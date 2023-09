Siemianka jako śniadaniowy zamiennik owsianki. Przepis idealny dla osób na diecie

Owsianka to bardzo popularna propozycja na szybkie i pyszne śniadanie. Można przyrządzić ją na wiele sposobów, zarówno na słono, jak i na słodko. Ci, którzy nie mają rano czasu na to, by jeść śniadanie w domu – mogą zrobić owsiankę do picia, czyli posiłek, który będzie gotowy w 5 minut i można zabrać go ze sobą do pracy lub szkoły. Z kolei na sobotnie, leniwe poranki idealnie sprawdzą się naleśniki owsiane. Jeśli jednak macie już dość płatków owsianych i chcecie sobie zrobić na jakiś czas przerwę od tego produktu – postawcie na siemiankę. Różnica polega na tym, że zamiast płatków owsianych wykorzystuje się zmielone siemię lniane.

Jak zrobić siemiankę, czyli doskonały zamiennik owsianki?

Owsianka jest jednym z najzdrowszych wyborów na rozpoczęcia dnia. Choć niekwestionowaną „królową śniadań” jest właśnie ona, to jej godną zastępczynią okazuje się siemianka, czyli ziarenka siemienia lnianego zalane mlekiem. Siemianka zadziała na wasz organizm równie dobrze jak owsianka, jednak jej przygotowanie jest jeszcze prostsze. Wynika to z faktu, że w przeciwieństwie do owsianki – nie wymaga ona wcześniejszego gotowania. Możecie ją podawać z takimi samymi dodatkami, jakie wykorzystuje się do owsianki, czyli świeże owoce, miód, cynamon, rodzynki.

Przepis: Siemianka Siemianka to doskonały zamiennik owsianki. Będzie idealna dla osób walczących z nadprogramowymi kilogramami. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego,

350 ml gorącego mleka,

2 łyżki miodu,

przyprawy, np. cynamon, kardamon,

inne dodatki: świeże owoce, orzechy, pestki. Sposób przygotowania Namoczcie siemię lnianeNajpierw umieśćcie siemię lniane w misce lub garnku, a następnie zalejcie gorącym mlekiem. Dodajcie inne składnikiDo siemianki dodajcie miód, a także inne, ulubione przyprawy, na przykład cynamon lub kardamon. Całość zblendujcie na gładką masę. Później możecie dodać również pozostałe dodatki, na przykład świeże owoce.

Siemianka zamiast owsianki na śniadanie – właściwości

W malutkich ziarenkach siemienia lnianego zamknięte jest całe bogactwo dobroczynnych właściwości. Jest to jedno z najcenniejszych źródeł kwasów omega-3, dlatego jest świetnym dodatkiem do diety dla każdego. Jedzenie siemienia lnianego działa również ochronnie na układ krążenia, a także ma działanie przeciwzapalne. Siemię lniane wspiera też zdrowie układu trawiennego, a zawarty w nim błonnik pokarmowy zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego.

Dodatkowo w nasionach lnu zawarte są lignany (zwane inaczej fitoestrogenami roślinnymi). Te związki neutralizują działanie wolnych rodników, które odpowiadają za starzenie się organizmu, ale też uszkadzają DNA komórek, przez co zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory.

Siemianka idealna podczas odchudzania

Siemianka to świetny pomysł na śniadanie lub kolację dla osób, które są aktualnie na diecie odchudzającej. Siemianka doskonale zaspokoi głód, ponieważ zawiera błonnik pokarmowy, który skutecznie go niweluje. Dzięki temu nie będziecie podjadać między posiłkami. Dodatkowo potrawa ta wspomaga trawienie oraz zwiększa tempo przemiany materii.

Podstawą diety, która jest wzbogacona o siemię lniane jest zwiększenie ilości wypijanej wody. W innym przypadku możemy doprowadzić do odwodnienia lub niebezpiecznych dla zdrowia zatorów jelitowych. Należy jednak pamiętać o tym, że głównymi czynnikami sprzyjającymi zrzuceniu kilogramów jest odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna.

