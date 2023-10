Domowe chipsy jabłkowe – jak zrobić fit przekąskę? To idealna alternatywa dla słodyczy

Gdy chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy, niestety musimy odmawiać sobie jedzenia wielu pysznych rzeczy – chodzi między innymi o słodycze lub słone przekąski. Gdy kusi was, by po nie sięgnąć – możecie przygotować domowe chipsy jabłkowe, które są zdrowe, niezwykle smaczne i doskonale sprawdzą się, gdy jesteście na diecie. Dodatkowo kaloryczność takich chipsów, ze względu na metodę obróbki cieplnej (suszenie zamiast smażenia) jest niższa niż w przypadku zwykłych chipsów.

Domowe chipsy jabłkowe – jak je zrobić?

W domu możecie samodzielnie przygotować smaczną przekąskę do pochrupania. Jesień jest do tego wspaniałym czasem, ponieważ możecie wykorzystać sezonowe owoce. Żeby przygotować takie domowe chipsy jabłkowe, musicie najpierw pokroić owoce w bardzo cienkie plasterki, a następnie odpowiednio wysuszyć. Jest to prosty, jednak dość czasochłonny proces. Jabłka możecie wysuszyć na kilka sposobów:



Na słońcu – ta metoda wymaga jednak bardzo wiele cierpliwości, ponieważ jest najdłuższa ze wszystkich, a całość zajmie kilka dni. Tak wysuszone jabłka będą wtedy jednak najsmaczniejsze.

Na kaloryferze – jabłka należy równomiernie ułożyć na małych blaszkach do pieczenia, a te z kolei położyć później na kaloryferze.

W piekarniku – jest to jeden z najszybszych sposobów. Plasterki jabłek należy trzymać w piekarniku rozgrzanym od 50 do 70 stopni Celsjusza przez 3 godziny.

W suszarce do owoców – równomiernie pokrojone plasterki jabłek należy rozłożyć na tackach suszarki do owoców i suszyć przez kilka godzin.

Na koniec domowe chipsy jabłkowe możecie posypać cynamonem lub w wersji mniej dietetycznej – polać odrobiną miodu.

Domowe chipsy jabłkowe – zdrowa przekąska podczas diety

Domowe chipsy jabłkowe są świetną alternatywą dla popularnych chipsów lub słodyczy. Takie suszone plasterki jabłek posiadają wyjątkowe właściwości aromatyczne i smakowe, ale też zdrowotne. Choć jest to przekąska zdrowsza niż na przykład chipsy ziemniaczane, które możemy dostać w supermarkecie, to należy pamiętać o tym, że poprzez proces suszenia pozbywamy się całej wody z owoców. W konsekwencji suszone plasterki jabłek są znacznie bardziej kaloryczne niż świeże owoce (dlatego nie należy przesadzać z ich ilością podczas spożywania).

Nie zmienia to jednak faktu, że jest to doskonała alternatywa dla słodyczy, takich jak słodkie batony czy inne przegryzki. Dodatkowo takie chipsy jabłkowe są bogate w błonnik pokarmowy, a więc wystarczy zjeść jedynie kilka plasterków, by się nimi nasycić – efektywnie zapełniają nasz żołądek. Warto samodzielnie przygotować chipsy z jabłek, ponieważ zdarza się, że te kupione w sklepie są dosładzane.

Jak przechowywać chipsy jabłkowe?

Takie domowe chipsy jabłkowe powinny być odpowiednio przechowywane. Możecie trzymać je szczelnie zapakowane na przykład w papierowych torebkach lub zakręcanych słoikach. Powinny mieć też ograniczony dostęp tlenu, dlatego idealnie sprawdzi się również opakowanie próżniowe. Najlepiej jest je później umieścić w spiżarni lub innymi zaciemnionym miejscu – nie powinny mieć kontaktu ze słońcem, ponieważ mogą stać się zbyt twarde. Ważne jest również, by nie dostała się do nich wilgoć – wtedy chipsy jabłkowe pozostaną chrupiące.

