Ta kapusta przedłuża życie. Jada ją najstarszy neurolog na świecie

Pak choi nazywana jest po prostu chińską kapustą. Funkcjonuje również jako pakczoj, pak-choy czy bok choy. Jej łacińska nazwa brzmi: brassica rapa. Z wyglądu przypomina znaną Polakom kapustę pekińską, choć ma od niej grubsze i bardziej soczyste łodygi – to one uważane są za najsmaczniejszą część tego warzywa.

Liście pak choi są podłużne. Ich kolor jest zielony, a ich ogonki mogą być białe lub zielone. Pak choi w smaku jest gorzkawa. Warto wybierać mniejsze główki – mają delikatniejszy posmak. Wszystkie części kapusty są jadalne – zarówno liście, jak i łodygi.

Kapusta pak choi – ile ma kalorii i wartości odżywczych?

Kapusta pak choi jest źródłem cennych składników odżywczych. Jedna sztuka waży około 200 g. W 100 g tego warzywa znajdziemy:

Kalorie – 13 kcal,

Białko – 1,5 g,

Tłuszcz – 0,2 g,

Węglowodany – 2,18 g,

Błonnik – 1,0 g,

Witamina A – 4468 I.U.,

Witamina E – 0,09 mg,

Witamina K1 – 45,5 µg,

Witamina C – 45 mg,

Witamina B1 – 0,04 mg,

Witamina B2 – 0,07 mg,

Witamina B3 – 0,5 mg,

Witamina B5 – 0,088 mg,

Witamina B6 – 0,194 mg,

Witamina B9 (kwas foliowy) – 66 µg,

Wapń – 105 mg,

Żelazo – 0,8 mg,

Magnez – 19 mg,

Fosfor – 37 mg,

Potas – 252 mg,

Sód – 65 mg,

Cynk – 0,19 mg,

Miedź – 0,021 mg,

Mangan – 0,159 mg,

Selen – 0,5 µg.

W czym pomaga kapusta pak choi?

Ze względu na dużą zawartość błonnika, który poprawia metabolizm, regularne jedzenie pak choi pomaga w walce ze zbędnymi kilogramami.

Warzywo to jest też bombą witaminową – zawartość witaminy A świetnie działa na wzrok i na urodę, poprawiając stan skóry, paznokci i włosów. Witamina C natomiast wspomaga układ odpornościowy, obniża ciśnienie krwi i przyspiesza gojenie się ran. Zawarta w pak choi witamina K reguluje gospodarkę wapniową i wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Natomiast witaminy z grupy B są niezbędne, aby nasz układ nerwowy pracował prawidłowo.

Kapusta pak choi zawiera przeciwutleniacze, które wspomagają niszczenie rodników w organizmie. Działa przeciwnowotworowo i zmniejsza stany zapalne. Ze względu na dużą zawartość żelaza, pomaga pokonać anemię. Zawarte w niej fitoskładniki i sulforafan spowalniają procesy starzenia.

Naukowcy potwierdzili właściwości lecznicze pak choi

Właściwości prozdrowotne pak choi potwierdzają badania naukowców z Uniwersytetu w Heidelbergu, o czym poinformowali na łamach „.Aging-US”.

Zdaniem dr Ingrid Herr, zawarty w pak choi sulforafan jest uznawany za jeden z najsilniejszych naturalnych czynników antyrakowych. Poza tym ten związek zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i opóźnia procesy starzenia. Badacze odkryli, że sulforafan znacznie wydłuża życie, przez zmniejszanie stresu oksydacyjnego i hamowanie stanów zapalnych. Związek ten znajdziemy również w brokułach, jarmużu, kapuście pekińskiej, kalafiorze czy brukselce.

Czytaj też:

Poznaj sposób Azjatek na piękną cerę. Włącz te 3 produkty do diety

Kapustę pak choi jada najstarszy neurolog na świecie

Kapusta pak choi stanowi ważny składnik diety dr Howarda Tuckera, najstarszego neurologa na świecie. Lekarz urodził się w 1922 roku w Cleveland w stanie Ohio. Ma ponad 100 lat, a jego żona Sara – 90 i podobnie jak mąż jest jeszcze czynnym lekarzem.

W diecie państwa Tuckerów jest dużo zielonych warzyw. Jedzą przede wszystkim brokuły i brukselkę. Jednak największy sekret ich domowej kuchni stanowi właśnie chińska kapusta pak choi. Jadają ją regularnie. Niedawno dr Tucker wspominał o tym, dzieląc się swoimi poradami w portalu CNBC. Zdaniem lekarza, to dbanie o siebie, polegające na właściwej diecie i aktywności fizycznej, połączone z pracą i ciągłym rozwojem, jest sekretem długowieczności.

Gdzie kupić pak choi?

Znajdziemy ją w większych marketach i solidnie zaopatrzonych warzywniakach. Kapustę można również wyhodować we własnym ogródku – jest to roślina jednoroczna. Od wysiania nasion do wyrośnięcia mija zwykle 6 tygodni.

Jak jeść kapustę chińską pak choi?

Kapustę pak choi można przygotować na różne sposoby. Świetnie smakuje pieczona, duszona, ale i surowa, np. jako dodatek do sałatki. Tę kapustę można wykorzystać również jako składnik bulionu. Z pak choi przygotujemy zdrowy koktajl, mieszając ją np. ze szpinakiem, ananasem i miętą. Kapusta jest również idealnym dodatkiem do mięs i ryb.

Czytaj też:

Zimno hamuje procesy starzenia? Naukowcy w poszukiwaniu recepty na „wieczną młodość”Czytaj też:

Dwa składniki wystarczą, by zrobić „eliksir długowieczności”. Pij go zawsze rano