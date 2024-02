Pink latte hamuje apetyt i przyspiesza trawienie. Zobacz, w czym tkwi sekret tego napoju

Różowe latte to tak naprawdę kawa zbożowa z mlekiem wzbogacona o sok z buraka. Napój nie zawiera kofeiny, ale – dzięki zawartości innych składników – dodaje energii i pobudza do działania niemal tak dobrze, jak klasyczna „mała czarna”. Dzieli z nią również wiele innych cennych właściwości. Poprawia pracę układu trawiennego i wspomaga proces zrzucania nadprogramowych kilogramów. Poza tym pink latte robi się w bardzo prosty sposób.

Przepis na buraczane latte

Przepis na ten różowy napój jest bardzo prosty. Aby zrobić pink latte, wlej 400 mililitrów mleka (roślinnego lub krowiego) do garnka. Wsyp do niego 2 łyżeczki kawy zbożowej. Dodaj 2 łyżeczki miodu naturalnego albo syropu klonowego i dopraw całość mielonym imbirem oraz cynamonem (wystarczy po pół łyżeczki każdej z tych przypraw). Podgrzewaj miksturę do momentu aż kawa całkowicie się rozpuści. Nie doprowadzaj jej jednak do wrzenia.

Następnie zdejmij garnek z palnika i dolej do niego około 65 ml soku z buraka. Najlepiej sprawdzi się ten świeżo wyciśnięty, ale możesz też wykorzystać gotowy produkt, sprzedawany w sklepach. Sięgaj po artykuły z jak najkrótszym składem na etykiecie, które nie zawierają dodatków, np. dużych ilości nadprogramowego cukru. Pamiętaj, że burak ma w sobie dużo naturalnej słodyczy. Wymieszaj napój i przelej go do osobnych naczyń (szklanek, filiżanek lub kubków). Przed podaniem możesz jeszcze dodać do pink latte ulubione przyprawy, na przykład goździki, kardamon albo wanilię.

Jak buraczana kawa wspomaga odchudzanie?

Odchudzające właściwości pink latte to zasługa zawartych w niej składników. Sok z buraka dostarcza organizmowi błonnika, który wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega napadom głodu, a w efekcie zmniejsza ryzyko podjadania i ułatwia ograniczenie liczy przyjmowanych kalorii na diecie redukcyjnej. Jednocześnie usprawnia procesy przemiany materii i oczyszczania organizmu z toksyn. Przyspiesza trawienie i zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia czy zaparcia. Jego działanie wzmacnia imbir i cynamon. Przyprawy te również wspierają pracę układu pokarmowego, wspomagając proces zrzucania nadprogramowych kilogramów.

Inne właściwości soku z buraku

Sok z buraka wpływa pozytywnie nie tylko na układ pokarmowy. Dobrze oddziałuje również na układ krwionośny. Obniża ciśnienie tętnicze krwi, obniża poziom „złego cholesterolu”. Wzmacnia odporność i poprawia ogólną wydolność organizmu. Łagodzi stany zapalne tkanek i zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy. W dodatku spowalnia procesy starzenia.

Czytaj też:

Ten czerwony napój ma cenne właściwości. Czy sok z buraka może uchronić przed rakiem?Czytaj też:

Ile kalorii ma sok z buraków?