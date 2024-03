Jak alkohol wpływa na odchudzanie? Byłam w szoku, ile kalorii może mieć zwykłe piwo albo lampka wina

Każdy z nas słyszał o tym, że alkohol szkodzi zdrowiu, jednak mimo tego często sięgamy po niego. Nie tylko wpływa on negatywnie na kondycję całego naszego organizmu, ale utrudnia też pozbycie się niechcianych kilogramów. Wiele osób rujnuje w ten sposób swoją dietę odchudzającą. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo kaloryczny jest choćby jeden drink. Dodatkowo inne czynniki podczas picia alkoholu też wpływają negatywnie na walkę z nadprogramowymi kilogramami – mowa między innymi o pobudzaniu apetytu czy spowalnianiu metabolizmu. Trzeba też pamiętać o tym, że alkohol nie dostarcza nam żadnych wartości odżywczych, a więc są to po prostu „puste kalorie”.

Jaką kaloryczność ma alkohol?

Alkohol to jeden z wrogów odchudzania, zazwyczaj jednak nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo jest on kaloryczny. Jeden gram czystego alkoholu zawiera 7 kcal. Kaloryczność wina, piwa czy innych alkoholi jest uzależniona głównie od zawartości w nim czystego etanolu oraz cukru. Dodatkowo liczbę tych kalorii zwiększają dodatki, na przykład słodki sok, syrop.

Przykładowo 500 ml piwa to 245 kcal, z kolei 100 ml whisky to 220 kcal. 100 ml wermutu słodkiego dostarcza do naszego organizmu 155 kcal, a taka sama ilość czerwonego wina wytrawnego – 68 kcal. 100 ml szampana to 76 kcal, a białego wina półwytrawnego – 81. Należy pamiętać o tym, że te liczby często powinny być pomnożone razy kilka, ponieważ w trakcie picia alkoholu większość osób pije go znacznie więcej. Należy to też przeliczyć na kieliszki – przykładowo kieliszek do szampana ma pojemność minimum 150 ml. W konsekwencji kilka kieliszków alkoholu kalorycznie może być równe na przykład jednemu burgerowi.

Dlaczego nie powinno się pić alkoholu na diecie odchudzającej?

Kaloryczność nie jest jednak jedynym przeciwwskazaniem, by pić alkohol na diecie. Działa on źle na proces odchudzania też ze względu na to, że spowalnia metabolizm, a to z kolei utrudnia chudnięcie. Podczas picia alkoholu włączają się szlaki metaboliczne, które są odpowiedzialne za przetwarzanie i spalanie etanolu. W konsekwencji zwalniają procesy, które przekształcają na energię białka, węglowodany i tłuszcz. Większość energii z pożywienia może więc zostać przekształcona w zapasową tkankę tłuszczową.

Dodatkowo alkohol to produkt, który wzmaga apetyt, a przecież takiego efektu podczas odchudzania zdecydowanie chcemy uniknąć. Co więcej, po jego wypiciu mamy ochotę na jedzenie wyraziste w smaku – pikantne, tłuste i słone. Łaknienie najbardziej wzmaga piwo, ponieważ zawiera chmiel, który zwiększa apetyt. Dodatkowo podczas picia alkoholu częściowo tracimy samokontrolę, a to z kolei sprawia, że zjadamy więcej, niż w rzeczywistości potrzebujemy. Sprawdźcie, co się stanie, gdy odstawicie alkohol – pozytywne skutki mogą was naprawdę bardzo zaskoczyć. Warto mieć też świadomość, jakie są niezdrowe efekty picia napojów wysokoprocentowych.

