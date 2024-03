Te małe kuleczki to źródło piperyny. Wykorzystaj je podczas odchudzania

Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz hasło „piperyna”? Wielu osobom ta dziwnie brzmiąca nazwa kojarzy się ze sztucznie wytwarzaną substancją dodawaną do żywności. Nic bardziej mylnego. To naturalny związek o wielu cennych właściwościach, który z pewnością znajdziesz w swojej kuchni. Zobacz, jak wykorzystać go podczas odchudzania.

Czym jest piperyna i gdzie ją znaleźć?

Piperyna jest alkaloidem, organicznym związkiem chemicznym, który występuje w owocach roślin należących do rodziny pieprzowatych (Piperaceae). To właśnie jemu zawdzięczają one swój pikantny, lekko ostry posmak. Źródłem piperyny jest przede wszystkim pieprz – przyprawa będąca jednym z nieodzownych składników polskiej (i nie tylko) kuchni. Dodaje się ją do niemal wszystkich wytrawnych potraw. Podbija ich smak i sprawia, że zyskują na wyrazistości. Przestają być mdłe i nijakie. Warto wiedzieć, że najwięcej piperyny jest kolejno w pieprzu: czarnym, białym, zielonym i kolorowym.

Właściwości piperyny i jej wpływ na pracę organizmu

Lista korzyści wynikających z zastosowania pieprzu i zawartej w nim piperyny jest jednak znacznie dłuższa. Nie ogranicza się wyłącznie do polepszania walorów smakowych żywności. O jego dobroczynnych właściwościach wiedziano już w starożytności. Współcześnie przeprowadzone badania potwierdziły, że piperyna wywiera pozytywny wpływ na pracę całego organizmu. Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Niweluje stany zapalne tkanek. Neutralizuje szkodliwą aktywność wolnych rodników, a tym samym spowalnia procesy starzenia się komórek, wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko rozwoju rozmaitych schorzeń, takich jak na przykład miażdżyca, udar mózgu, zawał serca czy różnego rodzaju nowotworów. Jednocześnie ułatwia przyswajanie mikroelementów, reguluje stężenie glukozy we krwi. Hamuje namnażanie się grzybów oraz bakterii.

Jak piperyna wspomaga odchudzanie?

Piperyna wspomaga proces zrzucania nadprogramowych kilogramów, ponieważ usprawnia pracę jelit. Zmusza je do intensywniejszej pracy. Szybsze ruchy jelit przekładają się na wyższe tempo spalania kalorii. Piperyna zwiększa również przyswajanie białka, które natomiast wpływa na skuteczność odchudzania. Białko bowiem zapewnia uczucie sytości, a tym samym zapobiega podjadaniu między posiłkami. Ułatwia więc kontrolowanie wagi i liczby przyjmowanych kalorii. Sprzyja również budowaniu masy mięśniowej. To ważna informacja nie tylko dla osób na diecie redukcyjnej, ale też sportowców.

Jak stosować piperynę, by ułatwić sobie odchudzanie?

Wiele osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy sięga po suplementy diety zawierające ekstrakt z pieprzu czarnego, czyli nawet do 95 procent „czystej” piperyny. Nie należy jednak stosować tego typu środków bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Warto bowiem pamiętać, że piperyna stosowana w nadmiarze (czyli ilości większej niż 5 mg na dobę) może wywołać dolegliwości gastryczne w postaci biegunek czy bólów brzucha i doprowadzić do podrażnienia układu pokarmowego.

Trzeba też mieć na uwadze, że samo jedzenie pieprzu czy stosowanie piperyny w tabletkach nie doprowadzi do utraty wagi z dnia na dzień. Związek powinien być uzupełnieniem dobrze zbilansowanej diety (uwzględniającej zarówno białka, tłuszcze, jak i węglowodany, zwane potocznie cukrami). Najlepsze efekty odchudzające przynosi połączenie odpowiedniego sposobu żywienia z aktywnością fizyczną.

Czytaj też:

Słowiański żeń-szeń pomógł schudnąć mojej przyjaciółce. Niemal każdy ma go w kuchniCzytaj też:

Jak alkohol wpływa na odchudzanie? Byłam w szoku, ile kalorii może mieć zwykłe piwo albo lampka wina