Odchudzający koktajl kokosowy z płatkami owsianymi. Piję regularnie, a brzuch znika

Picie koktajli odchudzających może być pomocne podczas procesu redukcji wagi, ponieważ zawierają one witaminy i inne składniki odżywcze, często też są bogate w błonnik, a przy tym niskokaloryczne. Jest to również dobry pomysł na przykład na szybkie śniadanie, gdy nie mamy czasu przygotowywać go rano. Koktajle mogą być też świetnym sposobem na wprowadzenie większej ilości warzyw i owoców do diety. Pamiętajcie jednak, że podczas diety odchudzającej ważne jest, by nasze odżywianie było zróżnicowane i dostarczało do naszego organizmu wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Spróbujcie zimowego koktajlu odchudzającego z aromatycznymi dodatkami. W walce z nadprogramowymi kilogramami pomoże też pomarańczowy koktajl na odchudzanie, który jest naprawdę pyszny.

Kokosowy koktajl na odchudzanie – przepis

Żeby przygotować taki pożywny koktajl kokosowy, dzięki któremu proces odchudzania będzie znacznie prostszy, będziecie potrzebować jedynie kilku składników, z których część pewnie macie w swoje kuchni. Są to między innymi płatki owsiane i nasiona chia, czyli „mocarze odchudzania”. Z kolei wiórki kokosowe i mleczko kokosowe nadają mu wspaniałego smaku i kremowej konsystencji.

Przepis: Kokosowy koktajl na odchudzanie Ten koktajl jest lekki, ale jednocześnie też sycący. Pijąc go, dostarczycie sobie również solidną dawkę witamin. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżka płatków owsianych

1 łodyga selera naciowego

1 łyżka wiórków kokosowych

100 ml mleczka kokosowego

100 ml wody

pół łyżki nasion chia Sposób przygotowania Pokrójcie selerSeler najpierw dokładnie umyjcie, a później pokrójcie go na mniejsze części. Przygotujcie też pozostałe składniki. Połączcie ze sobą wszystkie składnikiWszystkie składniki zmiksujcie ze sobą w taki sposób, by powstała gładka masa. Jeśli wasz koktajl wyjdzie zbyt gęsty – możecie rozcieńczyć go wodą.

Płatki owsiane i nasiona chia jako składniki koktajlu odchudzającego

Jednym z najważniejszych składników tego koktajlu są płatki owsiane – mają wiele właściwości, które sprzyjają procesowi redukcji wagi. Wynika to między innymi z tego, że zawierają one dużo błonnika pokarmowego, który wpływa na zwiększenie uczucia sytości, a przez to chroni nas przed podjadaniem między posiłkami. Dodatkowo mają one niski indeks glikemiczny, co stabilizuje poziom cukru we krwi, pomagając uniknąć nagłych napadów głodu. Są także bogate w składniki odżywcze, dzięki czemu uznaje się je za wartościowy element zbilansowanej diety podczas procesu odchudzania.

Z kolei nasiona chia będą pomocne podczas próby zrzucenia nadprogramowych kilogramów głównie za sprawą błonnika i białka. Ten pierwszy, tak jak w przypadku płatków owsianych, zapewnia szybsze uczucie sytości, tym samym obniża wartość energetyczną posiłków i zmniejsza apetyt. Białko również oddziałuje na ośrodek sytości. W nasionach chia, czyli szałwii hiszpańskiej, znajdziemy go około 20-25 g w 100 g nasion.

Jakie są najważniejsze zasady picia koktajli odchudzających?

Przygotowując koktajle odchudzające, wybierajcie składniki bogate w białko, błonnik i witaminy. Warto sięgać głównie po owoce, warzywa. Unikajcie także dodawania do nich cukru – śmiało możecie jednak wykorzystać owoce, które nadadzą naturalnej słodyczy. Jako zdrowsza alternatywa dobrze sprawdzi się też miód czy syrop klonowy. Ważne jest również, by taki koktajl zawierał dodatek zdrowych tłuszczów (awokado, orzechy, nasiona). Dodajcie do nich też źródło białka, na przykład jogurt naturalny.

Nie zapominajcie też, że choć koktajle są zdrowe, to należy zachować umiar w ich piciu – nadmiar kalorii (tak jak w przypadku innych dań) może utrudnić proces odchudzania. Koktajle odchudzające mogą być wartościowym dodatkiem do zbilansowanej diety odchudzającej, ale same w sobie nie są kluczem do sukcesu. Regularna aktywność fizyczna i zrównoważona dieta są równie ważne.

