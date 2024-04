To warzywo często gości w mojej kuchni. Nie wiedziałam, że może pomóc w odchudzaniu

Głównym „wrogiem” odchudzania jest zwykle niepohamowana chęć sięgnięcia po różnego rodzaju przekąski. Zwykle „mały głód” dopada nas po posiłku i często skłania do sięgania po słodycze, chipsy lub inne wysokoprzetworzone produkty, które nie mają żadnej wartości odżywczej i dostarczają organizmowi jedynie „pustych kalorii”. W walce z niepohamowanym apetytem pomóc może rzodkiewka, która wiosną często gości na naszych stołach.

Rzodkiewki a odchudzanie

Rzodkiewka jest warzywem niskokalorycznym. 100 gramów dostarcza około 16 kcal. Zawiera przy tym spore ilości błonnika. To włókno pokarmowe ważne dla prawidłowej pracy układu trawiennego. Wiąże wodę w żołądku, przez co zwiększa swoją objętość, a tym samym zapewnia uczucie sytości na dłużej. Jednocześnie drażni ściany jelit, zmuszając je do intensywnego działania. W efekcie organizm szybciej oczyszcza się ze szkodliwych produktów przemiany materii. Zwiększa się również tempo metabolizmu. Innymi słowy, jedzenie rzodkiewki pozwala łatwiej kontrolować wagę. Chudniemy bez uczucia głodu. Trzeba przy tym pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – jednorazowe sięgnięcie po rzodkiewkę nic nie da. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów wymaga samodyscypliny i konsekwencji w działaniu.

Jak wykorzystać rzodkiewki podczas odchudzania?

Rzodkiewki świetnie sprawdzą się jako samodzielna przekąska. Można je chrupać między posiłkami zamiast słodyczy, chrupek czy innych niezdrowych przekąsek. Warto dodawać je również do różnego rodzaju sałatek. Doskonale komponują się z wieloma warzywami, na przykład ogórkiem, cebulą, ziemniakami, pomidorami etc. Co więcej, są idealnym uzupełnieniem twarożku czy zwykłych kanapek. Dzięki nim dania i przekąski zyskują na chrupkości. Poza tym składniki zawarte w rzodkiewkach sprawiają, że organizm lepiej radzi sobie z trawieniem tłuszczów. Zapobiegają zaparciom, wzdęciom i innym dolegliwościom gastrycznym, które często pojawiają się po obfitym posiłku.

Mało osób o tym wie, że rzodkiewki wspaniale smakują nie tylko na zimno, ale też na ciepło. Nadają się do smażenia, gotowania, pieczenia i grillowania. Można zrobić z nich również sos do jarzyn lub mięsa. Wystarczy umyć rzodkiewki, zetrzeć je na tarce o drobnych oczkach, a na koniec dodać do nich jogurt naturalny wymieszany z majonezem i całość doprawić ulubionymi przyprawami. Taki dip stanowi ciekawą alternatywę dla ketchupu czy musztardy. Podobnie zresztą jak pesto zrobione z liści rzodkiewki. Rzadko mówi się o tym, że te części warzywa również są skarbnicą wielu cennych związków. Zwierają między innymi fosfor, wapń, żelazo i witaminę C. Wykazują działanie antynowotworowe. Wzmacniają odporność, poprawiają trawienie i regulują ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli nie masz czasu na robienie rzodkiewkowego pesto, po prostu dodaj liście do sałatki razem z innymi jarzynami.

Warto pamiętać, że na skuteczność odchudzania składa się wiele różnych czynników. Chodzi tu nie tylko o spożywane posiłki, ale również aktywność fizyczną i nawodnienie organizmu. Dorosły człowiek powinien wypijać około 1,5-2 litrów płynów dziennie, głównie wody. Najlepiej sprawdzi się ta niegazowana, bez żadnych sztucznych ulepszaczy smaku.

