Najlepsze „trio na odchudzanie”. Ten koktajl piję zawsze, gdy chcę pozbyć się oponki z brzucha

Zdrowe odchudzanie to proces, który wymaga przede wszystkim odpowiedniej diety i regularnej aktywności fizycznej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać różne napoje jako wsparcie w walce z nadprogramowymi kilogramami. Koktajle owocowe i warzywne mogą być doskonałym uzupełnieniem codziennej diety, ponieważ dostarczają naszemu organizmowi cennych witamin, minerałów i błonnika, a jednocześnie pomagają zredukować ilość spożywanych kalorii. Jeśli do tego dodacie inne produkty, które pomagają w procesie odchudzania – efekt będzie naprawdę świetny. Pamiętajcie jednak, że picie takich koktajli nie sprawi, że „magicznie schudniecie”. Jest to proces, który wymaga odpowiedniego podejścia i konsekwencji.

Najlepsze „trio na odchudzanie”. Jak zrobić dietetyczny koktajl?

Ten koktajl pomoże wam zmniejszyć apetyt, przez co zrzucenie niechcianych kilogramów stanie się znacznie prostsze. Takie „trio na odchudzanie” to płatki owsiane, siemię lniane i kefir – są to produkty, które doskonale działają jako wsparcie podczas procesu redukcji wagi. Żeby napój miał świetny smak, dodaje się do niego również odrobinę kakao oraz suszone śliwki. Całość przygotujecie w ciągu kilkunastu minut.

Składniki: 250 ml kefiru

2 łyżki płatków owsianych

3 suszone śliwki

1 łyżeczka kakao naturalnego

1 łyżeczka zmielonego siemienia lnianego Sposób przygotowania Moczenie śliwekZalejcie suszone śliwki niewielką ilością wrzątku i odstawcie na około 10 minut. Łączenie składnikówW blenderze zmiksujcie ze sobą kefir, odcedzone śliwki, płatki owsiane, kakao oraz siemię lniane. Całość przelejcie do szklanki.

Płatki owsiane pomogą w walce z dodatkowymi kilogramami

Płatki owsiane są bardzo zdrowym składnikiem naszej diety, a dodatkowo pomagają schudnąć. Wynika to między innymi z dużej ilości błonnika pokarmowego, która jest w nich zawarta. To z kolei przyczynia się do uczucia sytości i może pomóc w kontrolowaniu spożywanych kalorii. Błonnik pęcznieje w jelitach pod wpływem wody i przez to lepiej zaspokaja głód. Wspiera także trawienie, co również jest istotne w procesie odchudzania. Regularne spożywanie płatków owsianych wpływa też na poprawę funkcjonowania układu trawiennego.

Siemię lniane jako odchudzający składnik koktajlu

Kolejnym składnikiem tego koktajlu jest siemię lniane. Ono również posiada dużą ilość błonnika, który przyczynia się do zachowania uczucia sytości, przez co nie sięgamy po niezdrowe i kaloryczne przekąski. Siemię lniane jest nie tylko źródłem błonnika, który usprawnia metabolizm, ale posiada też inne właściwości zdrowotne. Jest między innymi dobrym źródłem kwasów omega-3, ale także białka. Dodatkowo doskonale wpływa na zdrowie układu pokarmowego, łagodzi dolegliwości żołądkowe.

W tym koktajlu siemię lniane możecie zastąpić też nasionami szałwii hiszpańskiej, czyli nasionami chia. Ona również charakteryzuje się dużą ilością błonnika. Takie nasionka są też bogate w liczne antyoksydanty.

Dlaczego kefir jest dobry na odchudzanie?

Podczas odchudzania warto również częściej sięgać po kolejny, cenny składnik tego „fit koktajlu”. Mowa o kefirze, czyli napoju z mleka fermentowanego. Jest on ważnym źródłem białka, które jest budulcem naszych komórek i mięśni. Jego picie jest zalecane osobom, które są na diecie redukcyjnej, ponieważ jest niskokaloryczny i zawiera składniki, które przyspieszają metabolizm. Dodatkowo spożywanie kefiru poprawia florę bakteryjną jelit, a to z kolei jest ważne, by układ pokarmowy funkcjonował sprawniej.

