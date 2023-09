Zupa z włoskiej kapusty – przepis. Schudniesz nawet kilka kilogramów

Zupę z włoskiej kapusty łatwo jest przygotować. Najlepiej zrobić ją z całej główki z dodatkiem warzyw, żeby wystarczyło jej na kilka dni i przechowywać w lodówce. Jeśli uda ci się przez tydzień jeść zupę kapuścianą zamiast obiadu, to jak twierdzą dietetycy, możesz schudnąć nawet ok. 4 kg. Jest to możliwe oczywiście przy racjonalnym sposobie odżywiania, bez objadania się, zwłaszcza niezdrowym jedzeniem, oraz wykluczając spożywanie słodyczy i alkoholu.

Dlaczego zupa z włoskiej kapusty odchudza?

Zupa z kapusty włoskiej jest przede wszystkim niskokaloryczna. 100 g ma 29 kcal, a duża porcja zupy, którą naprawdę można się najeść – 500 g – ma tylko 145 kcal. Ponadto kapusta włoska, która stanowi główny składnik zupy, zawiera dużą zawartość błonnika, co znacząco poprawia metabolizm i ułatwia pozbycie się zbędnych kilogramów. Spożywanie kapuścianej zupy ma również działanie moczopędne, pozwala więc pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Zupa według naszego przepisu zaskoczy cię pysznym smakiem. Można podać ją na obiad wszystkim domownikom.

Przepis: Zupa z włoskiej kapusty

1 główka kapusty włoskiej

2 zielone papryki

1 pęczek selera

2 duże cebule

3 marchewki

1 ząbek czosnku

1-2 kostki bulionu (opcjonalnie)

6-8 szklanek wody

sól, pieprz, kminek Sposób przygotowania Przygotuj warzywaObierz kapustę z wierzchnich liści, usuń głąba, a pozostałe pokrój w kostkę. Pokrój pozostałe warzywa w drobną kostkę. Ugotuj zupęWłóż do dużego garnka warzywa, przyprawy i zalej wodą. Zupę przykryj przykrywką i doprowadź do wrzenia. Zdejmij przykrywkę i zamieszaj zupę. Zmniejsz moc palnika do takiej, by zupa tylko lekko się gotowała. Gotuj zupę kapuścianą przez 30 minut, cały czas pod przykrywką.

Dlaczego jeszcze warto jeść zupę z włoskiej kapusty?

Kapusta włoska, z której przygotowuje się zupę, jest zdrowym warzywem, które ma szereg właściwości prozdrowotnych. Warto wymienić kwas foliowy, czyli witaminę B9, która wspiera pracę układu nerwowego oraz wspomaga układ krwionośny, chroniąc przed anemią oraz witaminę C, która wspiera odporność organizmu. Najnowsze badania wskazują, że zawarte we włoskiej kapuście fitoskładniki oraz sulforofan spowalniają procesy starzenia, wydłużają życie i działają antynowotworowo.

Zdarza się jednak, że niektóre osoby, po spożyciu potraw z kapusty mają wzdęcia. Aby temu zaradzić, warto dodać do zupy kapuścianej kilka ziaren kminku. Jeśli komuś nie odpowiada smak tej przyprawy, może wypić po zjedzeniu zupy napar z kminku. Efekt jest podobny.

