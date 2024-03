Jak jeść, żeby się najeść? Te triki pomogły mi podczas odchudzania, wcześniej ciągle czułam głód

Dla wielu osób odchudzanie się jest niezwykle trudnym zadaniem, które wymaga determinacji i wysiłku. Często podczas procesu odchudzania spotykamy się z różnymi przeszkodami, takimi jak silne pokusy jedzeniowe, ale też brak motywacji z uwagi na to, że czasami trzeba długo czekać na efekty naszego wysiłku. To z kolei może prowadzić do frustracji i chęci zrezygnowania z odchudzania. Dodatkowo zmiana stylu życia może być sporym wyzwaniem, zwłaszcza gdy dotychczasowe nawyki są głęboko zakorzenione. Warto wtedy zastosować kilka trików, dzięki którym w tym czasie nie będziecie odczuwać głodu, a dieta stanie się po prostu łatwiejsza. Wystarczy zwracać większą uwagę na to, co i w jakim sposób się je.

Jak jeść, żeby się najeść? Rób to powoli i uważnie

W odchudzaniu kluczowe jest utrzymanie deficytu kalorycznego. Wiele osób w tym czasie narzeka jednak, że często odczuwa głód. Jak temu zaradzić? Dietetyk Dominika Hatala opublikowała na swoim koncie na Instagramie film, w którym zdradza, jak jeść, żeby czuć się najedzonym. Specjalistka podkreśla, że ważne jest, by jeść uważnie i powoli. Należy to robić bez telewizji i bez telefonu. Ważne jest, by skoncentrować się na tym, co się je.

„Jedząc wolno, dajesz swojemu ciału czas na rozpoznanie uczucia sytości” – zauważa ekspertka, dodając, by unikać połykania jedzenia w pośpiechu.

Zadbaj o białko i zdrowe tłuszcze w posiłkach

Kolejna ważna zasada, o której wspomina dietetyczka, polega na tym, by nie zapominać o białku w swoich posiłkach. „W każdym posiłku powinno być przynajmniej 20 gramów białka” – podkreśla dietetyk. Źródłem białka jest między innymi mięso, ryby, strączki i nabiał. Musicie też pamiętać o tym, by wasza dieta zawierała zdrowe tłuszcze, które także są podstawą odpowiednio zbilansowanego posiłku. Dietetyk Dominika Hatala radzi, by postawić na oliwę z oliwek, orzechy i awokado.

Warzywa i owoce pomogą się najeść

Bardzo ważne jest, by dbać o wysoką zawartość warzyw i owoców w swojej diecie. Nie tylko zwiększają one objętość posiłku, dostarczając przy tym niewielką ilość kalorii do naszego organizmu, ale też są świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci, a przez to nie sięgamy również po wysokokaloryczne przekąski. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie owoce i warzywa odznaczają się niską kalorycznością – jedzenie niektórych z nich może przynieść zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego. Sprawdźcie, jakie owoce są najlepsze na odchudzanie, a także, których warzyw lepiej nie jeść podczas diety.

Czytaj też:

Kolorowe sałatki to mój sposób na odchudzanie. Efekty zaczęły się pojawiać, odkąd przestrzegam tych zasadCzytaj też:

Te otręby są mało popularne, a szkoda. Powinny sięgać po nie nie tylko osoby chcące zgubić kilogramy