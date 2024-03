Co jeść, żeby mieć płaski brzuch? To dieta z polecenia znajomej, której zawsze zazdrościłam figury

Idealnie płaski brzuch to marzenie każdej z nas, zwłaszcza przed latem, by móc pięknie prezentować się w bikini na plaży. Jest to też jeden z podstawowych celów każdej osoby, która się odchudza. Żeby go osiągnąć, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Oczywiście chodzi regularną aktywność fizyczną i odpowiednie ćwiczenia, ale niezwykle ważne jest też to, co się je.

Najważniejsze zasady diety na płaski brzuch

Na czym polega dieta na płaski brzuch? Ważne jest, by wybierać żywność jak najbardziej naturalną, a także bogatą w białko, błonnik, nienasycone kwasy tłuszczowe, a także witaminy oraz składniki mineralne. Należy także zwiększyć spożycie surowych warzyw i owoców, a zrezygnować z żywności typu fast-food. Istotne jest również, by unikać produktów wzdymających, które mogą sprawiać, że obwód brzucha będzie większy. Konieczne jest też zmniejszenie spożywania lub całkowite wyeliminowanie cukrów prostych oraz soli.

Pamiętajcie również o tym, by spożywać 4-5 niewielkich posiłków w ciągu dnia – róbcie to w regularnych odstępach czasu. Oczyszczone produkty zbożowe zamieńcie z kolei na produkty pełnoziarniste, a smażenie – na rzecz na przykład gotowania na parze czy grillowania. Żeby móc cieszyć się płaskim brzuchem, konieczne jest także zwiększenie ilości płynów w diecie – postawcie przede wszystkim na wodę mineralną. Jeśli nie lubicie jej smaku, możecie pić inne napoje, które wspomagają odchudzanie. Ostatni posiłek starajcie się spożywać na 2-3 godziny przed pójściem spać, unikajcie również ciężkostrawnego jedzenia w godzinach wieczornych.

Co jeść, żeby mieć płaski brzuch?

Poza tym, że należy włączyć do swojego jadłospisu pewne produkty, to w „walce o płaski brzuch” musimy też wystrzegać się niektórych z ich. Mowa między innymi o produktach wysokotłuszczowych. Odstawcie tłuste mięsa i wędliny oraz tłuste sery, a także wyroby podrobowe i tłuste przetwory mleczne (na przykład śmietanę). Zrezygnujcie też z dań mącznych, takich jak kopytka, kluski, pierogi, pyzy. Niewskazane jest też jedzenie roślin strączkowych. Oczywiście musicie też odstawić różnego rodzaju ciastka, ciasteczka, słodkie desery, ale też słone przekąski oraz alkohol i słodzone napoje.

Ważne jest też, by zwiększyć ilość błonnika pokarmowego w swojej diecie. Pozwala on utrzymać stabilniejszy poziom glukozy po posiłku, ale też przyczynia się on do szybszego pasażu treści pokarmowej, a przez to zapobiega zaparciom i wzdęciom.

Jedzeniowe triki na płaski brzuch

Gdy chcecie mieć płaski brzuch, warto sięgać również po jogurty, które wspomagają trawienie. Wybierajcie jednak te naturalne, bez dodatku cukru. Jeśli dokuczają wam wzdęcie – wprowadźcie do swojej diety probiotyki, pomogą też na zaparcia, ułatwiając trawienie i wspomagając wypróżnianie. Kolejny trik polega na piciu szklanki wody rano – to pobudzi wasze jelita do pracy.

Dobrym sposobem jest też jedzenie mniejszych porcji, ale częściej – dzięki temu układ pokarmowy szybciej poradzi sobie z trawieniem, a wy będziecie mogli cieszyć się płaskim brzuchem. Pamiętajcie też, że cały ten proces wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji.

