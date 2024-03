Kolorowe sałatki to mój sposób na odchudzanie. Efekty zaczęły się pojawiać, odkąd przestrzegam tych zasad

Jedzenie sałatek może być świetnym sposobem na utrzymanie zdrowej diety odchudzającej. Sałatki są często niskokaloryczne, ale bogate w składniki odżywcze, co może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Są źródłem wielu cennych składników, dlatego warto włączyć je do swojego jadłospisu nie tylko w czasie odchudzania. Ważne jest, aby wybierać składniki do sałatek mądrze. Podpowiadamy, które z nich sprawdzą się najlepiej, a jakich się wystrzegać.

Jak przyrządzić dietetyczne sałatki? Najważniejsze zasady

Sałatki dietetyczne z powodzeniem mogą stanowić alternatywę dla jednego z posiłków podczas odchudzania, na przykład kolacji. Ważne jest jednak prawidłowe ich skomponowanie – tak, by dostarczały najważniejszych składników odżywczych do naszego organizmu, a przy tym nie były wysokokaloryczne. Wartość kaloryczna sałatek zależy właśnie od użytych dodatków.

Bazę sałatki powinny wiec stanowić niskokaloryczne warzywa lub owoce, które zawierają mało kalorii. Najlepiej jest sięgać po te sezonowe, które są najzdrowsze. Pamiętajcie też o niewielkim dodatku tłuszczu, na przykład pod postacią oliwy z oliwek, oleju lnianego lub rzepakowego tłoczonego na zimno. Możecie użyć też pestek i orzechów – dzięki temu możliwe będzie wchłonięcie się witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jako źródło białka w sałatce świetnie sprawdzi się chuda wołowina, jajko, sery, ale też rośliny strączkowe lub indyk.

O czym jeszcze pamiętać robiąc sałatki, które pomogą w odchudzaniu?

Jeżeli chcecie, żeby taka dietetyczna sałatka zastąpiła wam obiad – dodajcie do niej źródła złożonych węglowodanów. Dobrze sprawdzi się na przykład brązowy ryż, kasza gryczana lub jaglana czy grzanki z pełnoziarnistego pieczywa. Warto używać też odrobiny pikantnych przypraw do sałatek, takich jak chili, imbir, cynamon, kardamon – one działają termogenicznie, a przez to wpływają na tempo metabolizmu, co jest niezwykle istotne podczas procesu odchudzania.

Jeśli macie taką możliwość, to spożywajcie sałatki zaraz po ich zrobieniu – mają wtedy najwięcej wartości odżywczych. Gdy chcecie zgubić nadprogramowe kilogramy, to pamiętajcie też, by wystrzegać się dodawania do sałatek kalorycznych dodatków, takich jak majonez, bekon, pełnotłuste sery czy sól.

Dlaczego warto jeść sałatki na diecie odchudzającej?

Jedzenie sałatek na diecie odchudzającej pozwala ograniczyć ilość kalorii spożywanych w ciągu dnia. Sałatki są więc dobrym sposobem na zadbanie o deficyt kaloryczny, który jest kluczowy w walce z nadprogramowymi kilogramami. W ten sposób zaspokoicie też głód i nie będziecie sięgać po wysokokaloryczne przekąski. Zwiększycie również ilość witamin (np. C, K, E) dostarczanych do waszego organizmu, ale także minerałów, takich jak fosfor czy potas, kwas foliowy, beta-karoten. Dodatkowo pozwoli to nawodnić organizm, a przede wszystkim – jest to po prostu atrakcyjna forma spożywania warzyw i owoców. Do dietetycznych sałatek dobrze sprawdzą się również takie dodatki jak jogurt naturalny, nasiona słonecznika, tuńczyk, ale też miód.

Czytaj też:

Tą kaszą zastąpiłam klasyczną owsiankę. Wiem o niej od znajomej, która już straciła kilka kilogramówCzytaj też:

Jak jeść otręby, które przyspieszają odchudzanie? Ja zawsze przestrzegam tej kluczowej zasady