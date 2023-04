Ten czerwony napój ma cenne właściwości. Czy sok z buraka może uchronić przed rakiem?

Wyjątkowe właściwości buraka znane były już w starożytności. Choć to warzywo kojarzy się głównie z kolorem czerwonym, można znaleźć również jego inne warianty. Jest też burak biały, pomarańczowy czy żółty.

W Polsce najpopularniejszy jest burak czerwony. To warzywo dodajemy przede wszystkim do zup, choć coraz częściej również do sałatek. Znaleźć można także przepisy na ciasto lub zapiekankę z buraka. Najzdrowszą wersją tego warzywa jest jednak sok ze świeżych buraków. Picie tego napoju może korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie.

Na co pomaga sok z buraka?

Jak informuje Polska Liga Walki z Rakiem, sok z buraka dostarcza organizmowi bioaktywne związki takie jak polifenole, karotenoidy, betalaniny oraz kwas askorbinowy. Mocną stroną soku z burka są silne właściwości antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne. W tej witaminowej bombie znajdziemy witaminy z grupy B i C, beta-karoten oraz foliany, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Z kolei duża zawartość żelaza oraz związków azotowych pomaga w prawidłowej produkcji krwi. Między innymi z tego powodu picie soku buraczanego zalecane jest osobom zmagającym się z chorobami sercowo-naczyniowymi (np. nadciśnieniem tętniczym).

W soku z buraka znajdziemy również inne składniki mineralne, takie jak: wapń, magnez, fosfor, magnez i potas. Ten napój regeneruje mięśnie, dlatego warto sięgać po niego podczas wysiłku fizycznego. Ponadto sok z buraka wykazuje właściwości antynowotworowe.

Sok z buraka na raka?

Antynowotworowe właściwości buraków nieraz były celem naukowych badań. Na łamach „Journal of the Science of Food and Agriculture” ukazała się praca polskich badaczy na temat właściwości przeciwnowotworowych tego napoju. Potwierdziły one działanie antyoksydacyjne soków (w tym soku z buraka ćwikłowego), a jak wiadomo antyoksydanty odgrywają ważną rolę w profilaktyce nowotworów. Poza tym przeciwutleniacze zawarte w burakach neutralizują wolne rodniki, dzięki czemu przeciwdziałają rozwojowi komórek rakowych.

Naukowcy z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wykazali, że buraki i naturalnie fermentowany sok z buraków z produkcji ekologicznej mogą być dobrym źródłem związków fenolowych i betacyjanin w diecie człowieka, a także mogą być jednym z przydatnych środków w profilaktyce nowotworowej.

Sok z buraka a leczenie onkologiczne

Mimo opisanych właściwości buraków, Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie potwierdziła, że sok z buraka może być skuteczny w trakcie leczenia onkologicznego. Osoby chore na nowotwory przed wypiciem soku z buraka powinny koniecznie skonsultować się ze swoim lekarzem, ponieważ substancje zawarte w tym napoju mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. U pacjentów będących w trakcie chemioterapii lub radioterapii napój z buraka może nasilić biegunki czy wzdęcia (ze względu na dużą ilość skrobi).

Kto nie powinien pić soku z buraka?

Picie soku z buraka nie jest polecane osobom cierpiącym na dnę moczanową, reumatyzm i kamicę nerkową. Powodem są obecne w buraku szczawiany, które mogą nasilić objawy wspomnianych chorób. Napój ten nie powinien być spożywany bez konsultacji z lekarzem przez pacjentów w trakcie chemioterapii czy radioterapii.

Kiedy i jak często najlepiej pić sok z buraka?

Nie ma jednoznacznych zaleceń w tym zakresie. Większość ekspertów twierdzi, że wypijanie codziennie 200 ml soku z buraka pozwoli w pełni wykorzystać jego właściwości prozdrowotne. Najważniejsze, aby sięgać po świeże buraki, najlepiej od sprawdzonych dostawców.

Sok ze świeżego buraka można wypijać z samego rana, godzinę przed śniadaniem. Można wypijać go na czczo, pod warunkiem, że nie mamy problemów z układem trawiennym, rozpoznanej dny moczanowej, kamicy nerkowej i chorób reumatologicznych. Jeśli nie odpowiada nam smak soku z samych buraków, można dodać do niego na przykład cytrynę, jabłko czy pomarańczę.

