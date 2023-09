Kasza manna na mleku, czyli pomysł na lekkie i zdrowe śniadanie. Przepis

Pomysłów na śniadanie jest bardzo wiele. Niektórzy lubią je jeść w wersji wytrawnej, inni stawiają na słodkie potrawy. Często wybieramy również szybkie danie z mlekiem. Ostatnio bardzo modne jest jedzenie owsianki, którą można przyrządzić na różne sposoby – dobrze jednak wiedzieć, czego nie robić z owsianką, by nie straciła swoich cennych właściwości. Nieco zapomniana stała się kasza manna na mleku, jednak warto wrócić do tego przysmaku sprzed lat. Przypominamy, że kasza manna, zarówna przygotowana na wodzie, jak i na mleku, jest lekkostrawna. Dlatego jest idealnym posiłkiem dla osób z chorobami układu pokarmowego.

Jak ugotować kaszę mannę na mleku?

Kasza manna to świetna propozycja bardzo smacznego, ale też lekkiego i zdrowego śniadania. Zrobicie je dosłownie w kilka minut, a cały przepis jest bardzo prosty. Tak przygotowaną kaszę możecie podawać na wiele sposób, dzięki czemu nie znudzi wam się za szybko.

Przepis: Kasza manna na mleku Kasza manna na mleku to śniadanie idealnie nie tylko dla dzieci. Będzie pysznie, ale też bardzo zdrowo! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 3 Składniki 2 szklanki mleka,

4 łyżki kaszy manny,

1 łyżka cukru z wanilią. Sposób przygotowania Wlejcie mleko do garnkaNajpierw do rondelka lub małego garnka wlejcie dwie szklanki mleka. Palnik ustawcie na średnią moc i od razu wsypcie 4 łyżki kaszy manny i cukier. Zagotujcie kaszęPowoli mieszajcie całość. Możecie użyć do tego trzepaczki – dzięki temu w kaszce nie pojawią się nieprzyjemne grudki. Mleko z kaszą mieszajcie powoli, aż do momentu zagotowania się kaszy. Na koniec zmniejszcie moc palnika i mieszajcie jeszcze przez chwilkę. Całość gotowania kaszy powinna zająć nie więcej niż 5-6 minut. Podajcie kaszę z ulubionymi dodatkamiPo ugotowaniu kaszy manny na mleku dobrze jest przykryć na chwilę rondelek i poczekać kilka minut, aż całość delikatnie ostygnie. W tym czasie kaszka zgęstnieje jeszcze bardziej. Całość podajcie z ulubionymi dodatkami.

Z jakimi dodatkami podawać kaszę mannę na mleku?

Kasza manna to doskonały pomysł na śniadanie, lunch, ale też słodki podwieczorek. Klasyczny przepis na tę potrawę można modyfikować według własnych upodobań. Będzie bardzo dobrze smakować z różnego rodzaju dodatkami. Świetnie sprawdzą się na przykład świeże owoce, takie jak banany, borówki, maliny czy truskawki. Śmiało możecie podać ją też z dżemem czy odrobiną ulubionego, domowego syropu. Do tej potrawy pasują również suszone owoce, ale też orzechy. Możecie również dodać troszkę cukru z wanilią. W przypadku dzieci idealnie sprawdzi się także dodanie małej ilości roztopionej czekolady lub przygotowanie kaszy z budyniem.

Ile kaszy manny na szklankę mleka?

Osoby, które po raz pierwszy przygotowują kaszę mannę na mleku mogą mieć problem z odpowiednim dobraniem proporcji. W tej sytuacji warto trzymać się ściśle wskazówek podanych w przepisie. Należy jednak pamiętać, że później można go delikatnie modyfikować w zależności od własnych preferencji. Jeśli chcecie, żeby wasza kasza manna na mleku była gęsta – dodajcie nieco więcej łyżek kaszy. Jeżeli waszym celem jest to, by była odrobinę rzadsza – wsypcie jej nieco mniej, niż jest podane w przepisie lub na opakowaniu kaszy. Zazwyczaj na 2 szklanki mleka wsypuje się 4 łyżki kaszy. Jeżeli kasza manna na mleku ma być półpłynna, rzadka – wystarczą 2 lub 3 łyżki.

Najważniejsze wskazówki przygotowania kaszy na mleku

Jeśli jesteście na diecie i chcecie zadbać o to, by ta potrawa była bardziej dietetyczna – postawcie na odtłuszczone mleko. Dobrym wyborem będzie też użycie napoju mlecznego, na przykład mleka owsianego lub migdałowego. Możecie sięgnąć również po mleko sojowe. Przygotowując kaszę mannę, użyjcie garnka o grubszym dnie – dzięki temu potrawa się nie przypali. Po wsypaniu kaszy do mleka dobrym sposobem jest użycie trzepaczki, by dobrze rozprowadzić ziarenka w tym płynie. Nie wsypujcie też kaszy do gotującego się mleka, ponieważ wtedy prawdopodobnie zrobią się grudki. Kaszę mannę możecie również upiec, najpierw należy jednak ugotować ją razem z mlekiem, pozostawić do wystygnięcia, a następnie przełożyć do foremek i włożyć do piekarnika na około 25 minut.

Czytaj też:

Najłatwiejsza szarlotka sypana z kaszą manną: chrupiąca i pyszna. Przygotujesz ją w 15 minutCzytaj też:

Masz problemy z jelitami? Jedz kaszę mannę, szczególnie ten rodzaj