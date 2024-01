Napój na odchudzanie, który podkręci metabolizm. To sekret mojej koleżanki o figurze modelki

Walka z nadprogramowymi kilogramami dla niektórych jest naprawdę ogromnym wyzwaniem. Podstawą odchudzania jest odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna. Niezwykle ważne jest, by na stałe wdrożyć do swojego życia zdrowe nawyki. W odchudzaniu mogą pomóc też różnego rodzaju napoje. Wcale nie musicie sięgać po niesmaczne napary lub pić na siłę mdłych herbatek wspomagających redukcję wagi. Możecie przyrządzić naprawdę smaczny napój, dzięki któremu kilogramy zaczną lecieć w dół. Pamiętajcie jednak, że jego picie jest jedynie wsparciem w procesie odchudzania – nie sprawi magicznie, że pozbędziecie się dodatkowych kilogramów.

Jak zrobić zielony napój na odchudzanie?

Wystarczy, że zmiksujecie kilka składników, a powstanie naprawdę smaczny napój, który podkręci trawienie, a przez to też pomoże w walce z dodatkowymi kilogramami. Przygotujecie go na bazie ogórka, świeżej mięty, soku z cytryny oraz imbiru. Taka mikstura pomoże też oczyścić organizm, ale także wzmocni waszą odporność.

Przepis: Zielony napój poprawiający trawienie

Składniki
sok z jednej cytryny

300-400 ml wody

3 niewielkie ogórki

garść liści świeżej mięty

kawałeczek świeżego imbiru Sposób przygotowania Przygotujcie ogórki i sok z cytrynyNajpierw obierzcie ogórki i pokrójcie je na mniejsze kawałki. Następnie wyciśnijcie sok z cytryny. Zblendujcie całośćDo soku z cytryny i ogórków dodajcie pozostałe składniki. Porządnie je zblendujcie (tak, by powstała jednolita konsystencja). Przecedźcie mieszankęPowstałą mieszankę przecedźcie przez sitko (możecie wykorzystać też gazę). Taki napój warto pić lekko schłodzony, ponieważ wtedy będzie jeszcze smaczniejszy.

Składniki zielonego koktajlu, dzięki którym boczki znikają

Podstawowym składnikiem tego napoju pomagającego w odchudzaniu jest ogórek. Warzywo to jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który wpływa na poczucie sytości. Takie uczucie wypełnienia żołądka szybciej i na dłużej pomaga ograniczyć uczucie głodu. Dodatkowo mają one niską kaloryczność (14 kcal w 100 g), co sprawia, że powinny znajdować się w diecie osób chcących zrzucić nadprogramowe kilogramy. Zapobiegają też zatrzymywaniu się wody w organizmie i pomagają usuwać jej nadmiar.

Jednym ze składników tego napoju jest też imbir – nie tylko wspaniale rozgrzewa, ale sprawia również, że zmniejsza się nasz apetyt. Dodatkowo wpływa on na zwiększenie tempa przemiany materii, co w praktyce oznacza, że organizm spala więcej kalorii. Jest też używany do łagodzenia problemów żołądkowych i w celu poprawy trawienia. Również cytryna jest popularnym dodatkiem do różnego rodzaju napojów odchudzających, ponieważ wspomagają trawienie. Warto też sięgnąć po odchudzającą wodę cytrynową. Dodatek świeżej mięty nie tylko sprawi, że napój będzie smaczniejszy, ale posiada ona także właściwości odchudzające. Możecie również pić napar z mięty, by pożegnać się z boczkami.

Jakie jeszcze napoje wspomagają odchudzanie?

Jeśli chcecie częściej sięgać po napoje wspomagające odchudzanie – idealnie sprawdzą się koktajle warzywne lub owocowe. Jest to również wspaniałym polem do eksperymentów. Pamiętajcie jednak, żeby nie dodawać do nich cukru – wybierzcie zdrowszą alternatywę, na przykład miód, stewię czy syrop klonowy.

Warto sięgnąć także po czarną kawę – kofeina przyspiesza metabolizm i zwiększa ilość spalanych kalorii. Również picie herbaty może być korzystne podczas procesu odchudzania, ponieważ zawiera związki wspomagające spalanie tłuszczu i regulujące poziom cukru we krwi. Dodatkowo herbata może działać jako zdrowa alternatywa dla słodzonych napojów, które mogą zniweczyć cały wysiłek włożony w odchudzanie.

