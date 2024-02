Fit creme brûlée. Ma mniej kalorii niż francuski „klasyk”, a smakuje obłędnie

Klasyczny creme brûlée przygotowuje się na bazie trzydziestoprocentowej śmietanki, sześciu żółtek i 70 gramów cukru. Taka mieszanka świetnie smakuje, ale dostarcza organizmowi sporej liczby kalorii. W 100 g creme brûlée znajduje się około 350 kcal. By je spalić, trzeba się nieźle napocić. Dlatego osoby na diecie redukcyjnej z reguły odmawiają sobie tego francuskiego przysmaku. Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba z niego rezygnować podczas odchudzania. Wystarczy zmodyfikować tradycyjną recepturę. Sprawdź, co dokładnie zrobić.

Co zrobić, by creme brûlée miał mniej kalorii?

Pierwszy krok do „odchudzenia” creme brûlée to ograniczenie liczby żółtek wykorzystywanych do przyrządzenia deseru. Poza tym warto zastosować zamienniki składników obecnych w klasycznej recepturze. Tradycyjny cukier z powodzeniem zastąpi ksylitol (ma 40 procent mniej kalorii). Można też sięgnąć po śmietankę o mniejszej zawartości tłuszczu (na przykład 12 procent) i odtłuszczone mleko. Dietetyczna wersja creme brûlée ma około 190 kalorii, czyli niespełna dwa razy mniej niż klasyczny francuski przysmak.

Przepis: Fit creme brûlée Creme brûlée w dietetycznej wersji smakuje obłędnie, choć ma znacznie mniej kalorii niż jego klasyczny odpowiednik. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 3 godz. 40 min. Liczba porcji 3 Składniki 200 ml śmietanki

200 ml mleka

20 g ksylitolu

15 g skrobi kukurydzianej

10 ml ekstraktu waniliowego

2 żółtka Sposób przygotowania Rozgrzewanie piekarnikaRozgrzejcie piekarnik do 170 stopni. Przygotowywanie masyWlejcie mleko i śmietankę do rondelka, a następnie lekko je podgrzejcie. Nie doprowadzajcie ich jednak do wrzenia. Następnie ubijcie żółtka z ksylitolem, skrobią kukurydzianą i ekstraktem waniliowym. Składniki powinny utworzyć gęstą piankę. Stopniowo i powoli dodawajcie do niej gorące mleko ze śmietanką. Połączcie wszystkie składniki. Przelejcie powstałą masę do kokilek. Pieczenie kremuUłóżcie kokilki na blasze do pieczenia i napełnij ją wodą. Foremki powinny być zanurzone w wodzie. Uważajcie jednak, by wilgoć nie dostała się do środka kokilek. Ostrożnie przenieście blachę do piekarnika i pieczcie przez około 30-40 minut. Krem będzie gotowy, gdy nabierze „rumieńców”. Po upieczeniu pozostawcie go do całkowitego wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Następnie włóżcie kokilki do lodówki na co najmniej 2-3 godziny (najlepiej na całą noc). Podanie kremuPrzed podaniem możecie udekorować deser ulubionymi owocami i odrobiną cukru pudru.

Fit creme brûlée z kaszą jaglaną

Fit creme brûlée możecie również zrobić z kaszy jaglanej. Wystarczy, że ją podprażycie, a następnie ugotujecie z dodatkiem mleczka kokosowego i wanilii. Gdy kasza wchłonie cały płyn, zdejmijcie garnek z palnika i dolejcie do masy łyżkę oleju kokosowego i skórki pomarańczowej. Całość zblendujcie. Krem powinien mieć gładką, jedwabistą konsystencję. Gotową masę przełóżcie do kokilek i wystudźcie, a potem wsadźcie foremki do lodówki na 30-60 minut. Krem posypcie cukrem trzcinowym i podpalcie go palnikiem. Na przygotowanie czterech porcji creme brûlée potrzeba 400 mililitrów mleczka kokosowego i 90 gramów kaszy jaglanej.

