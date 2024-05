Nigdy nie pomyślałabym, że z tego warzywa robi się sok. Pomaga w odchudzaniu, rozkręca trawienie

Cukinię w kuchni można wykorzystać na naprawdę przeróżne sposoby. Śmiało możecie dodać ją do jajecznicy, przyrządzić pyszny makaron z tym warzywem, ugrillować ją lub użyć jako dodatku do zupy. Ciekawą opcją jest również zrobienie faszerowanej cukinii lub placuszków cukiniowych. To jednak nie wszystko, ponieważ z powodzeniem możecie zrobić również pyszny i bardzo zdrowy sok z tego warzywa, będzie gotowy dosłownie w kilka minut.

Jak zrobić sok z cukinii? Prosty przepis

Żeby sok z cukinii smakował naprawdę wyśmienicie – warto dodać do niego też inne składniki. Świetnie sprawdzi się na przykład natka pietruszki, jabłka i sok z cytryny. Całość warto podawać z kostkami lodu, zwłaszcza gdy na dworze panuje wysoka temperatura. Jeśli jednak chcecie, żeby taki napój miał bardziej zwartą konsystencję – dorzućcie banana lub awokado. Żeby uzyskać jeszcze lepszy smak, możecie dodać także marchewkę, gruszkę, ogórka, a nawet seler.

Przepis: Sok z cukinii Ten sok jest pyszny i pomoże wam pozbyć się oponki z brzucha Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 300 g cukinii

200 g jabłek

sok z połowy cytryny

natka pietruszki Sposób przygotowania Przygotowanie warzyw i owocówNajpierw dokładnie umyjcie, a później pokrójcie jabłka i cukinie. Nie musicie ich obierać, ale wytnijcie z nich pestki. Pokrójcie na mniejsze części. Pokrójcie również natkę pietruszki. Wyciskanie sokuWyciśnijcie sok z połowy cytryny. Blendowanie składnikówWrzućcie wszystkie składniki do blendera, wlejcie również sok z cukinii. Całość dokładnie zmiksujcie.

Dlaczego warto pić sok z cukinii?

Sok z cukinii to prawdziwa bomba witaminowa dla waszego organizmu. Pijąc tego rodzaju napoje, dostarczacie mu tego, co najlepsze. Taki sok z cukinii świetnie nawadnia, a więc jest naturalnym elektrolitem. Dodatkowo jest niskokaloryczny, a więc będzie też odpowiedni dla osób, które walczą z niechcianymi kilogramami. W 100 g świeżej cukinii znajduje się tylko 21 kcal. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego spożywanie cukinii może również korzystnie wpływać na trawienie i utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Sprawia on, że czujemy się dłużej syci, a w konsekwencji nie podjadamy.

Sok z cukinii zawiera też wiele składników odżywczych, takich jak witaminy A, C oraz K, które korzystnie wpływają na nasz układ odpornościowy i zdrowie skóry. Dodatkowo cukinia jest bogatym źródłem potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi i wspiera funkcjonowanie mięśni oraz serca. Co więcej, witaminy, które znajdują się w soku z tego warzywa, sprawiają, że po jego wypiciu mamy więcej energii. Dodatkowo taki sok ma właściwości odkwaszające organizm.

Czytaj też:

Ta herbata pomaga mi w walce z boczkami, ale też obniża cholesterol. Trzeba pamiętać o 1 zasadzieCzytaj też:

Makaron nie pójdzie ci w boczki, jeśli spełnisz te 2 warunki