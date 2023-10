Sok z suszonych śliwek na odchudzanie. Przepis na napój

Suszone śliwki bez problemu kupisz niemal w każdym sklepie. Możesz też ususzyć owoce w domu. Najlepiej do tego celu nadają się śliwki węgierki. Najpierw trzeba je umyć, przekroić na pół i pozbawić pestek. Potem wystarczy rozłożyć cząstki owoców na blasze wyłożonej papierem pergaminowym i tak przygotowane śliwki włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 30-50 stopni Celsjusza (warto włączyć funkcję termoobiegu). Po czterech godzinach przekąska będzie gotowa.

Jak zrobić sok z suszonych śliwek?

Przepis na sok z suszonych śliwek jest banalnie prosty. Nawet mniej wprawieni kucharze doskonale sobie z nim poradzą. Co trzeba zrobić? Wystarczy 250 gramów suszonych śliwek zalać pięcioma szklankami gorącej, ale nie wrzącej wody (wszystkie śliwki powinny być zanurzone w płynie) i odczekasz 24 godziny. Po tym czasie można odlać powstały napój do innego naczynia. A jeśli lubisz koktajle, zblenduj suszone śliwki razem z sokiem.

Na co pomaga sok z suszonych śliwek?

Taka mikstura ma wiele cennych właściwości. Zawiera fosfor, wapń, magnez i wiele witamin (m.in. A i E). Sok z suszonych śliwek jest również ważnym źródłem błonnika. Składnik ten wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Błonnik reguluje trawienie, usprawnia perystaltykę jelit, a co za tym idzie przyspiesza przemianę materii i ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów. Sok z suszonych śliwek pomaga również zwalczać przykre dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia czy zaparcia. Taki napój jako kurację na problemy z zaparciami można stosować zarówno u dzieci, jak i dorosłych czy seniorów.

Napój wykazuje również silne właściwości antyoksydacyjne. Co oznacza, że chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia się komórek i zwiększają ryzyko rozwoju różnego rodzaju chorób neurodegeneracyjnych oraz onkologicznych. Jednocześnie zmniejszają też poziom „złego cholesterolu”.

Jak pić sok z suszonych śliwek? Kto powinien z niego zrezygnować?

Najlepiej pić pół szklanki soku dziennie. Wypicie jednorazowo zbyt dużej ilości napoju może mieć negatywne konsekwencje i doprowadzić do rozstroju żołądka. Najlepszą porą na jego spożycie jest rano.

Soku z suszonych śliwek nie należy dosładzać. Suszone owoce mają w sobie naturalną słodycz (ze względu na dużą zawartość fruktozy). Z picia mikstury powinny zrezygnować osoby ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą. Sok należy przechowywać w lodówce.

Czytaj też:

Jak suszyć śliwki? Sekretem jest jeden prosty zabiegCzytaj też:

Masz problemy z regularnym wypróżnianiem? Wypróbuj te 3 naturalne napoje na zaparcia