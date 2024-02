Polacy zbyt rzadko jedzą tę kapustę. Tracą wiele, bo to „recepta” na długie życie i szczupłą sylwetkę

Kapusta pak choi doczekała się wielu różnych określeń. W Europie funkcjonuje jako bok choi, bok choy, pok choi albo po prostu kapusta chińska. Z kolei w Państwie Środka mówią na nią bai cai. czyli biała kapusta. O ile zastrzeżenia budzić może nazewnictwo warzywa, o tyle nikt nie podaje w wątpliwość jego cennych właściwości. Liczne badania dowiodły, że wywiera ono bardzo pozytywny wpływ na organizm. Sprawdź, na czym dokładnie polega to oddziaływanie.

Jak kapusta pak choi wspomaga odchudzanie?

Kapusta pak choi zawiera niewiele kalorii – 100 gramów produktu dostarcza zaledwie 13 kcal. Ma za to w swoim składzie błonnik i białko. Dzięki nim zapewnia uczucie sytości na długo. Sprawia, że nie czujemy głodu, a co za tym idzie łatwiej przychodzi nam kontrolowanie apetytu i liczby przyjmowanych kalorii. Mniej nas korci, by sięgać po słodycze czy słone przekąski między posiłkami. Co więcej, błonnik wspiera pracę układu pokarmowego. Pobudza wydzielanie śliny i soków trawiennych. Jednocześnie drażnią ściany jelit. W ten sposób usprawniają ich perystaltykę, co przekłada się na szybszą przemianę materii i bardziej efektywne spalanie kalorii.

Inne właściwości kapusty pak choi

Kapusta zawiera wiele mikroelementów. Dostarcza między innymi wapnia, żelaza, fosforu, magnezu, potasu, cynku selenu, sodu, a także witamin z grupy B. To związki ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poprawiają stan skóry, włosów i paznokci. Wspierają funkcjonowanie narządu wzroku i pracę układu sercowo- naczyniowego. Warzywo zawiera też sulforafan, który chroni przed chorobami nowotworowymi i zmniejsza ryzyko wystąpienia schorzeń, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Niweluje stany zapalne i zwalcza szkodliwy wpływ wolnych rodników. W rezultacie wydłuża życie.

Jak jeść chińską kapustę, by schudnąć?

Kapustę chińską znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Warzywo doskonale nadaje się do pieczenia, duszenia, smażenia czy gotowania. Wykorzystuje się je jako składnik sałatek i koktajli. Świetnie smakuje też na surowo. Sprawdzi się więc w roli przekąski. To świetny zamiennik niezdrowych chipsów czy batonów. Można spożywać wszystkie części warzywa – zarówno łodygi, jak i liście, choć najwięcej smaku skrywają w sobie grube ogonki liściowe o białej barwie. Pak choi wspaniale komponuje się z wieloma warzywami, a nawet mięsem, dając kucharzom szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o komponowanie posiłków.

