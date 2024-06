Dodawaj do owsianki zamiast mleka. Szybko poczujesz luz w spodniach

Klasyczna owsianka powstaje na bazie płatków owsianych, wody lub mleka i różnych dodatków. Takie zestawienie świetnie się sprawdza, ale warto je nieco ulepszyć. Często jedna mała zmiana przynosi wielki efekt. Nie inaczej jest w tym przypadku. Wystarczy lekko zmodyfikować tradycyjny przepis na owsiankę, by zyskała ona więcej cennych właściwości, niezwykle przydatnych w procesie odchudzania.

Jak wzmocnić odchudzającą moc owsianki?

Recepta jest prosta. Trzeba tylko zastąpić tradycyjne mleko maślanką. Napój jest cennym źródłem białka, które odgrywa ważną rolę w procesie odchudzania. Przedłuża uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Bierze też udział w regeneracji tkanki mięśniowej. Warto zwrócić uwagę na fakt. że maślanka ma w swoim składzie również cenne bakterie probiotyczne. Odpowiadają one za regulowanie pracy jelit, a tym samym usprawniają przemianą materii. Co więcej, ten fermentowany napój zawiera wiele innych związków o prozdrowotnych właściwościach. Można w nim znaleźć między innymi wapń, fosfor potas, witaminę A czy witaminę E. Dostarcza przy tym mniej kalorii niż zwykłe mleko.

Jak zrobić owsiankę na maślance?

Wystarczy, że zalejesz płatki owsiane maślanką. Możesz to zrobić wieczorem, odstawić przysmak na noc do lodówki, a rano dokończyć jego przygotowywanie (dodać ulubione owoce, orzechy itp.). Istnieje też opcja dla zapominalskich – zalanie płatków zaraz po przebudzeniu. W takim przypadku musisz jednak trochę poczekać, zanim zjesz śniadanie. Płatki potrzebują czasu, by zmięknąć i zyskać odpowiednią konsystencję (około 20 minut).

Owsianka na maślance doskonale komponuje się z wieloma różnymi składnikami. Możesz dodać do niej orzechy, sezonowe owoce, masło orzechowe, wiórki kokosowe, cynamon, kakao, skórkę otartą z limonki lub pomarańczy migdały etc. Wszystko zależy od tego, co akurat masz pod ręką. Pamiętaj jednak, że niektóre dodatki mogą znacząco podnieść kaloryczność owsianki.

Czytaj też:

Jennifer Aniston ma talię osy. Figurę zawdzięcza owsiance z nietypowym składnikiemCzytaj też:

Owsianka à la snickers jest dużo smaczniejsza od kalorycznych deserów. Teraz zajadam ją codziennie