Kasza manna z kardamonem. Przepis na przyspieszony metabolizm

Wiele mówi się o tym, że w pełnowartościowej diecie nie powinno brakować różnego rodzaju kasz. Wśród tych, które szczególnie polecane są osobom chcącym zrzucić dodatkowe kilogramy, wymienia się pęczak i kaszę gryczaną. Jakie miejsce wśród nich zajmuje kasza manna?

Czy kasza manna jest dobra na odchudzanie?

Mimo że dania z kaszy manny są lekkostrawne, niespecjalnie jest ona polecana osobom, które się odchudzają. Uważana jest za produkt wysokokaloryczny – 100 g kaszy manny to 350 kcal. Co wcale nie oznacza, że trzeba z niej rezygnować. Po prostu warto łączyć ją z produktami zawierającymi dużo błonnika, który podkręci metabolizm. Ponadto dobrym pomysłem jest jedzenie kaszy manny w pierwszej połowie dnia, na pierwsze lub drugie śniadanie. Wtedy będziemy mieć zapas czasu, aby spalić kalorie.

Z kaszy manny nie powinno się rezygnować m.in. dlatego, że ma właściwości prozdrowotne, jest m.in. zalecana w chorobach układu pokarmowego. Zawiera witaminy z grupy B oraz takie składniki mineralne, jak żelazo, wapń i magnez. Jej prozdrowotne działanie tkwi w argininie, która pozytywnie wpływa na właściwy przebieg syntezy tlenku azotu w organizmie. Dzięki temu wspomaga leczenie cukrzycy, miażdżycy, osteoporozy, a także chorób sercowo-naczyniowych. Niestety, jak pisaliśmy wcześniej, nie każdy może jeść kaszę mannę.

Jak odchudzić kaszę mannę?

Jeśli chcemy jeść kaszę mannę na diecie redukcyjnej, gotujmy ją na mleku zawierającym jak najmniej tłuszczu lub zmieńmy je na napój roślinny (np. owsiany). Dobrym rozwiązaniem jest także ugotowanie kaszy na wodzie. Poza tym sztuką jest uzupełnienie manny takimi dodatkami, aby cały posiłek był jak najbardziej odżywczy. Świetnie sprawdzą się owoce, które można jeść na diecie, na przykład śliwki, porzeczki lub jagody. Inną opcją jest dodawanie do kaszy przypraw, stymulujących jelita do pracy. Taką przyprawą jest kardamon.

Składniki 1,5 szklanki wody

3 łyżki kaszy manny

szczypta kardamonu

1 łyżka ksylitolu

opcjonalnie: suszone śliwki, truskawki, jagody Sposób przygotowania Gotowanie kaszyUgotuj wodę w garnku. Gdy zacznie wrzeć, dodaj do niej kaszę. Przez kilka minut mieszaj energicznie, aby nie powstały grudki. Między czasie dodaj ksylitol. Możesz przyrządzić kaszę na bazie mleka, ale wtedy będzie bardziej kaloryczna. Przyprawianie kardamonemGdy kasza będzie prawie gotowa, dodaj do niej kardamon. W zależności od tego, jaki smak chcesz osiągnąć, może być jego mniej lub więcej (wtedy smak będzie bardziej intensywny). Tak przygotowaną kaszę wlej do miseczki. Dodawanie owocówMy polecamy jagody, truskawki lub suszone śliwki. Jeśli wybierzesz te ostatnie, możesz wcześniej je pokroić i pogotować chwilę w rondelku, z dodatkiem kardamonu. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, nie dodawaj już kardamonu do samej kaszy, ponieważ wówczas smak dania będzie zbyt intensywny.

Odchudzające właściwości kaszy manny z kardamonem

Sekretem kaszy manny z kardamonem jest obecność właśnie tej przyprawy. Kardamon jest naturalnym termogenikiem, który poprawia tempo przemiany materii. W związku z tym ta przyprawa polecana jest osobom, które chciałyby zrzucić dodatkowe kilogramy. Można dodać go także do zup, risotto, kawy czy herbaty. Dzięki niemu układ trawienny nie tylko będzie lepiej pracował, ale i oczyści się z toksyn. A przy tym kasza manna nabierze wyjątkowego, korzennego smaku. Wzmocni go także obecność śliwek. Te owoce zawierają dużo błonnika pokarmowego i sorbitolu, który również przyspiesza trawienie i niweluje uczucie głodu. Po spożyciu śliwek poprawia się również mikroflora jelitowa, co skutkuje szybszym gubieniem kilogramów. Inną opcją jest dodanie do potrawy truskawek czy jagód.