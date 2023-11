Macie ochotę na coś pysznego i odchudzającego? Ja piję ten koktajl, a waga leci w dół

Koktajle owocowe i warzywne stanowią świetny element diety odchudzającej ze względu na swoją niską kaloryczność oraz bogactwo składników odżywczych. Zawierają one dużo błonnika, który pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej, a także reguluje pracę układu trawiennego, co sprzyja procesowi odchudzania. Dodatkowo koktajle są pełne witamin i minerałów, co wspomaga ogólny stan zdrowia podczas redukcji wagi. Ważne jest jednak, by pamiętać o równowadze składników odżywczych i unikaniu dodawania cukru czy syropów, które mogą zwiększać kaloryczność koktajli. Koniecznie zapamiętajcie też cztery zasady idealnego koktajlu na odchudzanie.

Przepis na koktajl odchudzający z mango i imbiru

Ten koktajl jest nie tylko bardzo smaczny i wspiera proces odchudzania, ale działa też rozgrzewająco, a więc idealnie sprawdzi się podczas jesiennych i zimowych dni. Do jego zrobienia potrzebne są tylko cztery produktu: chodzi o mango, sok pomarańczowy, marchewkę i imbir. Możecie dodać też odrobinę soku z cytryny.

Przepis: Odchudzający koktajl z mango Odchudzanie wcale nie musi być katorgą. Ten pyszny koktajl jest doskonałym potwierdzeniem tego. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 120 g mango

200 g świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego

40 g marchewki (1 średnia marchewka)

odrobina startego imbiru

1 łyżeczka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotujcie owoce i warzywaNajpierw obierzcie mango i marchewkę, a następnie pokrójcie je na mniejsze cząstki. Wyciśnijcie sok pomarańczowyWyciśnijcie sok z jednej pomarańczy lub użyjcie już gotowego (zadbajcie jednak o to, by nie było w nim dodatku cukru). Zmieszajcie wszystkie składnikiWrzućcie do blendera mango, marchewkę, dodajcie sok pomarańczowy, imbir oraz sok z cytryny. Całość zblendujcie – róbcie to do momentu, aż powstanie gładki koktajl.

Mango to idealny składnik koktajlu odchudzającego

Mango jest świetnym składnikiem koktajlu odchudzającego z kilku powodów. Jednym z nich jest jego niska kaloryczność. Oznacza to więc, że możecie cieszyć się smakiem tego owocu nawet na diecie odchudzającej, bez obawy o swoją wagę. Owoc ten zawiera też dużo wody, co wpływa na uczucie sytości, a w konsekwencji zapobiega nadmiernemu jedzeniu.

Mango jest świetnym źródłem błonnika, co jest kluczowe dla zdrowej diety odchudzającej. Błonnik reguluje trawienie, ale sprawia też, że dłużej czujemy się syci. To jednak nie wszystko, ponieważ owoc ten jest bogaty w liczne witaminy oraz składniki mineralne. Mango dostarcza organizmowi witaminę C, witaminę A oraz witaminy z grupy B. Ponadto zawiera potas, magnez, żelazo i inne minerały – to z kolei jest istotne dla utrzymania zdrowia całego organizmu w trakcie diety odchudzającej.

Imbir też działa jako pogromca tłuszczu

Spożywanie imbiru, który jest składnikiem tego koktajlu, również może być pomocne podczas walki z nadprogramowymi kilogramami. Zawarte w imbirze związki, takie jak gingerol, mogą zwiększać temperaturę ciała, co pomaga przyspieszyć metabolizm. To z kolei sprzyja spalaniu kalorii. Dodatkowo imbir posiada właściwości łagodzące wzdęcia, ale także wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Jeśli jesteście miłośnikami korzennych przypraw, to koniecznie spróbujcie jesiennego koktajlu na odchudzanie z kardamonem.

Składnikiem koktajlu jest także marchewka – warzywo to również jest niskokaloryczne i bogate w błonnik, co jest istotne podczas odchudzania. Jest też bogactwem witamin i minerałów. Smaku całemu koktajlowi dodaje także świeżo wyciskany sok pomarańczowy i odrobina soku z cytryny. Warto jednak pamiętać, że kalorie pochodzące z tego koktajlu, również wliczają się do waszego dziennego bilansu kalorycznego.

