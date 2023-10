Racuchy z jabłkami w wersji fit. Przepis idealny na diecie

Racuchy to pyszne placki, przygotowywane na bazie mąki, jajka, drożdży i mleka. Wyzwaniem jest przyrządzenie ich w taki sposób, aby były puszyste. Do racuchów można dodawać różne owoce, jednak najbardziej popularne są placki z jabłkami. Oto przepis na racuchy w wersji fit.

Przepis: Racuchy z jabłkami w wersji fit Przepis na obłędne racuchy z jabłkami w wersji fit - idealne dla osób, które się odchudzają. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 300 g jabłek

2 jaja

80 g mąki owsianej lub gryczanej

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka oliwy

100 g kefiru Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekJabłka dokładnie umyj i zetrzyj na tarce lub - w zależności od upodobań - pokrój w kostkę. Przygotowanie ciastaDo miski dodaj mąkę, a następnie proszek do pieczenia, jajka, kefir i cynamon. Wymieszaj składniki na jednolitą masę, pozbawioną grudek. Dodawanie jabłek do ciastaDo ciasta dodaj wcześniej przygotowane jabłka. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówGdy masa będzie przygotowana, dobrze rozgrzej oliwę na patelni. Dobrze rozprowadź ją przy pomocy pędzelka. Następnie zacznij smażyć placki - po kilka minut z każdej strony, aż nabiorą rumianego koloru. Odtłuszczanie plackówGotowe placki umieść na ręczniku papierowym, aby je odtłuścić. Dzięki temu tłuszcz wsiąknie w papier. Smacznego!

Jak odchudzić racuchy?

Racuchy z jabłkami mogą być idealnym daniem na diecie redukcyjnej, pod warunkiem, że tradycyjną mąkę pszenną zastąpimy np. mąką owsianą czy gryczaną, które lepiej działają na układ trawienny. Placki będą miały mniej kalorii, jeśli nie dodamy do nich cukru, lecz zadowolimy się słodyczą płynącą z jabłek. Poza tym sekretem fitracuchów jest smażenie ich na niewielkiej ilości oliwy i odsączenie na ręczniku papierowym. Zrezygnujmy też z posypywania gotowych placków cukrem pudrem. Jego jedna łyżka ma około 20 kcal, a zwykle do posypywania używamy znacznie więcej ilości tego składnika.

Ile jabłek można jeść przy odchudzaniu?

Osoby, które się odchudzają, powinny włączyć jabłka do swojej diety. Te owoce nie tylko są niskokaloryczne – jeden owoc to tylko 94 kcal, a przy tym mają niską gęstość energetyczną i są bardzo sycące. Poza tym zawierają dużo błonnika, który pobudza metabolizm do pracy. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzić z ilością jabłek w menu. Nie powinno się jeść ich więcej niż jedno lub dwa dziennie. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia każdego dnia powinniśmy spożywać od 400 do 500 g warzyw i owoców, najlepiej surowych, podzielonych na pięć porcji. W związku z tym, jeśli na śniadanie zjemy racuchy z jabłkami, po surowe jabłko sięgnijmy dopiero po południu.

Jakie dania z jabłek są dobre na diecie odchudzającej?

Poza racuchami w wersji fit można wypróbować przepis na omlet typu szarlotka, dietetyczne ciasto z jabłkami, „odchudzoną” szarlotkę czy pieczone jabłka. Oczyszczająco zadziałają na organizm woda cynamonowa z jabłkiem lub koktajl jabłkowo-pietruszkowy. Jednak najzdrowszą przekąską niezmiennie pozostaje surowe świeże jabłko bez dodatków, zjedzone najlepiej w pierwszej połowie dnia.

