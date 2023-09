Odchudzający koktajl z suszonych śliwek wysysa tłuszcz i przyspiesza trawienie

W Polsce suszone śliwki wykorzystujemy najczęściej raz w roku, przygotowując wigilijny kompot z suszu. Ma on charakterystyczny, słodko-cierpki smak. Jednocześnie po jego wypiciu lepiej trawimy wigilijną kolację. Śliwkowa mikstura na odchudzanie ma nieco inny skład (przede wszystkim pozbawiona jest dodatkowego cukru), ale warto wprowadzić ją do codziennej diety.

Czy suszone śliwki odchudzają? Poznaj ich właściwości

Szukając informacji na temat sposobów na likwidację zaparć, bardzo często możemy znaleźć nowinki na temat suszonych śliwek. Nic dziwnego, że właśnie te owoce polecane są osobom, które mają problemy z wypróżnianiem. Ich główną zaletą jest zaskakująco duża zawartość błonnika pokarmowego, który wspomaga przemianę materii i sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni. Poza tym w suszonych śliwkach znajdziemy sorbitol, mający działanie przeczyszczające. Te owoce to również źródło ważnych witamin, jak A, B (B2, B3 i B6) oraz C i K. Suszone śliwki bogate są w takie minerały, jak magnez, mangan, fosfor, miedź i potas. Na usprawnienie procesów detoksykacyjnych wpływa wysoka zawartość naturalnych antyoksydantów, charakterystyczna dla tego produktu. Poza tym po spożyciu śliwek poprawia się nasza mikoflora jelitowa, co z kolei przekłada się na lepszą przemianę materii.

Przepis: Odchudzający koktajl ze śliwek Koktajl odchudzający na bazie śliwek, dzięki któremu stracisz dodatkowe kilogramy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 150 w każdej porcji Składniki 5 suszonych śliwek

½ szklanki gorącej wody

100 ml jogurtu naturalnego

1 łyżka siemienia lnianego

1 łyżka płatków owsianych Sposób przygotowania Przygotowanie wody śliwkowej.Zalej śliwki gorącą wodą (wystarczy ½ szklanki) i odstaw je na 30 minut. Miksowanie składników.Zawartość miseczki (wodę ze śliwkami) przelej do blendera. Dodaj siemię lniane i płatki owsiane oraz jogurt naturalny. Wszystko zmiksuj blenderem. Do smaku możesz dodać np. cynamon. Chłodzenie.Powstałą w ten sposób miksturę wstaw do lodówki na minimum 30 minut (a najlepiej na całą noc).Smacznego!

Odchudzający koktajl z suszonych śliwek – działanie

Badania przeprowadzone przez naukowców z King's College London potwierdzają, że po spożyciu suszonych śliwek znacznie poprawia się konsystencja, masa i częstotliwość oddawania stolca, dzięki czemu trawienie przebiega sprawniej, co z kolei doskonale wpływa na stan zdrowia jelit. Aby osiągnąć efekt zdrowego przeczyszczania jelit, można zjeść nawet 6 suszonych śliwek dziennie, ale dietetycy zalecają, aby zacząć od jednej – dwóch śliwek – w przeciwnym razie możemy osiągnąć efekt żołądkowej rewolucji. Dobrym sposobem na to, aby zadbać o jelita, jest regularne picie koktajlu, którego bazą są suszone śliwki. Można go pić na czczo (choć ten sposób odradzany jest osobom, które mają bardzo wrażliwe jelita).

