właściwości składników herbatki na płaski brzuch

Kminek od wieków w medycynie ludowej używany był na wzdęcia, gazy i problemy trawienne. Dodawano go do ciężkostrawnych potraw, na przykład do bigosu. Osobom, które „puchły” po jedzeniu zalecano żucie ziaren kminku lub picie naparów kminkowych po jedzeniu. Przypisywano mu również właściwości łagodzące zgagę i odświeżające oddech. Dzięki temu, że przyprawa ta działa także rozkurczowo, napary z kminku podawano dzieciom, które cierpiały na kolki oraz kobietom, aby złagodzić bóle menstruacyjne. Współcześnie przeprowadzone badania przez naukowców z Iranu, opublikowane na łamach czasopisma „Complementary Therapies in Clinical Practice” potwierdziły, że napar z kminku, spożywany po ciężkostrawnym posiłku wspomaga metabolizm, zapobiega wzdęciom i odkładaniu się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Ponadto obniża też poziom cholesterolu.

Mięta pieprzowa to zioło, które warto dodać do herbatki na płaski brzuch ze względu na prozdrowotne działanie na układ pokarmowy. Jest niezastąpiona w leczeniu zaparć i wzdęć. Wykazuje też działanie rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, a tym samym zmniejsza dolegliwości bólowe i dyskomfort trawienny, który niektóre osoby odczuwają po zjedzeniu ciężkostrawnych potraw.

Zalecenia do przygotowania herbatki kminkowo-miętowej

Do przygotowania herbatki potrzebny jest kminek, mięta i gorąca woda. Aby wzmocnić działanie kminku, można przed zaparzeniem zmielić jego nasiona. Najlepiej użyć świeżych nasion. Jeśli nie mamy takiej możliwości, można kupić gotowe, w formie proszku. Miętę do naparu można dodać zarówno świeżą, jak i suszoną kupioną w saszetkach.

Czytaj też:

Spalanie tłuszczu z brzucha. 5 zaleceń od dietetyczkiCzytaj też:

Maślanka w diecie „ostatniej chwili”. Jak schudnąć w 2-3 dni?