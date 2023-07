Owsianka do picia, czyli śniadanie gotowe w 5 minut. Krótka lista składników

Owsianka to doskonały sposób na szybkie śniadanie. Można ją przygotować w wielu wersjach – od tej najbardziej klasycznej na mleku lub wodzie z dodatkiem ulubionych owoców, przez zrobienie mniej tradycyjnej formy tego dania, na przykład owsianki z kaszą jaglaną. Możecie też przygotować „złotą owsiankę” z dodatkiem kurkumy – jest to przepis na pyszne i zdrowe śniadanie mocy. Podczas upalnych dni idealnie sprawdzi się z kolei owsianka do picia.

Owsianka do picia – czym jest?

Owsianka do picia to świetny patent na śniadanie dla tych, którzy w lecie nie przepadają za tym posiłkiem w ciepłej formie. Taka owsianka do picia jest szybka w przygotowaniu, a dodatkowo świetnie nasyci i doda energii na cały dzień. To zdrowe śniadanie zdążycie zrobić dosłownie kilka minut przed wyjściem do pracy lub szkoły. Co więcej – możecie zabrać je ze sobą na wynos i wypić po drodze. A do tego bardzo przyjemnie orzeźwia w upalne dni.

Jak zrobić taką owsiankę pitną?

Dzięki pitnej owsiance możecie zapomnieć o staniu przy garnku w kuchni i żmudnym mieszaniu tej potrawy. Jest to czynność zniechęcająca niektóre osoby do przygotowania tego dania. Śmiało możecie jednak z niej zrezygnować, a owsiankę zrobić dosłownie w ciągu kilku chwil i to bez podgrzewania. Dodatkowo lista potrzebnych składników też jest niezwykle krótka. Wystarczy, że połączycie ze sobą 3 podstawowe produkty oraz ulubione dodatki. Żeby powstał zdrowy i niezwykle smaczny śniadaniowy koktajl musicie jedynie zblendować płatki owsiane, łyżkę siemienia lnianego oraz kefir lub jogurt. Żeby całość wyszła jeszcze smaczniejsza – warto dodać swoje ulubione owoce. Do tej wersji owsianki najlepiej jest wybrać płatki owsiane górskie lub błyskawiczne, ponieważ szybko zmiękną i będziecie mogli niemal od razu delektować się smakiem tej pitnej owsianki.

Zróbcie owsiankę idealną na upały

Przepis: Owsianka do picia

Składniki:
400 ml jogurtu naturalnego,

80 g płatków owsianych,

1 banan,

1 łyżka siemienia lnianego,

ulubione dodatki. Sposób przygotowania Namoczcie płatki owsiane i siemię lnianePłatki owsiane i siemię lniane jeszcze przed wrzuceniem do blendera możecie namoczyć w niewielkiej ilości wody (nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby użyć ich „na sucho ”). Pokrójcie owocePokrójcie banana na mniejsze kawałeczki. Jeśli macie ochotę, możecie również dodać inne owoce, na przykład maliny lub truskawki. Zblendujcie całośćWsypcie do blendera płatki owsiane oraz siemię lniane. Dodajcie pokrojonego banana (i ewentualnie inne owoce). Następnie wlejcie jogurt i zmiksujcie całość. Jeśli napój będzie zbyt gęsty – dodajcie odrobinę wody.

Dlaczego warto jeść owsiankę?

Płatki owsiane są bogate w wartościowe składniki. Jest to między innymi świetne źródło błonnika pokarmowego, a także składników mineralnych, takich jak:



magnez,

wapń,

fosfor,

żelazo,

cynk.



Jedzenie płatków owsianych niesie za sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia, między innymi wspomaga funkcjonowanie jelit (ze względu na dużą ilość zawartego w nich błonnika). Ich spożywanie korzystnie wpływa też na gospodarkę lipidową i węglowodanową.

Jak jeszcze można wykorzystać płatki owsiane?

Wcale nie musicie ograniczać się do przygotowywania owsianki w tradycyjnej formie. Jeśli też nie macie ochoty na tę do picia, wykorzystajcie płatki owsiane w inny sposób. Możecie na przykład przygotować placki z płatkami owsianymi – racuchy, pankejki, placuszki bananowe. Ciekawym pomysłem jest również granola z płatkami owsianymi, którą wystarczy zalać mlekiem lub jogurtem. Idealnie sprawdzi się też jako przekąska w ciągu dnia. Doskonałym dodatkiem do porannej kawy będą z kolei ciasteczka owsiane.

